Combien de temps peut-on vivre sans manger ?

Maintenant que vous savez combien de temps nous passons à dormir dans notre vie en moyenne, parlons nourriture ! Avec les prix qui augmentent, certaines personnes seront peut-être tentées de jeûner pendant un nombre de jours indéterminé. Bon, vous le savez, c’est une mauvaise idée. Toutefois, vivre sans manger demeure quand même possible, mais durant une certaine durée seulement. Si vous arrivez sur une île déserte, que vous devez survivre ou encore que vous manquez de nourriture pour une journée, découvrez combien de temps vous pouvez tenir sans avaler d’aliment.

Plusieurs exemples de jeûnes impressionnants

De nombreuses personnes ont déjà testé de faire une sorte de grève de la faim, notamment pour expérimenter combien de temps on peut rester sans manger. La nourriture sert de carburant pour notre corps. On mange pour survivre, pour que le corps fasse le plein d’énergie, une énergie nécessaire pour que les organes fonctionnent, pour bouger, se protéger du froid, du chaud, etc.

Et, plusieurs personnes ont déjà réussi à battre tous les records en restant longtemps sans nourriture. C’est le cas de l’écossais Angus Barbieri. Ce dernier a fait le tour du monde et a perdu 125 kg. Il est resté sans nourriture pendant 382 jours, soit plus d’un an.

Mais, il y a d’autres exemples frappants. Nous avons par exemple Bobby Sands qui a réussi à tenir 66 jours. C’est aussi le cas avec un japonais qui a survécu pendant 24 jours sans manger, mais aussi sans boire.

Combien de temps peut-on tenir sans boire ?

Pour rappel, boire est encore plus vital pour le corps que manger. Notre corps est composé à 75 % d’eau, c’est bien normal. D’ailleurs, combien de temps peut-on vivre sans boire une seule goutte de liquide ? Dans la littérature scientifique, on dit qu’on ne peut pas vivre plus de 3 jours sans boire. C’est encore moins de temps que la durée d’une grippe.

Mais bon, comme vous le voyez, ce japonais a réussi pendant 24 jours. Des « cas exceptionnels », selon le spécialiste de l’alimentation Eric De Maerteleire chez HLN. En majorité, les gens peuvent perdre la vie passé 3 jours sans eau.

Notez que si vous buvez du café, du Coca, du jus de fruit, et que vous mangez à côté, vous absorbez quand même de l’eau. Il y a de l’eau dans ces boissons et dans la nourriture donc vous buvez quand même ! Sans eau, c’est vraiment sans aucune goutte de liquide ni nourriture.

Combien de temps peut-on vivre sans manger ?

Pour revenir sur le temps que vous pouvez tenir sans manger, mais en buvant du coup, il semble que la plupart des adultes ne puissent pas dépasser 80 jours sans nourriture. C’est en tout cas ce qu’a révélé une étude de 2003 menée par un groupe de médecins. Voilà, vous savez combien de temps on peut vivre sans manger. Vous savez également combien de temps vous pouvez vivre sans boire.

Petit bonus : Sur le même thème, savez-vous combien de temps on peut tenir sans aller à la selle ? La constipation peut devenir dangereuse dès que vous ressentez une douleur en ventre à cause de cela. Mais, généralement, cela reste bénin. Par contre, on estime qu’à partir de deux mois sans selle, il y a de forts risques de complications.

