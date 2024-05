Le Puppy yoga : une bonne idée pour votre chien ?

Actuellement, le puppy yoga prend de l’ampleur en France et notamment sur Bordeaux. Cette pratique du yoga sur les chiots, est-elle vraiment saine pour l’animal ? Actu.fr a fait une enquête sur le sujet, on vous partage ça.

Comprendre pourquoi le puppy yoga prend de l’ampleur

Actuellement, le nombre d’adoptions de chiots est en net augmentation en France. Avec une baisse du désir d’avoir des enfants chez les jeunes générations, l’adoption de chiens ou de chats augmente. La parentalité n’est plus vraiment synonyme d’enfants, les « dog parents » sont de plus en plus présents.

L’éducation positive

Dans ce cadre, beaucoup de gens essaient au mieux d’éduquer leurs chiens, comme s’ils étaient des enfants notamment. Et parmi les techniques d’éducation que nous retrouvons dans le cas de parents d’humains et de parents d’animaux, il y a l’omniprésence de « l’éducation positive« .

Beaucoup d’éducateurs canins axent, dans ce type d’éducation, l’éducation du chien sur l’extrême positif, sans punition par exemple, et seulement de la récompense.

Soyons clair, la récompense est très importante pour éduquer un chien, mais la punition l’est aussi, notamment pour lui faire comprendre l’interdit.

Dans une éducation positive, sans aller dans l’extrême, la punition va être de ne pas donner au chien ce qu’il veut pour lui dire « si tu veux ça, tu dois faire ça ». On contrebalance la punition avec la récompense, si le chien fait ce que vous dites pour avoir ce qu’il veut, il obtient ce qu’il veut.

Le puppy yoga pour détendre son chiot ?

Dans l’extrême de l’éducation positive, il y a très peu d’apprentissage de l’interdit, malheureusement. Et dans ce même esprit, beaucoup d’adeptes de cette éducation axent leur éducation sur le bien-être animal, notamment sur le traitement du stress et de l’anxiété chez le chien.

Cela va dans le même sens. Si on bannit l’interdit et la punition, le maître pense que le chien sera moins anxieux. En réalité, c’est un peu l’inverse : le chien est perdu dans ce qu’il peut faire ou non, en général. Mais aussi, il a plus de mal avec l’apprentissage de la frustration.

Parmi les pratiques qui prennent de l’ampleur dans ce sens, il y a le puppy yoga, pour « détendre son chien ». L’idée est simple : le but est de faire du yoga avec son chien ou de faire faire du yoga à son chien.

« Tout le monde y gagne, sauf les chiens »

En soi, l’idée est bonne, à la base. Cela peut notamment être utile pour calmer un chien hyperactif. Dans notre article sur le sujet de l’hyperactivité canine, nous vous avions expliqué que câliner son chien peut le calmer, comme sur un enfant très actif.

En vogue et à la mode sur Bordeaux, le puppy yoga prend de l’ampleur et les entreprises du secteur sont de plus en plus nombreuses. Actu.fr a enquêté sur le sujet, détaillant tarifs et procédés de ce sport méditatif canin. Et dans cette enquête, nous pouvons aussi lire des témoignages de professionnels du secteur animalier qui s’inquiètent de cette pratique, notamment sur les chiots.

Anne-Marie Le Roueil, présidente de la SNPCC (Syndicat National des Professions du Chien et du Chat), le dit très bien à nos confrères. « Tout le monde y gagne, sauf les chiens », a-t-elle assuré.

« Celui qui a inventé ça ne devait pas avoir ses chakras si alignés que ça »

« Ils ont besoin d’être familiarisés aux autres espèces, mais là ils sont sollicités pour le seul bien-être de l’humain sans possibilité de se soustraire aux manipulations. Celui qui a inventé ça ne devait pas avoir ses chakras si alignés que ça », a-t-elle ajouté.

Les chiots n’auraient pas vraiment le choix d’être manipulés, selon elle, et donc cela irait à contre-sens du bien-être animal puisque le consentement du chien ne serait pas respecté.

En parallèle, certains se demandent aussi s’il n’y aurait pas un risque de compromettre le bon développement du chiot au niveau osseux, à cause de ce genre de pratique.

Par exemple, on sait aujourd’hui que les chiots qui démarrent à toute allure en courant et qui ont beaucoup d’impacts sur les pattes sur les premiers mois peuvent avoir des problèmes articulaires. Et si c’était le cas, là aussi ? En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, nous vous renvoyons vers cette très bonne enquête d’Actu.fr sur le sujet du puppy yoga.

