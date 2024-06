Vous avez besoin d’un comparatif pour bien comparer les avantages et inconvénients entre la location et l’achat d’un logement (devenir propriétaire) ? Si vous êtes à la retraite, que vous avez 70 ans (plus ou moins), est-ce mieux de louer ou d’acheter son logement ? Nous allons tenter de répondre à cette question.

Avantages et inconvénients à l’achat d’un logement à 70 ans

Avantages de l’achat Inconvénients de l’achat Si vous achetez comptant, sans prêt, vous avez tous les bénéfices de l’achat sans avoir à rembourser. C’est le choix idéal si vous avez des économies. La plupart des banques n’acceptent pas un prêt aux personnes de plus de 70 ans. Vous êtes propriétaire et pouvez léguer ce bien à vos héritiers. Acheter engage beaucoup d’argent : coût de l’achat, frais de notaire, travaux. Propriétaire de son logement, vous pouvez faire des travaux à votre guise. Être propriétaire, c’est aussi payer une taxe foncière tous les ans, mais aussi des charges chaque mois en cas de copropriété. Vous ne subissez pas la hausse des loyers, contrairement à la location. Vous avez moins de possibilités de déménager à votre guise. Vous pourrez toujours revendre votre bien et même faire des bénéfices si vous l’embellissez ou vendez au bon moment. À la revente, vous ne pourrez pas toujours faire une plus-value. Donc, vous pouvez perdre de l’argent. Vous pourrez utiliser le dispositif de la vente en viager, qui a de nombreux avantages. Vous pouvez louer une partie de votre logement pour avoir un revenu supplémentaire.

VOIR AUSSI : Retraite : 10 idées de compléments de revenus quand on a une petite pension

Avantages et inconvénients de rester en location à la retraite

Avantages de la location Inconvénients de la location Souvent, la dépense mensuelle en location est moins importante que la dépense mensuelle à l’achat si vous faites un prêt. Vous devez payer un loyer tous les mois auprès du propriétaire des lieux. Pas de grosse somme d’argent à dépenser au début du contrat, hormis la caution. À l’achat, il faut payer les frais de notaire, et souvent un apport. Pas de taxe foncière, moins de charges à payer qu’en étant propriétaire. Vous pouvez déménager plus facilement qu’en étant propriétaire du logement. Vous ne pouvez pas louer une partie de l’habitation pour générer un revenu supplémentaire. Les locataires de plus de 65 ans sont protégés en location. Par exemple, le propriétaire ne peut résilier de bail sans proposer un autre logement. Vous ne pouvez pas faire les travaux que vous voulez. Louer est idéal si vous avez une petite pension de retraite ou si vous n’avez pas d’économies. Vous ne pourrez pas transmettre ce patrimoine immobilier à votre descendance.

VOIR AUSSI : Location d’appartement : les 8 erreurs à éviter pour le locataire

Conclusion : À 70 ans, vaut-il mieux acheter ou louer un appartement / une maison ?

Aux vus des avantages et des inconvénients pour la location ou l’achat, nous pouvons dire que les deux sont possibles à 70 ans et à la retraite. Néanmoins, il y a des solutions qui sont plus favorables en fonction de votre situation.

Il est plus intéressant d’acheter si :

Vous avez déjà un patrimoine financier et donc assez d’économies et/ou une très bonne pension de retraite. Pourquoi ? Beaucoup de banques ne prêtent pas aux seniors et vous aurez à payer beaucoup de charges, potentiellement des travaux, frais de notaire, taxe foncière, etc. Dans ce cas, si vous voulez acheter, il faudra donc avoir un très bon apport personnel + un prêt bancaire moindre, voire payer comptant.

Si vous voulez un bien immobilier à vous, dans lequel vous pouvez faire des travaux et que vous pourrez léguer à vos enfants.

Si vous voulez potentiellement obtenir un complément de revenu, soit en louant une partie du logement soit en faisant appel au viager.

VOIR AUSSI : Coin tranquille pour la retraite : top 10 des villes en France et pays à l’étranger !

Il est plus intéressant de louer si :

Vous n’avez pas d’économies et/ou une petite pension de retraite. Notez que si vous avez des économies, vous pouvez aussi rester en location et payer le loyer avec vos économies. L’inverse est plus difficile, c’est-à-dire d’acheter sans économies et sans belle pension.

Si vous vous en fichez de ne pas pouvoir faire de gros travaux et de pouvoir léguer ce bien à vos enfants.

Si vous voulez avoir la liberté de pouvoir déménager plus facilement, de bouger et de voyager.

VOIR AUSSI : Est-il possible de vivre en maison de retraite avec son animal de compagnie ?

Notre avis sur la question

Désormais, vous pouvez y voir plus clair sur le bon choix à faire. Tout dépend de ce que vous voulez le plus et de vos moyens.

Si nous devions vous donner un conseil, si vous êtes seul ou à deux, privilégiez un appartement, une petite maison, ou encore un mobile-home ou une tiny house. En location comme à l’achat, vous paierez moins cher qu’avec une grande maison et les travaux ainsi que les charges seront amoindries.

Autre conseil : de notre point de vue, le plus avantageux quand on a 70 ans, c’est d’être en location. Plus de libertés, moins de charges à payer, plus adapté si vous avez moins de moyens financiers. Mais, évidemment, tout dépend de votre situation.

Notez cet article