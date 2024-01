Imaginons la situation suivante : vous avez hérité récemment de plusieurs terrains et certains d’entre eux sont constructibles. Le problème, c’est que vous n’êtes pas le seul héritier, ce qui complexifie les démarches en cas de vente puisqu’il faut s’assurer que personne n’est lésé. Dans cet article, nous allons ainsi parler de quelques cas complexes où on vous conseille de vous adresser à un promoteur immobilier si vous souhaitez vendre.

Les terrains en indivision

La vente de terrains en indivision est souvent complexe en raison de la nécessité d’obtenir l’accord de tous les copropriétaires. Enfin, pour être plus précis, comme indiqué dans cet article tourné autour du sujet, l’unanimité n’est plus obligatoire depuis 2009. Désormais, dans le cas où les indivisaires possédant au moins ⅔ des droits ont le désir de vendre, la vente peut avoir lieu.

Quoi qu’on en dise, un promoteur immobilier peut être particulièrement utile dans ce contexte pour plusieurs raisons. D’abord, il peut aider à négocier entre les parties pour parvenir à un accord qui arrange tout le monde. Ensuite, grâce à son expertise et à ses ressources, celui-ci peut proposer une offre qui satisfait toutes les parties en termes de prix. Tout dépend bien sûr du potentiel de construction, mais en moyenne, le rachat est proposé à un prix à 20% supérieur lorsqu’il est réalisé par un promoteur.

Les terrains avec des restrictions de zonage

Sur le marché traditionnel, on a bien plus de mal à vendre des terrains qui ont été soumis à des restrictions de zonages spécifiques. Cela peut s’expliquer par des règles d’urbanisme strictes ou bien parce qu’il s’agit d’un terrain situé en zone naturelle. Ces zonages peuvent par conséquent compliquer sérieusement la construction d’une maison ou d’un appartement. Vous aurez alors du mal à trouver un acquéreur particulier sans devoir brader votre bien immobilier.

C’est pour cette raison que nous conseillons ici aussi de passer par un promoteur immobilier : connaissant bien les lois locales et les procédures d’urbanisme, il peut effectivement identifier le potentiel d’un terrain malgré ces restrictions. Il sera même parfois en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires pour modifier le zonage ou obtenir des dérogations. Ce qui contribuera à augmenter la valeur du terrain ainsi que son attractivité.

VOIR AUSSI : Voici les 9 conditions suspensives à connaître pour protéger votre achat immobilier !

Les terrains pollués

On arrive à un cas encore plus complexe, celui où il a été établi par des experts que votre terrain possède des sols pollués. Pour un particulier, l’achat de ce type de terrain peut avoir des conséquences graves et coûteuses puisqu’il a le devoir de remettre le site en état. Cela passe notamment par des tests de sol et des travaux de nettoyage qui peuvent être longs et coûteux. D’autant plus qu’il y a des risques sur la santé si tout n’a pas été effectué selon des procédures précises.

C’est pourquoi il vaudra mieux s’en remettre à des professionnels et les promoteurs immobiliers sont tout indiqués ici. Ils sont en effet habitués à gérer des problèmes environnementaux et peuvent prendre en charge l’assainissement du terrain dans les règles de l’art. En leur vendant votre terrain pollué, vous êtes ainsi assuré qu’il se retrouve entre de bonnes mains.

Notez cet article