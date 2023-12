Chat et vie en plein air : comment s’adapter ?

Il existe plusieurs races de félins qui sont plus actifs et athlétiques que d’autres. Parfois, il se peut aussi que le chat aime simplement la vie en plein air et les grands espaces. Face à cette situation, il devient nécessaire de l’habituer le plus possible à la vie en extérieur afin de lui laisser plus de liberté. Que ce soit sur un balcon, sur un toit et dans un jardin, votre animal de compagnie peut apprécier les différents types d’espace extérieur.

Cette liberté impose cependant le respect de certaines règles. Vous n’aimeriez pas exposer le félin à des dangers, voire de le perdre. Ce dernier peut en effet partir chasser les insectes ou les souris, ce qui pourrait l’éloigner du domicile. Comme vous l’aurez compris, la vie d’un chat d’extérieur est très mouvementée. Il convient alors de prendre quelques précautions afin de le protéger des dangers éventuels.

Le chat et la vie en plein air

Si certains chats ne ressentent pas le besoin d’avoir accès à l’extérieur, d’autres seraient plus épanouis avec la vie en plein air. Généralement, un chat peut avoir différentes raisons valables pour ne jamais sortir du domicile. Il peut vivre dans un environnement riche et sécurisant, ou l’âge, la maladie ou la peur l’empêche de s’aventurer dehors.

Dans le cas où votre animal de compagnie n’aime pas sortir, vous devrez prévoir un coin nature. Cet endroit leur permettra de se ressourcer à tout moment. Cependant, on ne force pas un chat à rester enfermé ou à sortir. Selon des études réalisées par Jeff Horn et ses collègues de l’université de l’Illinois, aux États-Unis, ces félins présentent généralement une baisse d’activité au cours des mois les plus froids. En effet, durant cette période, ils sont moins enclins à sortir systématiquement. Mais parfois, la tentation de sortir à l’extérieur est trop forte.

À l’extérieur, les odeurs et les stimuli en tous genres sont plus attractifs. Pour un chat qui aime explorer, observer, chasser et faire ses griffes, une sortie régulière permet de garder ses sens en éveil et d’assouvir ses principaux besoins. L’idéal est d’autoriser, lorsque c’est possible, des sorties libres. Malheureusement, cela n’est pas aussi simple, surtout pour ceux qui habitent en ville et en appartement.

S’adapter aux sorties en plein air

Bien que l’accès à l’extérieur puisse exposer le félin à certains dangers, il faut tout de même peser le pour et le contre entre le bien-être de l’animal. S’il peut s’épanouir grâce à ses sorties, il s’expose également à des risques. On peut par exemple citer les bagarres, maladies, accidents, pertes, vol, etc.

Prenons l’exemple d’un résident en appartement. Celui-ci reçoit régulièrement des réflexions de ses voisins lui reprochant de faire sortir son chat trop souvent et de l’exposer aux risques cités précédemment. Il leur répond que cela peut certes arriver, mais que son compagnon aura au moins une belle vie. Ce dernier n’est seulement heureux que lorsqu’il sort quotidiennement. Enfermé, le chat est en sécurité, mais peut être insatisfait.

Pour autant, ce jeune résident d’appartement n’a pas voulu faire prendre tous les risques à son félin. Il lui a alors appris à revenir lorsqu’il siffle, facilitant alors sa surveillance. À chaque retour, son maître lui donne une récompense sous forme de caresses ou de friandises. Ces sorties sont alors devenues essentielles dans le quotidien du chat, mais restent contrôlées. Elles sont même incontournables lorsqu’il doit faire ses besoins. Son maître suppose que le chat a trouvé un nouveau petit coin dehors.

Vous devrez vous préparer, vous et votre chat, pour assurer des sorties avec un minimum de sécurité.

Pour les maîtres craintifs, il existe des colliers munis d’une puce GPS connectée à un smartphone. Cela leur permet alors d’être plus sereins et de retrouver plus facilement le chat s’il s’éloigne trop de la maison. De plus, le collier renseigne précisément sur le parcours emprunté par l’animal, ainsi que la distance parcourue.

Certains propriétaires prennent le temps d’habituer leur chat au harnais pour l’emmener en promenade.

Tous les chats adultes et en bonne santé peuvent sortir sans aucun souci. Les animaux présentant un handicap devront être suivis de près avant de pouvoir se balader librement en extérieur. En effet, un chat aveugle ou sourd n’est pas aussi bien averti du danger que les autres.

Quel chat est plus adapté à la vie en plein air ?

Outre l'état de votre chat pour une vie en plein air, certaines races s'adaptent plus facilement.

Le Norvégien

Cette race, aussi connu sous le nom de chat des forêts norvégiennes ou « Norsk skogkatt », est un félin reconnaissable à sa musculature et à sa fourrure abondante. Le Norvégien peut mesurer jusqu’à 40 cm et peser plus de 8 kg pour les mâles. Il affiche une tête rectangulaire, des yeux en amande et des oreilles penchées vers l’avant.

Le Norvégien est un chat robuste, connu pour sa capacité à s’adapter aux climats les plus difficiles. Son pelage épais lui permet en effet de résister au froid. C’est un chat particulièrement athlétique qui peut grimper aisément aux arbres.

Il est aussi doux et affectueux, et cohabite très bien avec d’autres animaux. Pour finir, il se montre très affectueux envers son maître.

Le Siamois

Le Siamois est un chat qui mesure environ 30 cm et qui pèse entre 2 à 6 kg. Il est facilement reconnaissable grâce à son poil court plus foncé aux extrémités de ses pattes et à son « masque » noir qui couvre le museau et les oreilles.

Le Siamois est connu pour être très affectueux envers son maître. Il adore explorer son environnement, faisant de lui un chat idéal pour la vie en extérieur. Il est curieux, intelligent et parfois décrit comme un « chat-chien ». Ce chat peut s’adapter à diverses situations sur la vie en plein air. Bon chasseur, il s’ennuie rarement.

Le Siamois a une espérance de vie située entre 15 à 21 ans. Toutefois, il peut être atteint par des maladies félines comme l’amyloïde rénale, l’atrophie progressive de la rétine et la sténose aortique.

Le Bengal

Le Bengal est né de croisements entre le chat domestique et le chat-léopard asiatique. Il est facilement reconnaissable par son pelage marbré ou tacheté. Cette race affiche un tempérament actif et un physique athlétique qui le rendent adapté à la vie en extérieur. Il mesure en moyenne 30 cm et pèse entre 5 et 7 kg.

Le Bengal est un compagnon idéal qui s’entend bien avec la famille et les autres animaux. Il est préférable de mettre des jouets et des arbres à chat à sa disposition afin de permettre à l’animal de se dépenser. C’est d’ailleurs pour se dépenser que cette race de chat adore se balader en extérieur.

Bien qu’il possède une santé robuste, le Bengal peut néanmoins souffrir de maladies comme l’atrophie de la rétine ou la dysplasie de la hanche.

Quelles précautions prendre pour votre chat et vie en plein air ?

Les vaccins recommandés pour les chats d’extérieur

Il existe plusieurs types de vaccins qui doivent être administrés aux chats d’extérieur :

La rage ;

Le coryza ;

Le typhus ;

La leucose féline ;

La péritonite infectieuse féline (PIF).

Qu’en est-il des vers et des tiques ?

Il faut savoir que les chats errants sont souvent infestés de parasites tels des puces et des vers. Le propriétaire de chat doit alors vermifuger régulièrement son compagnon afin de prévenir toute infestation.

Le cas de la castration et de la stérilisation

La castration/stérilisation est fortement conseillée. Cela permet de protéger le chat contre l’apparition de tumeurs mammaires ou de kystes ovariens.

Le chat et les avantages d’une vie en plein air

On dénombre plusieurs avantages à laisser sortir votre chat. Cela lui permet de continuer de développer son instinct de chasseur. Durant ses sorties, il va également faire la rencontre d’autres chats. Il va ainsi sociabiliser avec d’autres animaux de son espèce. Ces escapades lui permettront entre autres de varier ses promenades. Pour couronner le tout, votre animal va beaucoup se dépenser.

