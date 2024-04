Cet homme a été frappé 7 fois par la foudre, il a survécu

Roy Sullivan a perdu la vie en 1983 alors qu’il avait 71 ans. Mais, contrairement à ce que l’on peut penser, il a succombé à une blessure par balle infligée de sa propre main. Il aura fallu qu’il mette fin à ses jours pour en finir, car la nature, elle, lui a toujours laissé un délai supplémentaire. Et en effet, cet homme a été frappé 7 fois par la foudre au cours de sa vie. Malchance ou bonne étoile ? Un peu les deux.

Roy Sullivan, frappé 7 fois par la foudre et survivant

Né en 1912 et disparu en 1983, Roy Cleveland Sullivan était un garde forestier des rangers très connu. Officiant au parc national de Shenandoah, en Virginie aux États-Unis, Roy a vécu des choses incroyables au cours de ses 71 ans de vie.

Entre 22 rencontres avec des ours, il a été frappé 7 fois par la foudre. Pour rappel, la probabilité d’être frappé par la foudre est de moins d’un sur un million. Frappé sept fois par des éclairs lors d’orages, il a survécu à tous ces événements. D’ailleurs, cela lui aura valu d’être inscrit au Guinness World Records.

La première fois que c’est arrivé, c’était en 1942. Roy se trouvait près d’une tour d’observation des incendies lorsqu’il a été frappé par un éclair. La tour venait juste d’être installée dans le parc national de Shenandoah. Du coup, pas de paratonnerre.

Finalement, un éclair est tombé sur la cabine, entamant un incendie. Roy s’est donc enfui, mais un second éclair est tombé, cette fois sur lui. Une partie de sa jambe a été brûlée lors de l’impact.

Plusieurs années après, Roy est frappé par un second éclair alors qu’il était dans un camion. Sur une route en montagnes, il voit d’abord des éclairs frapper les arbres. Finalement, cette année 1969, il est frappé par un autre éclair entré par les vitres ouvertes de son camion à l’avant. Les cils et les sourcils de l’homme ont été brûlés. Roy a terminé sa course, vivant, dans un fossé au bord d’une falaise.

VOIR AUSSI : L’incroyable crabe des cocotiers : il mange tout sur son passage !

Un record incroyable

En 1970, donc seulement un an après, il vit son troisième coup de foudre. Cette fois, la scène se passe chez lui, sans la cour de sa maison. Un éclair a frappé un transformateur de puissance et a ricoché sur son épaule gauche. Il a eu droit à une belle brûlure, là aussi.

Deux ans après, en 1972, c’est le quatrième : il est de nouveau frappé par la foudre sur son lieu de travail. Cette fois, ses cheveux ont pris feu. Il commence à se dire que ce n’est pas normal, qu’il doit être maudit ou quelque chose comme ça.

Un an après, en 1973, alors qu’il est au travail dans le parc, il reçoit un nouveau coup de foudre. Il a expliqué avoir d’abord vu un nuage orageux et avoir couru pour tenter de lui échapper. Finalement, il va quand même être frappé à nouveau.

Trois ans après, en 1976, ses cheveux prennent à nouveau feu après avoir été frappé encore par un éclair. Et même tarif en 1977, soit un an après. Cette année-là, Roy a également rencontré un ours après avoir été touché par l’éclair.

Finalement, Roy a déjà déclaré avoir été frappé par la foudre étant petit alors qu’il fauchait du blé avec son père. Mais, il n’a jamais pu le prouver. Comme ce n’est pas prouvé, cette fois ne compte pas dans le record.

Notez cet article