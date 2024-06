Un locataire a-t-il le droit de refuser la visite de son propriétaire ?

En France, la location est régie par des lois très strictes qui protègent les locataires et les bailleurs. Et parmi elles, il y a le droit à la visite du propriétaire mais aussi le droit de jouissance paisible des lieux pour le locataire. Et, concrètement, est-ce qu’une personne en location peut refuser la visite du propriétaire des lieux loués ? Voyons les cas de figures.

Voici les situations où le locataire peut refuser la visite de son propriétaire + trucs à savoir

Le locataire a tout à fait le droit de refuser la visite du propriétaire si ce dernier veut simplement vérifier l’état du logement ou autre raison non légitime. Notez qu’une visite pour contrôler l’état du logement est possible, mais uniquement une fois par an, avec accord du locataire. Sans raison légitime (citée plus bas), le bailleur n’a pas le droit de venir à l’improviste, de rentrer dans le logement sans accord du locataire. C’est comme si le locataire était chez lui durant la location. Si le bailleur entre sans accord (cela comprend dans le jardin du logement si celui-ci est sur l’état des lieux, pareil pour la cour, le parking, etc), le locataire peut porter plainte contre le bailleur.

Situations où le locataire ne peut pas refuser la visite de son propriétaire

Visite pour réparations nécessaires . Le bailleur peut visiter le logement s’il faut faire des réparations qui incombent au bailleur suivant le contrat de bail. Néanmoins, comme dit plus haut, il doit adresser sa demande dans un préavis raisonnable au locataire, à l’écrit, et obtenir une réponse favorable du locataire en convenant de l’horaire de la visite. Si le locataire refuse la visite, les réparations pourraient être prélevées sur sa caution puisque le bailleur (avec preuves écrites de la tentative de visite) a eu une réponse négative du locataire.

