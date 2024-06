Vieillir en bonne santé pour un homme : 5 conseils

Il s’agit d’une véritable hantise pour certains hommes, pour d’autres, la question est prise avec davantage de philosophie tant elle est inévitable, il s’agit du fait de prendre de l’âge. Si cette réalité de la vie est souvent associée au déclin et a une connotation négative, il est pourtant possible de vieillir en bonne santé et avec seulement des changements mineurs dans les habitudes quotidiennes. Voici quelques conseils et stratégies aux hommes pour vieillir en bonne santé.

L’alimentation comme socle de base

“Que ton aliment soit ton médicament”, cette phrase attribuée à Hippocrate, père de la médecine résume le propos qui va suivre. Trop sous-estimée et pourtant essentielle, l’alimentation joue un rôle prépondérant dans le maintien d’une bonne santé. Mais en résumé, qu’est-ce qu’une alimentation idéale pour rester en bonne santé ? Eh bien, tout d’abord, balayons quelques croyances en le disant tout net, non, il n’existe pas d’aliments miracles ou magiques. En revanche, il est largement établi qu’une alimentation équilibrée permet de grandement limiter les risques de survenue de certaines pathologies (obésité, maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, etc).

Pour être équilibrée, l’alimentation ne doit être ni trop pauvre ni trop riche en calories, contenir suffisamment de fibres, protéines et minéraux ainsi que des acides gras essentiels (oméga 3 et 6).

Il convient de limiter la consommation d’aliments transformés, trop gras, trop salés et trop sucrés. Enfin, de façon parallèle, il faudra s’hydrater suffisamment (au moins 2 litres d’eau par jour et plus en cas de chaleur et/ou de pratique sportive).

L’importance de l’activité physique

L’autre fléau de notre époque avec la malbouffe est sans l’ombre d’un doute la sédentarité qui est un facteur surdéterminant dans la survenue de nombreuses pathologies. Il est donc primordial de pratiquer une activité physique, y compris à intensité modérée, de façon quotidienne. La pratique du sport est évidemment conseillée, quelle que soit la pratique concernée, mais il ne s’agit pas de l’unique option. Ainsi, juste le fait de rester actif durant la journée, de faire un maximum de pas (environ 6000 quotidiennement), de prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur ou de se déplacer à vélo sont déjà un excellent moyen de rester en forme.

Ne pas sous-estimer le rôle du sommeil

Le sommeil réparateur ne porte pas son nom pour rien. Ainsi, il est absolument primordial de ne pas négliger cet aspect pour faire face aux signes du vieillissement. Le sommeil joue en effet un rôle primordial dans la récupération physique et mentale. C’est notamment pendant le sommeil que se reconstitue les fibres musculaires endommagées pendant l’effort. Ce n’est pas tout, cette phase joue un rôle clé dans des fonctions aussi vitales que la croissance

la récupération du cerveau et des capacités cognitives, ainsi que les sécrétions hormonales.

Ce dernier point concerne particulièrement le vieillissement masculin dans la mesure ou la sécrétion d’hormones comme la testostérone permet la construction musculaire, mais aussi le maintien de la libido. Néanmoins ce dernier point dépend d’une multitude d’autres facteurs et il peut aussi être nécessaire de passer par l’option médicale avec des traitements sur ordonnance comme Viagra, Cialis ou Sildénafil.

Limiter ou supprimer les mauvaises habitudes

Sans surprise, certaines habitudes peuvent augmenter significativement le processus de vieillissement chez l’homme. Nous pouvons notamment citer la consommation excessive d’alcool, de nourriture industrielle, de tabac ainsi que d’autres substances. Nous en revenons également à des points déjà mentionnés précédemment comme le fait de ne pas suffisamment dormir ou bouger qui sont de (très) mauvaises habitudes.

Limiter le stress

Enfin, il est vivement conseillé aux hommes souhaitant vieillir en bonne santé de contrôler leur niveau de stress. Ce dernier joue un rôle particulièrement néfaste dans certains des éléments mentionnées au cours de cet article, notamment, le sommeil. Le stress joue également un rôle dans la libération d’une hormone (le cortisol) qui produit en excès pendant un longue durée peut avoir des effets secondaires très négatifs sur le corps et le vieillissement.

Pour conclure, si personne n’échappe au temps qui passe, celui-ci ne doit pas nécessairement être perçu comme le début du déclin, mais comme une nouvelle phase de la vie, toujours en bonne santé.

