Top 15 meilleurs podcasts Business français du moment

L’entrepreneuriat est un voyage semé d’embûches, mais aussi riche en apprentissages. Pour s’accompagner dans cette aventure, rien de tel que de s’immerger dans les récits et conseils de ceux qui ont déjà parcouru ce chemin. Les podcasts, devenus des compagnons incontournables du quotidien, offrent une source d’inspiration et d’informations précieuse. Voici notre sélection des 15 meilleurs podcasts business français actuels, véritables mines d’or pour tout entrepreneur aspirant à la réussite.

LITTLE BIG THINGS : la quintessence du podcast business

LITTLE BIG THINGS s’érige en véritable phare pour quiconque navigue dans le vaste océan du business et de la technologie. Sous la houlette d’Andréa Bensaid, fondateur du groupe Eskimoz et visionnaire du digital, ce podcast transcende les frontières traditionnelles de l’entrepreneuriat. Bensaid excelle dans l’art de rendre les concepts high-tech accessibles à tous, faisant de chaque épisode un rendez-vous incontournable pour les aspirants entrepreneurs et les passionnés de technologie.

Génération Do It Yourself : le prisme de l’autodidacte

Génération Do It Yourself se distingue par son approche qui valorise l’autonomie et l’initiative personnelle dans le monde de l’entrepreneuriat. Matthieu Stefani, à travers des entretiens approfondis, décortique le parcours d’entrepreneurs qui ont osé prendre des chemins moins conventionnels. Ce podcast est un incontournable pour quiconque cherche à repousser les limites du possible.

Le Gratin de Pauline Laigneau : saveurs de succès

Pauline Laigneau invite dans Le Gratin des personnalités du monde des affaires, de l’art et du sport, pour partager leurs récits de réussite et les obstacles surmontés. Ce podcast se savoure comme une série de leçons de vie, mêlant anecdotes personnelles et conseils pragmatiques.

Vécus : la quête de sens au travail

Pour les entrepreneurs socialement engagés, Vécus est une révélation. Ce podcast explore les défis de concilier une activité économique avec une éthique forte. Les témoignages sont une bouffée d’air frais pour ceux qui aspirent à changer le monde par l’entreprise.

Le Super Daily : le pouls des réseaux sociaux

Le Super Daily est une fenêtre ouverte sur l’univers en constante évolution des réseaux sociaux. Pour les professionnels du marketing digital, c’est une ressource inestimable pour rester à jour et affiner leurs stratégies de communication.

InPower par Louise Aubery : l’empowerment au féminin

InPower, créé par Louise Aubery, offre un espace de parole aux femmes entrepreneuses. Chaque épisode est une dose d’inspiration, prônant la bienveillance et l’entraide. Il s’agit d’un souffle motivant pour les auditrices en quête de modèles féminins dans l’entrepreneuriat.

Marketing Mania : secrets de persuasion

Stan Leloup, dans Marketing Mania, dévoile les arcanes du copywriting et du marketing digital. C’est le guide parfait pour comprendre les mécanismes de persuasion en ligne et booster son activité commerciale sur internet.

J’peux pas, j’ai business : l’entrepreneuriat décomplexé

Avec J’peux pas, j’ai business, Aline Bartoli démystifie l’entrepreneuriat et offre des conseils concrets pour développer son entreprise. Ce podcast est un allié pour ceux qui cherchent à se lancer sans avoir peur d’échouer.

La Leçon : échec et enseignement

La Leçon est un antidote à la peur de l’échec. Pauline Grisoni y explore, avec ses invités, les revers de la médaille entrepreneuriale, prouvant que chaque échec est une étape vers la réussite.

Morning SaaS : logiciel en lumière

Pour les entrepreneurs du numérique, Morning SaaS d’Anthony Virapin est une ressource précieuse. Les épisodes offrent des insights sur le secteur du Software as a Service, avec des conseils pratiques pour croître dans cet écosystème compétitif.

Entrepreneurs Café : diversité industrielle

Entrepreneurs Café, animé par Seth et Xavier, plonge dans les coulisses des métiers de l’industrie. Il offre une perspective rare sur l’entrepreneuriat dans ce secteur, souvent négligé dans les médias mainstream.

Guerre de Business : stratégies de géants

Guerre de Business plonge dans les rivalités les plus titanesques de l’histoire des affaires. Animé par Lomig Guillo, ce podcast révèle les dessous des combats entre grandes entreprises et offre des leçons stratégiques inestimables. Apprenez des meilleures et des pires décisions prises au sommet de l’industrie.

OUI are New York : l’American Dream à la française

OUI are New York, animé par Ilan Abehassera, est le pont entre la France et le rêve américain. Ce podcast offre une perspective unique sur l’entrepreneuriat à travers le prisme des Français qui ont réussi outre-Atlantique. Pour ceux qui envisagent une expansion internationale ou qui sont simplement curieux des différences culturelles dans les affaires, c’est une écoute obligatoire.

Les Digiscussions : le futur dès maintenant

Digiscussions se consacre à ceux qui transforment notre monde grâce à l’innovation numérique. Sébastien Martel mène des discussions éclairantes sur les technologies émergentes et la digitalisation des entreprises. Ce podcast est crucial pour les entrepreneurs qui souhaitent rester en avance sur la courbe technologique.

Le Café de l’e-commerce : tendances du commerce en ligne

Enfin, Le Café de l’e-commerce apporte une dose hebdomadaire d’actualités, d’interviews, et d’expertises sur le commerce en ligne. Avec Laetitia Lamari et Adrien Naeem aux commandes, ce podcast est une ressource incontournable pour les e-commerçants souhaitant optimiser leur présence en ligne et comprendre les évolutions rapides du secteur.

Cette liste de Podcast Business vous propose de véritables trésors pour qui cherche à s’inspirer, à apprendre et à se développer dans le monde de l’entrepreneuriat. Ils sont la preuve vivante que le partage d’expériences est un levier puissant de croissance. En écoutant ces voix diverses, vous vous équiperez non seulement des outils nécessaires pour naviguer dans le monde des affaires mais vous vous entourerez également d’un cercle virtuel de mentors et de pairs !

