La solitude. Ce mot a longtemps évoqué la peur de l’abandon, le sentiment de vide ou la marginalité. Pourtant, de nos jours, il semble que de plus en plus de personnes la recherchent activement.

Vivre seul n’est plus perçu comme un échec social, mais parfois comme un luxe ou même une nécessité. Alors, pourquoi cette tendance ?

Depuis plusieurs décennies, l’individualisme s’est imposé comme une valeur centrale dans nos sociétés modernes (du moins en Europe, beaucoup moins en Asie). La quête d’autonomie et de réalisation personnelle prime souvent sur les relations collectives.

Les normes sociales qui encourageaient autrefois le mariage et la cohabitation se sont peu à peu associées, laissant place à une liberté accumulée dans le choix de son mode de vie.

Les études sociologiques, comme celles de Jean-Claude Kaufmann, montrent que l’individu moderne aspire à un contrôle total de son espace et de son temps. La vie en solitaire devient alors une manière de préserver cette autonomie, loin des compromis nécessaires à la vie de couple ou en famille.

Le développement technologique a également modifié nos interactions. Internet, les réseaux sociaux et les outils de communication permettent aujourd’hui de maintenir un lien social tout en restant physiquement seul.

Paradoxalement, il est possible d’être connecté au monde tout en vivant dans un isolement choisi.

Certains y voient une manière de réduire les pressions sociales. Les sollicitations permanentes, l’agitation de la vie urbaine, ou encore la surcharge cognitive liée aux attentes professionnelles poussent à rechercher un refuge.

Cet espace personnel devient un sanctuaire où l’on peut se recentrer sur soi-même, loin des intrusions du quotidien. Dans un monde hyperconnecté, ce choix peut apparaître comme une forme de résistance.

Cette surcharge fait que l’humain, animal sociable, devient de plus en plus solitaire et introverti, avec un besoin de se ressourcer dans la solitude.