Le WWF tire la sonnette d’alarme avec un message des plus préoccupants : plus d’un million d’espèces sont en danger d’extinction en 2024. Depuis 1998, l’organisation publie tous les deux ans le rapport « Planète Vivante », qui évalue l’état de la biodiversité mondiale. À chaque édition, le rapport est autant redouté qu’attendu. Cette année encore, les résultats sont accablants.

En 2024, la préservation de la biodiversité reste un enjeu crucial pour l’avenir de notre planète. Chaque année, de nouvelles espèces rejoignent la liste des espèces en danger. Elle rappelle la fragilité des écosystèmes face aux menaces environnementales. Voici le Top 10 des espèces en danger, celles en voie d’extinction.

Rhinocéros Blanc du Nord (Ceratotherium simum cottoni)

Le rhinocéros blanc du Nord, autrefois répandu en Afrique centrale, est désormais au bord de l’extinction. Il ne reste plus que deux femelles vivantes, toutes deux incapables de se reproduire naturellement.

Les efforts de conservation se concentrent sur des techniques de reproduction assistée pour tenter de sauver cette sous-espèce emblématique. La situation critique de ces animaux illustre parfaitement les défis colossaux auxquels sont confrontées de nombreuses espèces en danger à travers le monde.

Pour tenter de sauver cette sous-espèce, des scientifiques et des conservateurs ont lancé des initiatives de conservation audacieuses. Parmi celles-ci, le BioRescue Project se concentre sur le développement de techniques de reproduction assistée, telles que la fécondation in vitro. Les scientifiques utilisent du matériel génétique congelé provenant de mâles décédés. L’objectif est de créer des embryons viables qui pourraient être portés par des femelles de rhinocéros blanc du Sud. Cette dernière représentant une sous-espèce plus abondante.

Des efforts sont également en cours pour améliorer la technologie des cellules souches, afin de potentiellement recréer des spermatozoïdes et des ovules à partir de cellules somatiques. Cela offrirait une nouvelle chance pour cette sous-espèce. La protection de l’habitat en captivité et l’engagement international pour soutenir ces efforts restent essentiels.

En vidéo, le dernier mâle de cet espèce :

Léopard de l’Amour (Panthera pardus orientalis)

Le léopard de l’Amour est l’une des sous-espèces de léopard les plus rares au monde, avec une population estimée à moins de 100 individus à l’état sauvage.

Originaire de la région frontalière entre la Russie et la Chine, cette espèce est gravement menacée par la déforestation, la fragmentation de son habitat et le braconnage

Pour sauver cette espèce, des programmes de conservation ont été lancés en Russie et en Chine. Vous y verrez, par exemple, la création de réserves naturelles comme le Parc national des terres léopard en Russie. Ces initiatives visent à restaurer les habitats, lutter contre le braconnage, et réintroduire les léopards dans des zones sécurisées. La coopération transfrontalière entre la Russie et la Chine est également cruciale pour protéger les couloirs migratoires de cette espèce.

Malgré les efforts de conservation, cet animal en danger continue de faire face à des défis considérables pour sa survie.

Découvrez un peu plus sur cet animal dans cette vidéo :

Vaquita (Phocoena sinus)

Le vaquita, une petite marsouin du golfe de Californie, est l’une des espèces marines les plus menacées. On estime qu’il reste moins de 20 individus dans la nature.

La principale menace pour cette espèce en danger est la pêche illégale au filet maillant, qui piège accidentellement cet animal. Des mesures de protection accrues, telles que l’interdiction stricte des filets maillants et la surveillance des zones critiques, sont essentielles.

La protection du vaquita a mobilisé des efforts internationaux, notamment par le biais du Comité international pour la récupération du vaquita (CIRVA). Des initiatives incluent l’interdiction des filets maillants dans son habitat naturel. Des campagnes de sensibilisation pour encourager la pêche durable sont aussi en place. La Sea Shepherd Conservation Society a également mené des opérations de retrait des filets illégaux dans le golfe de Californie.

Si vous êtes passionnés des animaux marins, découvrez cette enquête exclusive de Brut. sur le Sea Sheperd, protecteur des Vaquitas :

Rhinocéros de Java (Rhinoceros sondaicus)

Le rhinocéros de Java, autrefois répandu en Asie du Sud-Est, est aujourd’hui réduit à une seule population dans le parc national d’Ujung Kulon, en Indonésie. Il bénéficie de la protection intensive dans ce parc. Le seul endroit où il survit à l’état sauvage. Avec une population estimée à environ 70 individus, cette espèce est en danger critique d’extinction.

Les raisons de cette malheureuse situation : la perte d’habitat et de la menace persistante du braconnage.

Des projets de réintroduction dans d’autres régions de l’Indonésie sont à l’étude pour réduire le risque d’extinction. Les efforts comprennent la surveillance continue de la population, la restauration de l’habitat et des campagnes de sensibilisation pour réduire les conflits humains-faune.

Voici une vidéo de Brut. sur le combat pour la survie de ces animaux :

Gorille de la Rivière Cross (Gorilla gorilla diehli)

Le gorille de la rivière Cross, une sous-espèce du gorille occidental, est en grave danger d’extinction. Avec une population estimée à environ 300 individus, cette espèce est menacée par la perte de son habitat.

Les principales causes : l’agriculture et l’exploitation forestière, ainsi que par le braconnage. La conservation de cette espèce en danger nécessite une coopération internationale. Il s’avère crucial de protéger les habitats restants et renforcer la surveillance contre le braconnage.

Les efforts pour le sauver incluent la création de zones protégées au Nigeria et au Cameroun, où vit cette sous-espèce. Le projet de conservation des gorilles de la rivière Cross met en œuvre des stratégies pour réduire les conflits entre les populations locales et les gorilles. Le soutien des communautés locales à travers des initiatives de développement durable est également essentiel pour assurer la coexistence pacifique.

Ce documentaire, bien qu’en anglais, vous plongera au coeur du sauvetage des Gorilles de la Rivière Cross :

Saola (Pseudoryx nghetinhensis)

Le saola, surnommé la « licorne asiatique », est une espèce de bovidé extrêmement rare, découverte seulement en 1992. Originaire des montagnes de l’Annamite au Vietnam et au Laos, il est en danger critique d’extinction en raison de la chasse et de la destruction de son habitat. Moins d’une centaine d’individus pourraient subsister à l’état sauvage.

Des initiatives de conservation urgentes sont nécessaires pour assurer la survie de cette espèce en danger. Sa protection repose principalement sur la Saola Working Group (SWG), qui fait partie du programme de survie des espèces de l’UICN. Des efforts incluent la création de réserves naturelles dans les montagnes Annamites et la mise en place de patrouilles anti-braconnage. La conservation ex-situ, visant à capturer quelques individus pour les élever en captivité, est également explorée.

Ci-dessous, la vidéo sur le Saola :

Tortue Luth (Dermochelys coriacea)

La tortue luth est la plus grande des tortues marines et l’une des plus anciennes espèces vivantes, remontant à l’époque des dinosaures. Malheureusement, elle est en danger d’extinction en raison de la pollution marine, des prises accidentelles dans les engins de pêche, et de la perte de sites de nidification.

La conservation de cette espèce en danger requiert des efforts internationaux pour protéger les plages de nidification et réduire les menaces dans les océans. Pour cela, le plan d’action pour la conservation des tortues marines de l’UICN existe actuellement. Des réglementations pour réduire les prises accidentelles dans les pêcheries, ainsi que des campagnes de sensibilisation à la pollution plastique, sont également en place.

Découvrez un peu plus sur cette tortue dans cette vidéo :

Condor de Californie (Gymnogyps californianus)

Le condor de Californie est l’un des oiseaux les plus rares et les plus majestueux d’Amérique du Nord. Malgré les efforts de réintroduction, cette espèce reste en danger critique d’extinction, avec une population en liberté qui peine à se stabiliser.

Les menaces comprennent l’empoisonnement par le plomb, la pollution, et la perte d’habitat. La poursuite des programmes de réintroduction et la réglementation stricte des munitions au plomb sont essentielles pour la survie de cette espèce.

Le programme de réintroduction du condor de Californie est l’une des initiatives de conservation les plus réussies. Il relache des oiseaux dans plusieurs régions des États-Unis. Le Condor Recovery Program, dirigé par le US Fish and Wildlife Service, se concentre sur l’élevage en captivité, la réintroduction et la réduction des menaces comme l’empoisonnement au plomb. Des efforts pour limiter l’utilisation de munitions en plomb dans les habitats des condors sont aussi en cours.

Ci-dessous, un aperçu de ce rarrissime animal :

Tigre de Sumatra (Panthera tigris sumatrae)

Le tigre de Sumatra est le plus petit des sous-espèces de tigres, mais il est également l’un des plus menacés. La déforestation et le braconnage ont considérablement réduit sa population, qui est aujourd’hui estimée à moins de 400 individus.

Le Tiger Conservation Landscape Program vise à protéger les habitats critiques et à réduire le braconnage. Les initiatives comprennent la mise en place de patrouilles anti-braconnage, la protection des corridors écologiques, et la sensibilisation des communautés locales. Des efforts pour réguler le commerce illégal de parties de tigres sont également cruciaux.

Voici une vidéo sur le tigre de Sumatra :

Ibis chauve (Geronticus eremita)

L’ibis chauve est l’un des oiseaux les plus rares au monde. Sa population a considérablement diminué au cours des dernières décennies. Autrefois répandu en Europe, cet oiseau est aujourd’hui limité à quelques populations en Syrie, en Turquie, et au Maroc. La perte d’habitat, la chasse, et la perturbation humaine sont les principales menaces pour cette espèce en danger.

Sa protection a ainsi bénéficié de programmes de réintroduction en Turquie et en Syrie, où des populations captives sont relâchées dans des habitats naturels. Des initiatives de conservation au Maroc visent aussi à protéger les sites de reproduction et à restaurer les habitats. Selon les dernières estimations, il y aurait environ 500 individus sauvages dans le pays. Le projet LIFE+ « Northern Bald Ibis » en Europe travaille également à la réintroduction de l’ibis chauve en Espagne et en Italie.

Voici comment le’ibis chauve est réapparu en Europe :

Un combat constant pour la survie

La survie des espèces en danger est un combat constant. Cela nécessite une mobilisation internationale et des efforts concertés pour préserver la biodiversité mondiale. Chacune des espèces mentionnées ici représente un maillon unique dans l’écosystème de notre planète. Leur disparition conduiront à des conséquences écologiques et culturelles profondes. En 2024, il est plus que jamais essentiel de soutenir les initiatives de conservation et de sensibiliser le public à l’importance de protéger ces espèces en danger avant qu’il ne soit trop tard.

En nous engageant collectivement dans la protection de ces espèces, nous pouvons espérer renverser la tendance et offrir un avenir à ces précieux habitants de la Terre.

