L'inflation est-elle inévitable ? 3 façons de prendre de l'avance

L’inflation, c’est la hausse générale des prix des biens et services qui se traduit par la baisse du pouvoir d’achat de la monnaie. Les statistiques montrent que ces dernières années, elle semble inévitable. Mais plutôt que de la subir sans pouvoir rien y faire, vous pouvez l’anticiper pour vivre au mieux l’inflation.

En juin 2026, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) rapportait que les prix à la consommation augmenteraient de 1,8% sur un an en France. À cette même période en 2025, l’indice était de 1,0% sur un an. Entre-temps, en mai 2026, il avait connu un pic de 2,4%. Des statistiques qui démontrent que l’inflation est inévitable et que cela dure depuis assez longtemps. Une situation qui réduit petit à petit votre pouvoir d’achat. Pour faire face à cette hausse généralisée, beaucoup cherchent des moyens de fructifier leur argent pour préserver leur pouvoir d’achat. Pour anticiper l’inflation, vous devez d’abord comprendre comment elle fonctionne.

Ce que l’inflation change concrètement pour votre argent

L’inflation diminue votre richesse réelle car elle réduit le pouvoir d’achat de votre monnaie. Si vous laissez par exemple 1 000 euros dormir sur un compte courant non rémunéré pendant un an, avec une inflation de 2 %, votre argent ne vaut plus que 980 euros en pouvoir d’achat réel. Vous n’avez rien dépensé et votre compte contient toujours 1 000 euros, mais vous êtes plus pauvre qu’avant. Lorsqu’il y a inflation, vous ne la voyez pas sur votre relevé de compte; elle se révèle sur votre pouvoir d’achat. Ce que vous achetiez avec une certaine somme il y a un an de cela coûte plus car les prix se retrouvent à la hausse.

Fort heureusement, il existe plusieurs façons de réduire les effets de l’inflation sur votre pouvoir d’achat. Les particuliers optent pour diverses méthodes telles que la diversification des revenus, des placements, des investissements ou encore le trading. En parlant de trading, des plateformes comme MT5 (MetaTrader 5) ont désacralisé le secteur. Elles ont rendu plus accessibles des marchés comme les actions, les matières premières ou les devises. Particuliers, débutants ou experts peuvent désormais suivre les principaux indicateurs économiques, investir leur argent, suivre et ajuster leurs positions directement depuis leur téléphone ou leur ordinateur.

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3 façons d’avoir de l’avance sur l’inflation

1. Ne pas laisser toute son épargne dormir sur un compte

C’est l’erreur à éviter. De l’argent disponible en permanence sur un compte sans rien faire ne vous sera pas bénéfique en période d’inflation. Certes, l’épargne de précaution, celle qui sert en cas d’imprévu, est une nécessité. Elle doit d’ailleurs rester liquide et accessible. Mais le reste de votre argent, celui sur lequel vous n’avez pas de projet, n’a aucune raison de rester sur un compte qui ne rapporte pratiquement rien.

Si vous voulez faire fructifier votre argent tout en privilégiant la sécurité, il existe plusieurs options au choix dont le compte à terme, l’assurance-vie ou le livret réglementé. En France, le taux d’intérêt actuel du Livret A est fixé à 1,5% jusqu’au 31 juillet 2026 et passera à 1,7% net à compter du 1er août 2026. Avec une inflation prévue à 1,8%, l’idéal serait de faire un choix judicieux qui tienne compte de cette réalité.

Notez que quelle que soit la solution que vous choisissez, plus le taux d’intérêt est proche de l’inflation, voire supérieur, plus votre épargne garde sa valeur dans le temps.

2. Placer une partie de son argent sur des actifs qui suivent la hausse des prix

Historiquement, certains actifs ont mieux résisté à l’inflation que d’autres. Par exemple, certaines actions d’entreprises solides ont souvent réussi à suivre, voire dépasser la hausse des prix sur le long terme. Il faut dire que ces entreprises répercutent d’elles-mêmes l’inflation dans leurs prix de vente. Lorsque le prix des matières premières augmente par exemple, elles augmentent aussi leurs prix de vente pour ne pas perdre de marge. En économie, c’est le principe de répercussion des coûts.

L’immobilier aussi est considéré comme une valeur sûre, de même que l’or, qui est une matière première très prisée pour l’investissement, surtout en période d’inflation. Et vous n’avez pas besoin d’un capital énorme pour commencer à vous positionner sur ces marchés. Sur les plateformes dédiées, vous pouvez accéder progressivement à plusieurs classes d’actifs, notamment les actions, les matières premières, les devises et autres. Vous y trouverez aussi outils de suivi et d’analyse pensés pour accompagner les débutants dans leurs premières décisions.

Cependant, vous devez garder à l’esprit que le trading et l’investissement nécessitent toujours une formation préalable avant de se lancer. Il existe tout de même des professionnels agréés dans le conseil financier qui sont en mesure de vous aider si vous souhaitez déléguer la gestion de votre patrimoine.

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3. Se former et se tenir informé de l’actualité économique

Le secret des grands investisseurs n’est pas forcément le talent inné; c’est de ne jamais avancer à l’aveugle. On n’investit pas en bourse sur un coup de tête sans prendre le temps de savoir sur quoi on mise son argent. Si votre objectif est de le faire fructifier, vous devez bien faire les choses, à commencer par vous former. C’est une condition sine qua non à votre réussite dans le trading, les placements et autres investissements à court et long terme. Apprenez les bases, les techniques, la gestion des risques et tout ce qu’il y a à savoir. Testez des stratégies et familiarisez-vous avec les outils et les marchés. N’investissez de l’argent réel que lorsque vous vous sentez prêt.

Outre la formation, vous devez faire une veille constante des actualités économiques de votre zone. Suivez les indicateurs comme le taux d’inflation officiel publié chaque mois par l’Insee, ou les décisions de taux directeurs de la Banque centrale européenne, par exemple. Ces informations vous permettent d’avoir une longueur d’avance pour ajuster vos décisions financières au bon moment.

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