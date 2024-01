Quel signe astrologique est le roi de la dispute ?

Chacun d’entre nous est arrivé dans ce monde à un moment unique de l’histoire. Les planètes et les astres avaient une position singulière au moment de notre naissance. Cette disposition cosmique a donc défini en partie nos traits de caractère, traduis par notre signe astrologique. Ainsi, on a tous en tête les qualités et les défauts de certains natifs du zodiaque. Par exemple, les Balances sont des charmeurs, les Cancers sont des sensibles, les Poissons des rêveurs, etc. Et chaque signe astrologique a aussi son côté obscur ! Alors, qui a décroché la première place dans le domaine de la dispute ? C’est bel et bien le Bélier qui est le natif parmi les 12 qui se querelle le plus. On vous explique pourquoi.

Ce signe astrologique a le conflit dans la peau

Le Bélier a une position bien particulière dans le zodiaque. En effet, c’est le premier signe astrologique sur les douze, alors il faut bien qu’il donne l’élan ! C’est un signe de feu qui est dirigé par Mars, la planète de la guerre et de l’action. Dans ces conditions, il a forcément un sacré tempérament. C’est un guerrier dans l’âme, il possède une force de caractère, il est direct et franc. En somme, il n’a pas peur de dire ce qui ne lui convient pas et d’aller au conflit ou de débattre. On dit souvent de lui qu’il peut manquer de tact et de diplomatie, car il n’y va pas par quatre chemins et qu’il est assez « brut de décoffrage ».

Le point positif d’être tourné vers l’action, c’est qu’il sait prendre des décisions, il est résilient et ne stagne pas dans sa vie. Mais, le côté plus négatif, c’est que cette bête à cornes agit fréquemment sans réfléchir et sur un coup de tête. Cette impulsivité l’amène à avoir des réactions et des paroles parfois trop rapides et radicales. Ainsi, ses mots peuvent dépasser ses pensées et ses actes peuvent blesser son entourage et donc provoquer des disputes.

Ensuite, comme ce signe astrologique a besoin de liberté d’action. Cela peut se traduire par un hypercontrôle et un côté autoritaire. En effet, il aurait envie de tout planifier, même les imprévus pour garder sa liberté ! De plus, comme c’est un bosseur et qu’il essaye toujours de faire de son mieux, il a du mal à accepter la critique, car il a tendance à prendre les choses personnellement. Tous ces traits de caractère font qu’il a une nature prédisposée à se disputer plus souvent que d’autres signes astrologiques.

Mais, ses qualités sont nombreuses !

Toutes ces particularités de caractère engendrent donc souvent des conflits et des disputes avec son entourage. Mais, c’est aussi ce qui fait la force de ce signe astrologique. On ne peut pas tout avoir ! En effet, le bélier est un fonceur et un résilient, ce qui lui permet de surmonter toutes les épreuves de la vie. Il est passionné, motivé, dynamique et ne se repose jamais sur ses lauriers. Il a aussi un grand cœur, alors il n’hésite pas à aider ses proches, à être un exemple pour eux et à les inspirer. Ainsi, c’est l’un des natifs les plus courageux du zodiaque. Ce signe astrologique doit apprendre à canaliser son énergie pour ne pas blesser son entourage, ce qu’il arrive à faire avec les années qui passent, plus d’expérience et de maturité !

Le Bélier est donc un signe astrologique qui se dispute souvent en raison de sa nature passionnée. Mais, ces traits de caractère conflictuels lui donnent aussi des qualités remarquables. Avec du temps et de la sagesse, ce natif réussira à trouver la paix intérieure. Est-ce que vous connaissez des Béliers ?

