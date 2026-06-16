C’est l’une des grandes tendances qui secouent les jeunes dont la tête bouillonne d’idées : la culture du side hustle (l’activité secondaire). Pour les jeunes d’aujourd’hui, à savoir la Génération Z et la Génération Alph, ils sont même plus exposés au sujet. Nourris aux vidéos de jeunes entrepreneurs à succès sur TikTok ou Instagram, de plus en plus d’adolescents souhaitent lancer leur propre activité. Sans attendre la majorité. Vente de vêtements customisés, création de sites web, services de community management ou même petits salons de coiffure improvisés dans le garage familial… L’ambition n’attend pas les années.

Pourtant, la France dispose d’un cadre juridique parmi les plus protecteurs, et donc les plus stricts, d’Europe concernant le travail des mineurs. Alors, entre fantasme entrepreneurial et légalité, un adolescent a-t-il le droit de monter son petit business ? Enquête sur ce que dit précisément la loi.

Moins de 16 ans : L’interdiction de créer, la tolérance pour l’entraide

Pour les moins de 16 ans, le verdict de la loi française est sans appel : il est juridiquement impossible de créer une entreprise, qu’il s’agisse d’une micro-entreprise ou d’une société. À cet âge, l’obligation scolaire et l’autorité parentale priment sur tout le reste.

La frontière de l’argent de poche

La loi ne punit pas pour autant l’adolescent débrouillard. Les « petits boulots » d’entraide ou de voisinage (le babysitting occasionnel, l’aide aux devoirs, la tonte de la pelouse des voisins) sont parfaitement tolérés. Pour rester dans les clous, ces revenus doivent conserver un caractère exceptionnel. S’ils deviennent réguliers, ils doivent être déclarés par les parents via des dispositifs comme le Chèque Emploi Service Universel (CESU).

Le piège du commerce et de la seconde main

Avec l’essor de plateformes comme Vinted ou Leboncoin, beaucoup de collégiens se lancent dans le commerce de détail. Là encore, la loi trace une ligne très claire basée sur l’intention :

La gestion du patrimoine privé (Autorisé) : vendre ses propres vieux vêtements ou ses anciens jeux vidéo est légal ;

vendre ses propres vieux vêtements ou ses anciens jeux vidéo est légal ; L’acte de commerce déguisé (Interdit) : acheter des objets (sneakers, vêtements de marque) dans le but de les revendre avec une marge constitue une activité commerciale. Sans structure juridique, cela bascule immédiatement dans le travail dissimulé.

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De 16 à 18 ans : l’émancipation entrepreneuriale sous conditions

C’est à partir de 16 ans que le droit français s’assouplit et ouvre concrètement les portes de l’entrepreneuriat aux mineurs. Cependant, deux régimes juridiques distincts s’appliquent selon la situation de l’adolescent souhaitant avoir son propre petit business.

Le mineur non émancipé : pas de statut de commerçant

C’est le cas de figure le plus classique. Un jeune de 16 ou 17 ans peut, avec l’autorisation écrite de ses parents (ou représentants légaux), créer une structure juridique. Il pourra ainsi monter une entreprise individuelle ou une société unipersonnelle (EURL, SASU).

Une restriction majeure persiste toutefois : un mineur non émancipé ne peut pas avoir le statut de commerçant.

Ce que cela implique : L’adolescent ne peut pas ouvrir une micro-entreprise pour faire de l’achat-revente ou du commerce de marchandises. En revanche, il a le droit d’exercer une activité artisanale, libérale ou de prestations de services. C’est le créneau idéal pour les profils tech et créatifs : développement d’applications, graphisme, montage vidéo pour des créateurs de contenu, ou rédaction web.

Le mineur émancipé : la liberté de l’adulte

Si le mineur est émancipé par un juge des tutelles (une procédure accessible dès 16 ans pour des motifs justifiés), il est considéré juridiquement comme un majeur. L’adolescent peut alors créer n’importe quel type de business, y compris commercial. Sous réserve toujours d’avoir obtenu l’accord du juge au moment de son émancipation ou du président du tribunal de commerce par la suite.

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Les deux grands pièges : activités réglementées et blocages techniques

Même si un adolescent coche toutes les cases légales pour lancer son business de services à 16 ans, deux obstacles majeurs se dressent souvent sur sa route.

Le mur des professions réglementées

L’indépendance a ses limites. Certains secteurs exigent des qualifications spécifiques, quel que soit l’âge. C’est le cas de la coiffure (le fameux phénomène des barbers de garage à destination des copains), de l’esthétique ou de la mécanique.

Pour facturer ces prestations, la détention d’un diplôme d’État (comme un CAP ou un BEP) est strictement obligatoire. Sans cela, l’activité bascule dans l’exercice illégal d’une profession réglementée. Ainsi, elle expose les parents à de lourdes sanctions financières et à un refus de couverture par les assurances en cas d’accident.

Le plafond de verre des géants de la Tech

C’est le paradoxe de la Teen Economy. Un adolescent peut avoir le droit légal de vendre ses services de développement web, mais se retrouver bloqué par les infrastructures numériques.

On parle notamment de la lutte contre le blanchiment d’argent. Les standards bancaires internationaux et les passerelles de paiement incontournables (Stripe, PayPal, plateformes bancaires pro) exigent d’avoir 18 ans révolus pour ouvrir un compte. Pour contourner cette barrière, le business du mineur doit obligatoirement être adossé techniquement et financièrement au compte d’un parent. Par conséquent, ce dernier en assume la responsabilité fiscale.

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Comment transformer un projet d’ado en vraie réussite ?

L’esprit d’entreprise n’a pas d’âge, et l’audace de la jeune génération est une force économique indéniable. Phénomène que la loi cherche de plus en plus à encadrer plutôt qu’à étouffer. Pour que le rêve de l’indépendance ne se transforme pas en imbroglio juridique, la clé réside dans l’accompagnement.

Les adolescents qui réussissent durablement leurs business sont ceux qui acceptent de jouer selon les règles :

En utilisant la minorité comme une phase de test ;

En s’associant avec des proches majeurs pour structurer leur projet ;

En s’orientant vers des prestations de services numériques, nettement plus souples d’accès avant 18 ans.

Vouloir gagner sa vie à 16 ans est une démarche louable. Mais en France, le meilleur associé d’un jeune entrepreneur reste, encore et toujours, un parent bien informé.

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