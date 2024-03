Il y a 100 millions d’années, une transformation extraordinaire a marqué l’histoire des lézards, ce qui a conduit à l’émergence fascinante des serpents. Ces créatures énigmatiques ont évolué pour devenir les prédateurs les plus diversifiés et efficaces de la terre.

Les racines évolutionnaires

Le biologiste Daniel Rabosky et ses pairs ont récemment dévoilé une étude révolutionnaire publiée dans la revue Science. À partir de données génomiques de plus de 1 000 espèces de squamates, l’ordre des reptiles a été analysé pour construire un arbre phylogénétique détaillé. Les résultats ont mis en lumière un « Big Bang évolutif » qui a propulsé les serpents vers une diversité exceptionnelle dès les premiers stades de leur évolution.

Le big bang évolutif des serpents

Cette explosion évolutive a permis aux serpents de développer des caractéristiques uniques, créant une « singularité macroévolutionnaire ». Certains ont acquis un venin mortel, d’autres ont perfectionné la localisation des proies par l’odorat et la chaleur.

Les serpents ont évolué trois fois plus rapidement que les lézards, ce qui a contribué à leur survie lors de l’extinction massive des dinosaures non aviaires. Cette polyvalence se reflète encore aujourd’hui dans leurs habitudes alimentaires. Ils s’attaquent à des proies beaucoup plus imposantes que la plupart des lézards.

Les mystères à explorer

Malgré ces révélations, le « pourquoi » de cette horloge évolutive rapide des serpents demeure un mystère. Cette étude ouvre la voie à de nouvelles questions et souligne la nécessité de recherches supplémentaires pour percer les secrets de cette accélération évolutive.

