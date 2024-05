« Poser un lapin » : savez-vous d’où vient cette expression ?

Désormais, vous savez quelle est l’origine de l’expression « donner sa langue au chat« . Mais, savez-vous d’où vient l’expression « poser un lapin » ? Et d’ailleurs, ça veut dire quoi exactement ? On vous dit tout sur le sujet.

Que signifie l’expression « poser un lapin » ?

Bon déjà, « poser un lapin », ça veut dire quoi ? Cette expression désigne le fait de « faire faux bond« , c’est-à-dire de ne pas honorer un rendez-vous, de ne pas venir à un rendez-vous, et ce, sans prévenir la personne que vous ne venez pas.

Poser un lapin veut donc dire qu’une personne n’est pas venue à un rendez-vous sans prévenir la personne avec qui elle avait rendez-vous.

Le plus souvent, on utilise cette expression dans le cadre privé, par exemple pour une rencontre amoureuse, un rendez-vous galant, un rendez-vous avec un ami, etc. On utilise très peu cette expression dans le cadre professionnel ou formel, par exemple pour un entretien d’embauche.

Exemples : « Je lui ai posé un lapin, j’avais peur de la confronter », « On m’a posé un lapin ! Si j’avais su, je ne serais pas venue ».

L’origine : »ne pas rétribuer les faveurs d’une fille »

Maintenant, que vient faire le lapin là-dedans ? Selon le Wikitionary, « l’origine de l’utilisation du mot lapin remonte à l’Antiquité, cet animal étant symbole de fécondité. Son absence signifie donc la pauvreté. À la fin du XIXe siècle, poser un lapin signifie « ne pas rétribuer les faveurs d’une fille », ou plus généralement partir sans payer. Le sens a petit à petit dérivé vers celui d’abandonner un rendez-vous sans avertir la personne avec qui le rendez-vous a été fixé ».

Autrement dit, poser un lapin signifiait le fait de partir sans payer, initialement. On utilisait cette expression pour désigner le fait de partir sans payer les services d’une prostituée.

Cela viendrait du fait qu’un lapin était le symbole de la fécondité (en raison notamment de sa facilité de reproduction) dans l’Antiquité. La fécondité est synonyme d’abondance, mais aussi de fortune, dans l’Antiquité. L’absence du lapin est donc assimilée à la pauvreté.

Et le lapin peut aussi renvoyer à la personne qui a recours aux faveurs d’une prostituée, à cette époque.

De son côté, le verbe « poser » voulait dire « cesser » initialement, en latin. On peut donc supposer que l’expression « poser un lapin » voulait donc dire « cesser le lapin », soit « cesser l’abondance » ou devenir pauvre, finalement. Et d’un autre côté, comme « lapin » renvoie aussi à celui qui a recours aux prostituées, l’expression pouvait aussi vouloir dire « cesser le lapin » soit le fait que le lapin soit absent, parte sans payer. Cesser renvoie à l’idée d’absence.

« Partir sans payer » devient « ne pas venir à un rendez-vous »

Comme pour toutes les expressions de langage, les linguistes ne sont pas tous d’accord sur les origines évolutives. Cela reste donc des hypothèses.

Et selon cette hypothèse, l’expression aurait dérivé du sens « partir sans payer », soit rendre le commerçant ou la prostituée plus pauvre ou l’absence du lapin, soit l’absence du payeur, vers le sens « ne pas venir à un rendez-vous, sans prévenir », pour trois raisons probables.

La première, si vous ne venez pas à un rendez-vous sans prévenir qui se tiendrait dans un restaurant ou dans un bar, cela veut dire que la personne à qui vous avez posé un lapin va se retrouver seule à payer sa consommation ou va partir sans consommer, donc sans payer.

La seconde, cela renverrait tout simplement à la même idée : partir sans payer, c’est voler et perdre la confiance du commerçant. Et ne pas venir à un rendez-vous sans prévenir, c’est aussi voler. Voler quoi ? Le temps de l’autre personne, mais aussi sa confiance.

Les deux idées seraient très liées et donc cela peut expliquer le changement de sens. D’autant que dans les deux cas, que vous partiez sans payer ou que vous ne veniez pas à un rendez-vous, l’idée est de faire faux bond, dans les deux cas.

Et la troisième, et c’est la plus admise par la communauté linguistique, « partir sans payer » serait devenu « ne pas venir à un rendez-vous » car, encore une fois, « poser un lapin » est le plus souvent utilisé pour les rendez-vous galants.

Et comme l’expression renvoyait au fait de ne pas payer une fille pour ses faveurs, on peut imaginer que l’aspect galant ou romantique est restée. Poser un lapin, dans ce sens, signifie simplement l’absence (poser qui veut dire cesser ou absence) de la personne avec qui vous aviez un rendez-vous galant (le lapin).

