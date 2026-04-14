Les 10 plus beaux shootings photo de Zendaya

Zendaya, âgée de 29 ans, est une jeune femme qui a beaucoup de talents différents. Elle est danseuse, ayant commencé l’acting avec la série Shake It Up, mais elle est aussi chanteuse, puisqu’elle a sorti un album et qu’elle a chanté sur la BO de la série dans laquelle elle joue, Euphoria.

Car oui, c’est en tant qu’actrice que vous la connaissez le mieux. Zendaya a joué dans Dune, dans Euphoria, dans Spider-Man, et dans bien d’autres projets.

Cependant, ses talents ne s’arrêtent pas là puisqu’elle est aussi mannequin et modèle photo. Et justement, laissez-nous vous présenter 10 de ses plus belles photographies.

1. The Drama

Zendaya accompagne Robert Pattinson dans le film The Drama sorti en 2026. Et, pour cette occasion, les deux acteurs ont donc été pris en photo et voici le résultat de ce shooting. Cette photographie a été postée à la une du magazine de mars 2026 de Interview Magazine et Olivier Metzler était à la direction photo avec Nadia Lee Cohen.

2. Boohoo

Zoey Grossman a su donner une allure très intéressante à Zendaya au travers de cette photographie pour la marque Boohoo. Cela donne forcément envie d’acheter !

3. Valentino

Zendaya a posé pour la maison Valentino avec une allure de tigresse. Pour cela, elle a pu compter sur Micaiah Carter et sur Pierpaolo Piccioli dans cette entreprise. Une très belle réalisation.

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4. Vogue

Annie Leibovitz a su sublimer Zendaya dans cette tenue blanche prise à Paris pour Vogue. D’ailleurs, la photographe a également pris en photo Timothée Chalamet, son collègue dans Dune, à plusieurs reprises.

5. La couverture de Vogue

Zendaya a posé plusieurs fois pour le magazine Vogue. Et cette magnifique couverture n’aurait pas pu être possible sans Kim Kimble et sans Annie Leibovitz (encore).

6. Dune

Jack Davison a une patte particulière en matière de photographies. Il a déjà pris en photo de nombreuses célébrités, mais toujours avec cet esprit flouté et feutré. Parmi ses modèles, Zendaya, sur le tournage de Dune Partie II.

7. Vogue Italie

Pour Vogue Italie, Zendaya a posé comme dans les années 30 avec la participation de Elizaveta Porodina et de Bulgari. Un magnifique photoshoot.

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8. Valentino (encore)

Avec Kim Kimble, Pierpaolo Piccioli, Sheika Daley et Michael Bailey Gates, Zendaya a de nouveau posé pour la maison Valentino avec des cheveux extra-longs, une chemise rose, sac de la même couleur et de belles chaussures rouges.

9. Magazine ELLE

Kim Kimble, Sheika Daley, Micaiah Carter et le magazine ELLE ont travaillé sur cette photographie de Zendaya portant une sublime robe verte.

10. Annie Leibovitz a de nouveau frappé

Zendaya a de nouveau été photographiée par Annie Leibovitz pour Vogue et c’est encore une belle réussite, cette fois avec une belle robe jaune et beaucoup de souplesse.

Alors, laquelle de ces photos préférez-vous ?

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