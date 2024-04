Vieillir est un choix : voici comment garder sa jeunesse éternelle !

Et si on refusait de vieillir ? Refuser de se sentir vieux n’est pas qu’une question de vanité et serait en réalité la solution pour ne pas vieillir justement ! Des recherches ont suggéré que notre perception de l’âge a un impact réel sur notre santé et notre longévité. Par conséquent, quand on dit dans le langage courant : « l’âge, c’est dans la tête », c’est totalement vrai ! Nos pensées et nos croyances façonnent notre être, influencent notre santé, boostent ou non notre énergie, et donc peuvent accélérer ou ralentir les effets du vieillissement. L’âge n’est donc pas uniquement une question de nombre. Lisez les lignes qui suivent pour adopter la bonne attitude et ne pas vieillir trop vite !

La jeunesse d’esprit : un bouclier contre le vieillissement ?

La manière dont nous envisageons la vieillesse influence notre santé physique. Une étude conduite sur 10.000 fonctionnaires à Londres a révélé un lien entre la perception de l’âge et la santé cardiaque. Ceux qui se considéraient vieux prématurément avaient une santé générale plus fragile. En effet, évitez de penser qu’à 60 ou 70 ans vous êtes vieux, car si vous le pensez, vous finirez par l’être ! Cette découverte suggère qu’une vision optimiste de notre âge et de la vieillesse en général peut nous encourager à maintenir une bonne santé mentale, physique et donc à adopter un comportement plus jeune.

L’impact des croyances sur la longévité

L’influence de notre état d’esprit ne s’arrête pas là. En effet, plus vous avez une vision positive du vieillissement, plus vous aurez tendance à vivre plus longtemps. Une attitude négative, à l’inverse, pourrait raccourcir l’existence. Il semblerait donc que cultiver une image positive de soi à mesure que l’on vieillit soit bénéfique non seulement pour notre santé mentale, mais aussi pour notre longévité. En somme, aimez-vous ! Même avec des rides en plus !

Vieillir positivement : au-delà de la pensée magique

Bien sûr, penser positivement ne suffit pas à arrêter totalement l’horloge biologique. Cela ne doit pas vous dissuader d’aspirer à une meilleure santé à tout âge et à penser qu’il n’est jamais trop tard pour vous lancer dans tout type de projet. En tout cas, si vous avez une attitude positive envers le vieillissement, cela vous poussera à prendre soin de vous. Vous chercherez à adopter des solutions pour améliorer votre condition physique et mentale, que ce soit au niveau de l’alimentation, de l’hydratation, de l’activité physique, du sommeil, etc.

Les 10 attitudes à adopter pour ne pas vieillir

La pensée positive ça se travaille tous les jours. Pour vieillir dans les meilleures conditions possibles, voici les attitudes à adopter pour vous construire un mindset de (jeunes) gagnants !

Acceptation : comme tout, la première des choses à faire, c’est d’accepter qu’on vieillit. Il faut voir le vieillissement comme un processus naturel afin de réduire son anxiété et sa résistance face aux changements. Il faut aussi accepter les changements physiques et mentaux et les considérer comme des étapes normales de la vie. Gratitude : pratiquer la gratitude au quotidien peut aider à se concentrer sur les aspects positifs de la vie et du vieillissement. Tenir un journal de gratitude ou simplement prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles on est reconnaissant peut améliorer le bien-être émotionnel. Présence et pleine conscience : la méditation de pleine conscience aide à vivre dans le présent et à accepter les expériences sans jugement. Pratiquer la pleine conscience peut réduire le stress, améliorer la santé mentale et augmenter le sentiment de paix intérieure. Développement personnel : continuer à apprendre, à grandir et à se développer peut donner un sens au processus de vieillissement. Cela peut impliquer la lecture ou l’exploration de nouvelles compétences et passions. Lâcher prise : apprendre à lâcher prise des regrets, des rancœurs et des soucis peut libérer de l’espace pour plus de joie et de contentement. Cela inclut aussi le fait de pardonner aux autres et à soi-même. Résilience : cultiver la résilience aide à naviguer à travers les défis du vieillissement. Cela peut impliquer de chercher du soutien chez les amis, la famille ou des groupes de soutien, ainsi que de développer une perspective positive face aux adversités. Connexions sociales : maintenir des relations significatives et se sentir connecté à une communauté peut contribuer à un sentiment d’appartenance et réduire la sensation de solitude. Spiritualité : pour beaucoup, approfondir leur vie spirituelle ou religieuse peut offrir un soutien, un confort et un sens à mesure qu’ils vieillissent. Cela peut inclure la prière, la méditation, la participation à des services religieux ou des groupes spirituels. Pratique de la générosité : se donner aux autres à travers le bénévolat ou l’aide à la famille et aux amis peut procurer un sentiment de but et d’accomplissement. Vivre selon ses valeurs : s’aligner sur ses valeurs fondamentales et vivre de manière authentique peut augmenter le sentiment de satisfaction et de paix intérieure.

Surtout, restez ouverts, curieux et souples (intellectuellement et physiquement). Ne vous limitez pas en fonction de votre âge. Faites ce qu’il vous plait en dépit des chiffres que vous avez au compteur !

Bien que le processus de vieillissement soit inévitable, notre attitude à son égard est essentiel. En gardant un esprit jeune, nous pouvons non seulement améliorer notre santé, mais aussi prolonger nos années de vie. Alors, pourquoi ne pas choisir de repousser les limites de l’âge avec optimisme et détermination ?

