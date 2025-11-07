Quelle est la plus grosse araignée du monde ? Et la plus petite ?

Dans le monde des araignées, la taille compte. Mais attention : tout dépend de ce qu’on mesure. Certaines sont plus longues, d’autres plus lourdes, et quelques-unes seulement peuvent vraiment prétendre au titre de plus grosse araignée du monde.

La vraie championne : la mygale Goliath, c’est l’araignée la plus grosse du monde

Son nom scientifique est Theraphosa blondi, mais on la connaît mieux sous le nom de mygale Goliath. Originaire des forêts tropicales d’Amérique du Sud, notamment du Guyana, du Suriname et du nord du Brésil, elle peut atteindre 30 cm d’envergure (pattes comprises) et peser jusqu’à 170 g.

Pour donner une idée, c’est à peu près la taille d’une assiette moyenne. Son corps seul mesure environ 12 cm, et ses crochets peuvent transpercer la peau humaine, sans pour autant être mortels. Elle chasse surtout des insectes, des grenouilles ou des souris, et, malgré son surnom de “mangeuse d’oiseaux”, elle s’attaque rarement à des volatiles.

Cette araignée n’est pas seulement impressionnante par sa taille. Elle est aussi l’une des plus anciennes espèces de mygales connues, parfaitement adaptée à la moiteur des forêts amazoniennes.

mygale Goliath

La plus grande en longueur : l’Heteropoda maxima

Si la mygale Goliath détient le record du poids, une autre araignée la dépasse en envergure pure. Découverte en 2001 dans une grotte du Laos, l’Heteropoda maxima, ou araignée-chasseur géante, détient le record de la plus grande envergure connue : jusqu’à 30 cm, pattes déployées.

Elle appartient à la famille des Sparassidae, des araignées rapides et fines, souvent aplaties pour se glisser dans les fissures. Contrairement aux mygales, elle ne tisse pas de toile et préfère courir après ses proies. Sa morsure est douloureuse mais non dangereuse pour l’humain.

Les plus petites araignées du monde

À l’autre extrême du spectre, on trouve Patu digua, une minuscule araignée de Colombie mesurant 0,37 millimètre. Et, à ce stade, elle pourrait littéralement passer à travers le trou d’une aiguille. À titre de comparaison, il faudrait environ 80 Patu digua pour atteindre la taille d’une seule patte de mygale Goliath.

Cette espèce démontre que la miniaturisation extrême est tout aussi fascinante que le gigantisme. Chez ces minuscules arachnides, chaque organe est compressé, chaque fibre de soie produite au micron près.

Patu digua

VOIR AUSSI : Peur des araignées ? Les espèces les plus dangereuses en France !

Pourquoi de telles différences de taille ?

Tout est une question d’environnement et d’adaptation. Les grandes espèces vivent dans des milieux chauds et humides, où l’air permet un meilleur échange gazeux et où les proies abondent. Les petites, au contraire, prospèrent dans des environnements où la discrétion est synonyme de survie.

Les araignées n’ont pas de système respiratoire comme le nôtre : leur taille est donc limitée par la manière dont l’oxygène diffuse dans leur corps. C’est d’ailleurs pour cela qu’il n’existe pas d’araignées “géantes” de la taille d’un chien, contrairement à ce que montrent les films d’horreur.

Notez cet article