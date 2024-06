Robots de trading : c'est quoi et comment ça fonctionne ?

Le monde du trading a connu une réelle révolution depuis quelques années avec l’apparition des bots. Il n’est plus question d’analyser le marché pendant des heures pour trouver les bonnes opportunités. En effet les robots de trading ont à tout jamais changé comment trader en 2024. Alors si vous êtes un débutant et que les robots de trading est nouveau pour vous, nous vous en dirons plus dans les lignes qui suivent.

⚠️ Attention : bien que les robots de trading puissent automatiser les transactions, ils comportent des risques et ne garantissent pas des profits sans une stratégie solide et une gestion rigoureuse.

Qu’est-ce qu’un robot de trading ?

Autrefois appelé « Expert Advisor », un robot de trading est un logiciel qui permet de trader de manière automatisée grâce à un algorithme prédéfini à l’avance. Il permet d’analyser les mouvements sur le marché et d’effectuer des actions comme l’achat ou vente des actions sans une intervention humaine. Elle peut être utilisée pour trader n’importe quel actif à l’instar des cryptomonnaies, des ETF, les matières premières, des actions, etc…

Les robots trading peuvent être divisées en deux catégories à savoir :

Robots de trading automatisés : ces robots sont conçus pour suivre une stratégie d’investissement préalablement définie et pour effectuer des transactions sans intervention humaine.

: ces robots sont conçus pour suivre une stratégie d’investissement préalablement définie et pour effectuer des transactions sans intervention humaine. Robots de trading semi-automatisés : ces robots permettent aux traders de définir une stratégie d’investissement et de l’appliquer en partie manuellement, tout en laissant le robot prendre des décisions pour les parties automatiques.

Il est possible d’intégrer un bot de trading sur des plateformes d’échanges ou des courtiers en ligne. Mais en 2024, de plus en plus de plateformes de trading proposent de meilleurs robots de trading automatiques.

Comment fonctionne les bots de trading ?

Comme nous l’avons dit plus haut, un robot de trading est un programme informatique conçu pour effectuer des opérations de trading de manière automatique. Ces robots sont programmés pour ouvrir, modifier et clôturer des positions de trading de manière autonome, 24h/24, en fonction de son algorithme.

Leur complexité varie, mais ils se limitent à exécuter les instructions qui lui ont été assignées suivant un cas particulier. Il peut être utiliser pour ouvrir une position sur un instrument financier lorsque deux moyennes mobiles se croisent, ou lorsqu’un indicateur atteint une zone d’achat ou de vente.

Il est crucial de noter que ces robots sont conçus avec des paramètres spécifiques qui déterminent quand trader en se basant sur des signaux de trading précis. Si les conditions du marché changent, le bot peut rencontrer des difficultés. Dans ce cas la meilleure solution sera d’effectuer une mise à jour pour avoir de bons résultats.

Les avantages et inconvénients des robots de trading

Les bots de trading sont de plus en plus utilisés compte tenu de ces nombreux avantages pour les investisseurs. Cependant, on note certains éléments à redire qui faut prendre en compte. Donc dans cette partie nous allons aborder les avantages et les inconvénients des Experts Advisor.

Avantages

Voici une liste exhaustive des points forts des robots de trading.

Le frais de courtage revu à la baisse,

La réduction des temps consacrée à la gestion des transactions

Avec une connexion internet, le robot est disponible 24 heures sur 24,

A l’inverse d’un trader humain, un bot n’est soumis à aucune émotion. Il se base juste sur une analyse approfondie,

Les robots de trading peuvent effectuer des milliers d’opération en quelques secondes.

Les bots sont plus fiables grâce que les humaines dans le sens où ils ne font presque pas d’erreurs.

Possibilité d’utiliser plusieurs robots en même temps en fonction des marchés et des unités de temps.

Possibilité de suivre des stratégies complexes et de gérer des positions à long terme

Inconvénients

Malgré ses nombreux avantages, on note quels points faibles lorsqu’on utilise des robots de trading. En voici quelques-uns :

Les changements rapides du marché peuvent avoir un impact négatif sur les rendements futurs.

Les bots sont vulnérables à des disfonctionnements techniques comme les bugs et des erreurs de programmation,

On note une forte dépendance au données historique mais cela peut s’avérer un gros problème en cas d’une évolution rapide du marché,

Les robots de trading peuvent être tromper par de faux signaux et par conséquent entrainés des pertes.

Certains robots gèrent mal les risques surtout si la configuration du code source du logiciel a été faites par des traders débutants.

Comment bien utiliser un robot de trading ?

Maintenant que vous connaissez à peu près les avantages et les inconvénients des robots de trading, voici les conseils à suivre pour une meilleure utilisation.

Premièrement commencer par un compte démo car cela vous permet de tester les performances et les fonctionnalités du bot. L’accès est gratuit dont vous ne perdez rien.

La deuxième option est de choisir les robots de trading fiables et sécurisées. Pour cela vous pouvez vérifier s’il bénéficie d’une bonne réputation et s’il régulé par des organismes fiables. Pensez-vous aussi sur la politique d’utilisation des données utilisateurs. Vous pouvez vous rendre sur Trustpillot pour avoir des avis de certains utilisateurs.

L’autre conseil est d’éviter de vous faire tromper par des fausses promesses dans le sens où l’on vous garantit un taux de réussite de 100%. La plupart du temps ce sont de stratagèmes mise en place pour vendre du rêve surtout aux traders débutants. Nous vous conseillons de vérifier hors du site de bot des avons des utilisateurs pour vous faire une idée.

Comment choisir le meilleur robot trading ?

Sur internet vous allez trouver une pléthore d’offres sur des robots de trading super efficaces. Alors pour choisir le bon pour son projet, il est important de savoir comment choisir le bon. La condition numéro une est d’avoir des connaissances approfondies sur le trading et plus précisément sur les marchés financiers où vous souhaitez investir. Voici encore d’autres éléments pour vous aider à choisir le meilleur robot de trading automatique.

Tout d’abord come nous l’avons dit plus haut, vous devez avoir des connaissances approfondies dans le trading. Vous devez aussi connaître comment fonctionne un bot et les instructions que l’on retrouve dans son code source. Vous devez aussi être conscients des dangers de la sur-optimisation des Expert Advisor. Pensez aussi à backtester le bot et si possible utiliser un compte démo.

