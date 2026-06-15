Le recrutement en restauration reste un défi quotidien à Paris et en Île-de-France. Entre les besoins de renfort de dernière minute, la difficulté à fidéliser les équipes et les attentes croissantes des professionnels en matière de flexibilité, le secteur évolue rapidement. Dans ce contexte, Rosk s’impose comme un nouvel acteur spécialisé de l’intérim en restauration, avec une approche entièrement digitale pensée à la fois pour les établissements et les professionnels.

Lancée par Florent Malbranche et Jean Lebrument, les entrepreneurs à l’origine de Brigad, la plateforme ambitionne de répondre à une problématique devenue centrale : permettre aux restaurants de trouver rapidement des profils qualifiés tout en offrant aux salariés davantage de liberté, de reconnaissance et de perspectives de carrière.

Rosk, une plateforme spécialisée dans l’emploi en restauration

Contrairement aux agences d’intérim généralistes, Rosk se concentre exclusivement sur les métiers de l’hôtellerie-restauration. L’objectif est simple : créer un environnement adapté aux réalités du secteur, où les besoins de recrutement peuvent surgir à tout moment et où l’expérience terrain constitue souvent le meilleur CV.

On ne parle pas juste d’intérim, on parle de tremplin pour les plus qualifiés. Florent Malbranche (cofondateur de Rosk)

L’application met en relation des professionnels qualifiés avec des établissements à la recherche de renforts temporaires. Les métiers de la cuisine comme ceux de la salle sont concernés, aussi bien en restauration collective qu’en restauration traditionnelle.

Le fonctionnement repose sur une logique différente de celle des plateformes d’emploi classiques. Une fois le profil validé et les compétences vérifiées, les professionnels reçoivent des missions adaptées à leur expérience et peuvent les accepter directement depuis leur smartphone.

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Une réponse aux nouvelles attentes des professionnels

Depuis plusieurs années, les métiers de la restauration connaissent une profonde transformation. Les salariés recherchent davantage de maîtrise sur leur emploi du temps, des conditions de travail plus attractives et des perspectives d’évolution plus claires.

Rosk s’inscrit précisément dans cette évolution.

Plutôt que d’imposer un processus de candidature traditionnel, la plateforme mise sur la valorisation de l’expérience professionnelle. Les utilisateurs consultent les missions disponibles et choisissent librement celles qui correspondent à leurs attentes.

Cette flexibilité séduit notamment :

Les cuisiniers souhaitant varier leurs expériences

Les serveurs recherchant des horaires adaptés à leur vie personnelle

Les professionnels expérimentés qui souhaitent élargir leur réseau

Les salariés souhaitant conserver un statut sécurisé

L’un des arguments les plus mis en avant par la plateforme concerne également la rémunération.

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Un paiement sous 72 heures qui change la donne

Dans un secteur où les délais de paiement peuvent parfois être source de tension, Rosk a choisi de faire du versement rapide des salaires un élément différenciant.

La société affirme proposer le paiement le plus rapide du secteur. Concrètement, 70 % du salaire est versé seulement 72 heures après la fin de chaque mission, sans demande spécifique ni formalités supplémentaires.

Pour de nombreux professionnels qui enchaînent plusieurs missions au cours du mois, cette rapidité représente un avantage concret.

Au-delà de l’aspect financier, ce mécanisme contribue également à renforcer la fidélisation des intérimaires et leur engagement auprès des établissements.

Des profils qualifiés et vérifiés pour les restaurateurs

Du côté des entreprises, Rosk cible un enjeu tout aussi crucial : la recherche de personnel qualifié.

Les restaurants, hôtels, traiteurs ou acteurs de la restauration collective peuvent publier leurs besoins directement depuis l’application. Les missions sont ensuite proposées à des professionnels dont les compétences correspondent réellement au poste recherché.

La plateforme met en avant un processus de validation strict permettant de vérifier l’expérience des candidats avant leur intégration.

Quelques chiffres communiqués par Rosk illustrent cette approche :

Indicateur Donnée annoncée Missions acceptées dans la journée 90 % Expérience moyenne des professionnels 8 ans Paiement des salariés 72 heures après la mission Frais de service entreprise À partir de 10 %

Pour les établissements confrontés à des absences imprévues ou à des pics d’activité, cette réactivité constitue un levier important.

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Une gestion administrative entièrement automatisée

L’autre promesse de Rosk concerne la simplification administrative.

Le recrutement de personnel temporaire implique généralement une série de démarches chronophages : contrats, paie, déclarations légales, suivi des heures travaillées ou encore archivage des documents.

La plateforme centralise l’ensemble de ces opérations dans un seul environnement numérique.

Les restaurateurs peuvent ainsi déléguer :

La génération des contrats

La gestion de la paie

Les déclarations obligatoires

Le suivi administratif des missions

Cette automatisation permet aux exploitants de consacrer davantage de temps à leur activité opérationnelle plutôt qu’à la gestion documentaire.

Un système pensé pour fidéliser les meilleurs talents

La fidélisation représente aujourd’hui l’un des principaux défis du secteur.

Rosk tente d’y répondre grâce à un système de favoris. Lorsqu’un établissement apprécie le travail d’un professionnel, il peut l’ajouter à son réseau privilégié. Les futures missions sont alors proposées en priorité à ces collaborateurs déjà connus.

Cette logique permet aux restaurants de construire progressivement un vivier de talents de confiance tout en conservant la souplesse de l’intérim.

Pour les professionnels, cela se traduit par davantage d’opportunités et une meilleure visibilité auprès des établissements avec lesquels ils ont déjà travaillé.

Plus qu’une application d’intérim

Rosk ne souhaite pas uniquement devenir un intermédiaire entre employeurs et salariés.

La plateforme développe également des contenus dédiés aux métiers de l’hôtellerie-restauration afin d’accompagner les professionnels dans leur évolution.

Les utilisateurs ont notamment accès à :

Des articles spécialisés

Un blog consacré aux actualités du secteur

Des conseils carrière et RH

Le podcast « Arrière-Cuisine »

L’idée consiste à créer un véritable écosystème autour des métiers de la restauration, où l’information, la montée en compétences et l’emploi cohabitent au sein d’un même outil.

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Une ambition portée par l’évolution du secteur

Pour Florent Malbranche, la restauration ne traverse pas une crise mais une transformation profonde.

Selon lui, les établissements doivent aujourd’hui composer avec une activité plus fluctuante, des attentes différentes de la part des salariés et une exigence accrue des consommateurs.

Dans ce contexte, les outils numériques deviennent des alliés pour apporter davantage de souplesse aux entreprises tout en offrant plus de liberté aux professionnels.

Rosk s’inscrit dans cette dynamique en proposant une approche spécialisée, digitale et centrée sur les besoins réels du terrain.

Déjà implantée en Île-de-France, la plateforme revendique plus de 1 000 professionnels actifs et environ 200 établissements partenaires. Une base qui témoigne de l’intérêt croissant du secteur pour des solutions capables de concilier flexibilité, simplicité administrative et valorisation des compétences.

Pour les restaurateurs parisiens comme pour les professionnels de la cuisine et de la salle, Rosk apparaît aujourd’hui comme l’une des initiatives les plus remarquées de la nouvelle génération d’acteurs de l’emploi en restauration.

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