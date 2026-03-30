L’art du scrapbooking, un vrai antistress naturel

Ciseaux, papier, photos, colle. Rien de spectaculaire, et pourtant tout se passe là : Le scrapbooking, souvent perçu comme un simple loisir créatif, s’impose aujourd’hui comme une parenthèse mentale, presque méditative. C’est un geste lent dans un monde qui va trop vite. On vous en parle !

1. C’est quoi le scrapbooking

Initialement, le scrapbooking était un loisir créatif qui visait à décorer et mettre en valeur un album photos. L’idée était donc de transmettre des images, des souvenirs, mais aussi des pensées grâce à un carnet ou à un album dans lequel on aurait fait des collages, combinant photographies, textes, peintures, extraits de journaux que l’on aurait découpés, etc.

Puis, au fil du temps, l’art du scrapbooking a mué pour devenir un loisir créatif à visée esthétique. On peut évidemment toujours faire cela sur des albums photos et pour transmettre des souvenirs à ses enfants ou à ses amis. C’est d’ailleurs une excellente idée de cadeau pour un anniversaire !

Toutefois, de nos jours, le scrapbooking désigne plutôt une pratique créative qui vise à créer un carnet avec des pages faites avec divers collages et combinaisons d’éléments qui ont une visée esthétique et créative et/ou culturelle.

On peut faire des collages pour s’occuper quand on s’ennuie, s’amuser à combiner des éléments pour rendre la page jolie et on peut également utiliser le collage d’images et de textes pour garder une trace de choses que vous avez apprises.

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2. C’est quoi un carnet de culture ?

Le scrapbooking est d’ailleurs très proche du concept de « carnet de culture ». Un carnet de culture est généralement fait en scrapbooking, mais le scrapbooking n’est pas nécessairement faire un carnet de culture.

Comme dit précédemment, vous pouvez faire du scrapbooking pour un album photo, ou pourquoi pas pour un carnet d’écriture, et même pour offrir à quelqu’un sous la forme d’une feuille que vous encadrerez.

Le carnet de culture, lui, est un carnet dans lequel vous écrivez des choses que vous avez apprises ou que vous apprenez (comme si vous preniez des notes en cours). Par exemple, vous pouvez faire plusieurs pages sur les œuvres de Van Gogh, quelques pages sur la place de la femme dans la société, une page de recettes de gâteaux sans gluten… C’est un carnet de savoirs !

Là, on va donc utiliser le scrapbooking pour à la fois combiner des éléments servant à rendre la lecture du carnet de culture plus attrayante. On peut aussi ajouter des images des événements décrits, des dessins, etc.

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3. Comment faire du scrapbooking ?

Mais, pas obligé de faire un carnet de culture pour faire du scrapbooking, on peut tout à fait créer des pages et des carnets sans y insérer des informations culturelles. En fait, la seule et unique règle dans le scrapbooking : c’est de créer quelque chose sans se prendre la tête et qui nous plaise.

C’est un loisir créatif naturellement antistress car il permet de s’occuper l’esprit ET de s’ancrer dans le présent en faisant quelque chose de manuel.

Vous cherchez des éléments à combiner sur vos pages, vous imprimez des choses, vous utilisez des stickers, vous pouvez même y faire de la calligraphie… C’est VOTRE jardin secret et c’est vous qui plantez les graines.

Alors, comment faire du scrapbooking ? Eh bien, rien de plus simple : prenez un carnet ou une feuille et dessinez, écrivez, testez des typographies, utilisez de la peinture, des feutres, collez des feuilles séchées, de vieilles photos, imprimez des images, utilisez des stickers… Bref, amusez-vous !

La plupart du temps, pour faire du scrapbooking, pas besoin d’investir beaucoup d’argent. Il est conseillé d’utiliser un carnet assez grand (A5 ou A4) avec des pages épaisses pour éviter que les feutres ou que la peinture ne transparaisse. Puis, pour les collages, vous pouvez utiliser des stickers déjà prêts à l’emploi, ou bien de la colle ou du scotch (normal ou double face).

Pour les collages, amusez-vous également à trouver les bons éléments, c’est une partie intégrante de cette passion : on prend plaisir à trouver les éléments que l’on va intégrer à ses pages. Par exemple, vous pourriez tomber sur des fleurs séchées dans un petit magasin et vous dire « ça serait super beau sur mon carnet ».

L’idée n’est pas de produire quelque chose, mais de s’amuser en le faisant.

Vous pouvez imprimer des images, et même imprimer avec une petite imprimante thermique portable, dessiner ce que vous désirez, peindre… le tout est de rendre ce que vous faites harmonieux et d’en être content après ! Et, surtout, c’est une activité sans prise de tête, et c’est justement tout le but !

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