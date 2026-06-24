Entre l’envie d’indépendance financière, le financement du prochain smartphone ou tout simplement le premier pas dans la vie active… Le job d’été reste un rituel incontournable pour la jeunesse. Pourtant, transformer ses vacances en premiers euros n’est pas un open-bar législatif. En France, le Code du travail protège sévèrement les mineurs. Alors, simple coup de main, contrat ultra-verrouillé ou plan fiscal malin ? On fait le point sur ce qui est légalement possible, âge par âge.

Moins de 14 ans : la zone du coup de main (et rien d’autre)

Pour les plus jeunes, la règle est limpide : le salariat est interdit. À cet âge, pas de contrat de travail, pas de fiche de paie. L’accès au marché du travail est bloqué pour protéger la scolarité et la santé des enfants.

Les seules options légales se résument au cadre privé :

L’entraide familiale : donner un coup de main ponctuel dans l’entreprise ou le commerce de ses parents, sans lien de subordination ni planning fixe ;

donner un coup de main ponctuel dans l’entreprise ou le commerce de ses parents, sans lien de subordination ni planning fixe ; Le système D entre voisins : arroser les plantes du quartier, nourrir le chat ou promener un chien. Attention toutefois à ne pas basculer dans une routine s’apparentant à du travail dissimulé.

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14 -15 ans : le parcours du combattant (mais c’est possible !)

C’est la tranche d’âge la moins connue et la plus réglementée. Oui, un adolescent de 14 ou 15 ans peut travailler pour l’été, mais l’employeur doit se préparer à un marathon administratif.

Le grand filtre des vacances scolaires

Pas question de sacrifier tout son été. La loi impose que les vacances durent au moins 14 jours et que le jeune bénéficie d’un repos total égal à la moitié de ses vacances.

Le calcul est strict : si l’ado a 15 jours de break, il ne pourra signer un contrat que de 7 jours maximum. Le reste du temps ? Repos obligatoire.

Le véto de l’Inspection du Travail et des deux parents

Ici, la paperasse est reine. 15 jours avant le premier jour de travail, l’employeur doit envoyer un dossier complet à l’inspecteur du travail (horaires, salaire, tâches).

La condition sine qua non ? L’accord écrit des deux parents est obligatoire. S’il y a désaccord dans le couple, il faut saisir le juge des tutelles. L’administration a ensuite 8 jours pour dire « non ». Sans réponse, le feu vert est accordé.

Quant aux conditions de travail, elles sont minimales. 35 heures par semaine, 7 heures par jour, uniquement pour des « travaux légers » (pas de charges lourdes, pas de machines de chantier).

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16 – 17 ans : la presque liberté sous haute surveillance

À 16 ans, le verrou administratif saute. Plus besoin de l’autorisation de l’inspecteur du travail, le simple accord écrit des parents (ou le statut de mineur émancipé) suffit pour signer son contrat. Le jeune peut travailler durant toutes ses vacances sans la règle des 50 % de repos. Néanmoins, attention ! Mineur reste mineur.

Voici donc les lignes rouges à ne pas franchir :

Le couvre-feu légal : interdiction absolue de travailler la nuit (entre 22 h et 6 h, ou 23 h et 7 h selon les secteurs) ;

interdiction absolue de travailler la nuit (entre 22 h et 6 h, ou 23 h et 7 h selon les secteurs) ; Pas d’alcool au comptoir : un mineur ne peut pas être derrière le bar d’un établissement qui vend de l’alcool (sauf s’il est en contrat d’apprentissage) ;

un mineur ne peut pas être derrière le bar d’un établissement qui vend de l’alcool (sauf s’il est en contrat d’apprentissage) ; Le check-up santé : avant de commencer, la case visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail est obligatoire.

Contrat et salaire : les calculettes de l’été 2026

L’embauche saisonnière ne se fait pas au rabais, mais elle obéit à des règles de calcul très précises.

Le point sur le SMIC 2026

Tout job d’été doit faire l’objet d’un CDD classique (avec motif de remplacement ou surcroît d’activité). Côté rémunération, la base est le SMIC (fixé à 12,31 euros brut de l’heure depuis le 1er juin 2026). Cependant, la loi autorise une décote pour les mineurs :

– 20 % avant 17 ans ;

avant 17 ans ; – 10 % entre 17 et 18 ans.

Bon à savoir : Si le jeune a déjà cumulé 6 mois d’expérience dans le même secteur, cette décote disparaît. De plus, de nombreuses conventions collectives (notamment dans la restauration ou la grande distribution) imposent le SMIC complet dès le premier jour, peu importe l’âge.

La feuille de paie finale : l’astuce des indemnités

Au moment de quitter l’entreprise, le saisonnier recevra son solde de tout compte. Il touchera une indemnité de congés payés de 10 % calculée sur l’ensemble de ses salaires.

En revanche, le Code du travail est formel. En effet, les élèves et étudiants qui travaillent pendant leurs vacances scolaires ne touchent pas la prime de précarité (l’indemnité de fin de contrat).

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Impôts : le coup de pouce fiscal qui fait du bien aux parents

C’est la cerise sur le gâteau pour le budget de la famille. Les salaires des jobs d’été bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur le revenu, que le jeune déclare seul ou qu’il soit rattaché au foyer fiscal de ses parents.

Pour en profiter, les critères sont simples :

Avoir 25 ans ou moins au 1er janvier de l’année d’imposition.

au 1er janvier de l’année d’imposition. Poursuivre des études (secondaires ou supérieures).

La limite : Les gains sont exonérés dans la limite de 3 fois le montant du SMIC mensuel brut par an. Pour l’activer, aucune démarche complexe. Il suffit de ne pas mentionner ces revenus sur la déclaration fiscale, à hauteur du plafond. Un vrai ballon d’oxygène pour l’épargne des étudiants.

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