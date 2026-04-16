Jeu d’enquête : sauriez-vous trouver le tueur de Madame Ross ?

Rien de plus exaltant que la recherche d’un tueur, n’est-ce pas ? C’est bien pour cette raison que beaucoup de personnes font de la police criminelle une vocation et que beaucoup de lecteurs aiment lire des polars et des livres policiers.

Alors, aujourd’hui, nous vous proposons un petit jeu d’enquête avec une enquête fictive. Le but ? Grâce au rapport de la police et aux indices, vous devez essayer de déterminer qui est le tueur de madame Ross.

Mettez-vous dans le bain : vous incarnez un détective privé devenu consultant pour la police, dressez votre analyse sur cette enquête.

Le meurtre de Madame Ross : rapport de la police

Ce jeudi 16 avril 2026, Madame Linda Ross, 52 ans, a été retrouvée sans vie à son domicile proche de Paris aux alentours de 17 h 20. Le corps a été retrouvé par son époux, Monsieur Maxwell Ross, 53 ans. Madame Ross était étendue sur le dos avec une paire de ciseaux dans la main et un petit panier proche d’elle. Elle coupait des roses sur ses rosiers.

D’après le médecin légiste, Madame Ross était décédée depuis une heure avant d’être découverte par son mari, donc aux alentours de 16 h 20. Monsieur Ross a appelé la police vers 17 h 20 et la police est arrivée vers 17 h 30.

Madame Ross présentait de nombreuses griffures sur le corps et du sang a été retrouvé sur ses rosiers. La victime présentait également une blessure à la tête, indiquant une chute sur le sol.

Le médecin légiste pense que Madame Ross a été poussée dans ses rosiers avant de tomber par terre. Cette blessure à la tête pourrait être la cause du décès. C’est ce que le médecin légiste a noté dans son dossier : pas d’analyse supplémentaire n’a été demandée, ni d’autopsie. La cause de la mort est quasiment certaine.

La cause accidentelle semble exclue à cause d’un détail : dans la maison du couple, plusieurs objets manquent à l’appel, laissant penser à un cambriolage qui a mal tourné.

Il manque notamment : des bijoux appartenant à Madame Ross, sa trousse à pharmacie remplie de médicaments et de l’argent liquide qui était caché dans un endroit connu seulement de Madame et Monsieur Ross et de leurs deux enfants. Il y avait 3000 euros. Le téléphone portable de Madame Ross n’a pas été volé et avait été laissé dans la salle de bain.

Les deux enfants, Louis (21 ans) et Mathilde (18 ans) sont arrivés sur les lieux environ deux heures après l’appel de leur père effectué vers 18 h. Il était donc 20 h.

D’après Monsieur Ross, sa femme adorait les roses mais elle faisait appel à un jardinier pour les couper. Mais, le jardinier, Monsieur Pascal Pearce, a été renvoyé par la famille quelques jours plus tôt.

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Autres indices, témoignages et pièces à conviction pour votre enquête

Interrogatoire du fils, Louis : « Ce n’est pas moi qui ai tué ma mère ! Vous êtes fou ! En plus, je n’étais même pas présent chez mes parents puisque j’étais à l’université à deux heures de chez eux ».

« Ce n’est pas moi qui ai tué ma mère ! Vous êtes fou ! En plus, je n’étais même pas présent chez mes parents puisque j’étais à l’université à deux heures de chez eux ». Interrogatoire du mari, Maxwell : « Ce n’est pas moi qui ai tué ma femme, je n’étais même pas présent au moment des faits ! J’étais à mon travail. Nous n’avions plus vraiment de sentiments l’un pour l’autre, mais elle était ma femme, je l’appréciais beaucoup, nous avions décidé de continuer à vivre ensemble et de rester mariés malgré tout ».

« Ce n’est pas moi qui ai tué ma femme, je n’étais même pas présent au moment des faits ! J’étais à mon travail. Nous n’avions plus vraiment de sentiments l’un pour l’autre, mais elle était ma femme, je l’appréciais beaucoup, nous avions décidé de continuer à vivre ensemble et de rester mariés malgré tout ». Interrogatoire de la fille, Mathilde : « C’est horrible ce qu’il s’est passé… Dès que papa m’a appelé, j’ai quitté l’université pour aller chercher mon frère qui a quitté la fac en cours d’année, puis nous sommes directement venus chez nos parents, à deux heures de la fac ».

« C’est horrible ce qu’il s’est passé… Dès que papa m’a appelé, j’ai quitté l’université pour aller chercher mon frère qui a quitté la fac en cours d’année, puis nous sommes directement venus chez nos parents, à deux heures de la fac ». Interrogatoire du jardinier, Pascal : « Madame Ross m’a renvoyé il y a quelques jours de mon travail, mais je vous assure que je ne sais pas pour quelle raison. Ce licenciement est l’une des pires choses qui me soient arrivées, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer ».

Indices images :

La photo de la scène de crime

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Qui a tué Madame Ross : quelle est votre réponse ?

Maintenant que vous avez tous les éléments de l’enquête entre les mains, la question est très simple : qui a tué Madame Ross ? Vous êtes détective privé et consultant pour la police, il est maintenant de votre devoir de dresser votre analyse des faits.

Alors, compte tenu des indices et du rapport de police, quel est votre verdict : Qui a tué Madame Ross et comment ? RETROUVEZ LA BONNE RÉPONSE UN PEU PLUS BAS.

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Solution : la réponse à l’enquête

Plusieurs pistes étaient possibles au cours de cette enquête. Vous auriez pu notamment penser que le tueur n’était autre que Louis, jeune entrepreneur qui aurait pu tuer sa mère et voler les 3000 euros cachés dans la maison pour monter son entreprise.

Et il était également possible de penser à Pascal, le jardinier, qui a été renvoyé et qui, fou de rage, aurait pu tuer Madame Ross.

Et pourquoi pas Maxwell, le mari ? Lui et le jardinier semblaient proches, peut-être avaient-ils une liaison car Maxwell s’était rendu compte de son homosexualité ? Madame Ross aurait alors découvert la vérité et Maxwell aurait pu la tuer.

Cependant, la vraie question ne réside pas dans l’identité du tueur, mais plutôt dans la manière dont a été tuée Madame Ross ? A-t-elle vraiment été poussée dans ses rosiers avant de tomber au sol ? Est-ce vraiment cette blessure à la tête qui l’a tué ?

Passons en revue ce qu’il manque dans la maison : des bijoux appartenant à Madame Ross, sa trousse à pharmacie remplie de médicaments et de l’argent liquide.

L’argent liquide a pu être volé par Louis. Les bijoux, eux, ont très bien pu être volés par Pascal, le jardinier, afin de se venger et de payer son loyer. Mais, où est la trousse à pharmacie ?

Si vous regardez attentivement la photo de la scène de crime, vous trouverez la trousse à pharmacie non loin du corps de Madame Ross. Nous pouvons voir une seringue d’adrénaline sortie de la trousse. Et non loin de la trousse, vous pouvez voir des abeilles.

➡️ Réponse à l’enquête :

Le jardinier a volé les bijoux après avoir été renvoyé par Madame Ross, il avait une liaison avec son époux, Maxwell. L’argent a été pris par Louis pour monter son entreprise. Madame Ross, elle, avait fait une analyse auprès d’un laboratoire et savait qu’elle était allergique aux abeilles.

Elle a mis le compte rendu de l’analyse au feu, d’où le papier brûlé avec le nom du laboratoire retrouvé dans les cendres, avec d’autres papiers, et avait pris la trousse à pharmacie avec elle pour aller tailler les rosiers, au cas où elle se ferait piquer. Il y avait de l’adrénaline dedans.

Elle s’est faite piquer par une abeille dans le jardin, s’est injecté de l’adrénaline (une piqûre passée inaperçue à cause de toutes les griffures des épines sur le corps et en l’absence d’analyse sanguine faite par la médecin légiste), a perdu connaissance et est tombée dans ses rosiers.

Elle n’a pas pu appeler les urgences car son téléphone était resté dans la maison. Finalement, Madame Ross est morte d’un choc anaphylactique et est tombée par terre, occasionnant une blessure à la tête. C’est une abeille qui l’a tué. Alors, aviez-vous trouvé la bonne réponse ?

Si cette enquête vous a plu, n’hésitez pas à nous laisser un message en commentaires pour que nous en fassions d’autres. Si elle était trop facile ou difficile, n’hésitez pas non plus à nous faire part de vos suggestions pour que nous améliorions nos futurs jeux d’enquête.

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