Qu’est-ce que le reiki ? Tout ce que vous devez savoir

Lorsqu’on est dans une phase compliquée, il peut être naturel de se tourner vers les médecines alternatives et para-scientifiques. Dans ce cadre, vous avez peut-être déjà dû entendre parler du « reiki ». Mais, concrètement, qu’est-ce que c’est le reiki ? Voici ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans cette aventure de santé à la fois atypique et singulière.

1. Qu’est-ce que le reiki, à quoi ça sert ?

Le reiki est une méthode de soins dits « énergétiques » issue du Japon. Comme pourrait le faire un magnétiseur ou un « enleveur de feu », l’idée va être de « manipuler » les énergies vitales corporelles de la personne en apposant les mains sur son corps ou par des gestes au-dessus du corps, à quelques centimètres, au niveau de ce qu’on appelle le « corps éthérique » (énergie qui enveloppe le corps et qui constitue l’aura).

Le concept aurait été fondé par le Japonais Mikao Usui au 19ᵉ siècle. Selon lui, cette méthode de soin serait une clé vers la guérison du corps et du mental. Il s’agirait donc d’un soin thérapeutique qui viserait à aider une personne à aller mieux, à se détendre notamment et à être plus en accord avec elle-même.

VOIR AUSSI : 8 qualités à développer pour atteindre la sagesse intérieure

2. Est-ce que cette technique de soin fonctionne ?

Actuellement, la communauté scientifique (du moins française et européenne) n’accepte pas le reiki comme une thérapie physique ou psychologique scientifiquement admise. Il s’agit donc d’une médecine alternative ou « pseudo-médecine » dont l’efficacité en elle-même n’est pas vraiment prouvée.

Néanmoins, dans le monde, de nombreuses personnes assurent aller mieux grâce à cette pratique. Pour beaucoup d’expert, cette réussite serait essentiellement liée à l’effet placebo.

L’effet placebo n’étant pas forcément un problème car, nous le savons, le psychologique peut faire beaucoup sur l’état de santé de quelqu’un. Mais, forcément, cela implique aussi que cette technique peut ne pas fonctionner pour tous ni pour tout.

VOIR AUSSI : Purifiez votre logement : 10 astuces contre les mauvaises énergies

3. Les principes du reiki à savoir

La méthode du reiki est ancestrale et est pratiquée par des « guérisseurs« . Le but de cette méthode de soins, venue du Japon, est d’essayer de soulager les souffrances, d’arriver à atteindre l’accalmie mentale, éviter le burn out peu importe le domaine, atteindre une forme de bonheur intérieur, une paix et un apaisement, une sérénité.

Comme ceux qui choisissent de se faire un massage thaïlandais, un spa au sel ou une thérapie avec un psychologue, ce serait donc une technique qui permettrait à l’humain de quitter le brouillard mental, de se sentir mieux dans sa peau et d’aborder la vie de manière plus sereine. Finalement, tout ce qu’il faut pour être un peu plus heureux dans son quotidien.

Le reiki se pratique différemment en fonction du praticien. Néanmoins, il y a des règles de base. Très proche du concept du « zen », l’idée serait que le guérisseur arrive à manipuler votre « souffle vital« , lequel se déplace en toute chose qui existe et qui permet aussi de relier les éléments et les êtres vivants entre eux.

Le reiki se base souvent aussi sur l’activation des 7 chakras, comme dans le yoga traditionnel : Racine, Sacré, Plexus solaire, Cœur, Gorge et Couronne. En parallèle, il y a aussi 5 préceptes qui seraient enseignés dans cette initiation : Ne te mets pas en colère, ne te fais pas de souci, sois rempli de gratitude, accomplis ton devoir avec intégrité et sois bon avec les autres.

Notez cet article