Je n’achète plus de pain maintenant que je sais le faire maison ! 🥖

Acheter son pain chez le boulanger, c’est génial car cela permet d’avoir du bon pain et de financer l’économie locale ainsi que son artisan. Cependant, une grande partie de la population français achète son pain au supermarché, qui commercialise parfois des baguettes décongelées et industrielles.

Faire son pain soi-même a alors plusieurs avantages : ça coûte souvent moins cher, c’est meilleur que l’industriel (et vous savez ce que vous mettez dedans) et c’est SURTOUT le plaisir de faire soi-même.

Personnellement, je pense qu’il est important d’apprendre à faire (ou comment est fait) ce que nous mangeons. Voilà donc la satisfaction de faire son pain soi-même.

Finalement, pour moi, le seul inconvénient, c’est le temps que ça vous prend. Depuis que je fais mon pain maison, en tout cas, je n’en achète plus au supermarché, et j’en prends seulement quand je n’ai pas le temps chez le boulanger. Voici ma recette personnelle 😉🥖

Les ingrédients pour le pain maison 🫓

Je ne vais pas vous donner de dosages précis, je préfère prévenir. Lorsque je fais mon pain, je préfère doser selon le goût et en regardant l’aspect de ma pâte. Mais, globalement, pour faire un pain boule ou une baguette, il vous faudra :

Deux doses de farine (par exemple deux verres ou 500 g). Vous pouvez utiliser n’importe quelle farine selon vos goûts, je préfère généralement la T65 bio en farine blanche pour ce type de pain.

(par exemple deux verres ou 500 g). Vous pouvez utiliser n’importe quelle farine selon vos goûts, je préfère généralement la T65 bio en farine blanche pour ce type de pain. Une dose et demi d’eau tiède (par exemple un verre ou 350 ml). L’eau du robinet est généralement adaptée car elle contient des minéraux qui peuvent être bénéfiques pour la santé.

(par exemple un verre ou 350 ml). L’eau du robinet est généralement adaptée car elle contient des minéraux qui peuvent être bénéfiques pour la santé. De la levure boulangère sèche ou du levain . Mettez entre 5 et 10 g de levure pour 500 g de farine. Pour la levure sèche, on prend un sachet de levure boulangère classique. Pour le levain, l’idée est de faire fermenter à l’avance de la farine avec de l’eau dans un récipient fermé. Chaque jour, on rajoute un peu de farine et un peu d’eau, on mélange et le tout va fermenter, faire apparaître des bulles. Pour le dosage, comptez 500 g de farine pour 350 ml d’eau (donc deux doses de farine pour 1 dose et demi d’eau globalement).

. Mettez entre 5 et 10 g de levure pour 500 g de farine. Pour la levure sèche, on prend un sachet de levure boulangère classique. Pour le levain, l’idée est de faire fermenter à l’avance de la farine avec de l’eau dans un récipient fermé. Chaque jour, on rajoute un peu de farine et un peu d’eau, on mélange et le tout va fermenter, faire apparaître des bulles. Pour le dosage, comptez 500 g de farine pour 350 ml d’eau (donc deux doses de farine pour 1 dose et demi d’eau globalement). C’est facultatif, mais on peut ajouter deux cuillères à soupe d’huile (colza ou olive, je préfère) pour rendre le tout plus élastique.

(colza ou olive, je préfère) pour rendre le tout plus élastique. Ajouter deux cuillères à soupe de sel .

. Vous pouvez ajouter ce que vous désirez dans le pain comme des noix, des raisins secs, etc.

VOIR AUSSI : La meilleure recette du tiramisu italien, facile et gourmande !

La recette du pain maison 🥖

Maintenant, comment réaliser son propre pain maison ? Pour cette recette, nous allons faire sans robot, donc c’est vraiment à la portée de tous. Dans un grand saladier, mettre l’eau tiède et la levure / levain. Remuez et laissez le tout reposer environ 10 minutes.

Ajoutez la farine et remuez bien avec une cuillère en bois. Ajoutez l’huile et le sel. Notez que le sel ne doit pas entrer en contact avec la levure, d’où l’intérêt de le mettre à la fin. Vous devez obtenir une pâte un peu collante. Couvrez d’un torchon propre ou d’un papier sulfurisé ou aluminium, laissez à température ambiante. Vous pouvez le placer dans le four NON CHAUD si vous voulez.

Laissez reposer toute la nuit ou à défaut environ 6 heures, 24 heures c’est encore mieux. Pour les plus impatients, vous pouvez ne laisser qu’une heure, mais le pain sera moins moelleux dedans.

Après le repos, la pâte doit avoir gonflé. Farinez le plan de travail et versez le tout dessus. Pétrissez jusqu’à que la pâte ne colle plus aux doigts. Prenez la pâte, découpez au besoin pour faire plusieurs pains, et donnez la forme voulue (baguette, boule) en rabattant les côtés sur le dessous.

Sur une plaque pour aller au four, placez les baguettes sur du papier cuisson. Si c’est un pain boule, placez du papier cuisson dans une cocotte avec couvercle et mettez le pain dedans. Laissez reposer une heure.

Votre pain a encore gonflé. Préchauffez le four, farinez légèrement le dessus des pains, entaillez le dessus du pain avec un couteau, placez un plat allant au four avec un peu d’eau au fond du four, puis enfournez le pain. Mettez le four au maximum en chaleur tournante. Surveillez la cuisson de temps en temps, sans ouvrir le four pour les 10 premières minutes. La croute doit être dorée et croustillante.

VOIR AUSSI : Comment faire son pâté soi-même ? Notre recette maison

La variante du pain de mie et du cake 🍞

💡 On peut aussi faire la même recette avec un tout petit peu de lait en plus et un peu de sucre, et même un œuf pour plus de moelleux, dans un moule à pain de mie ou à cake et vous aurez un pain qui pourra être tranché comme un pain de mie. Cette technique peut aussi vous permettre de faire un cake avec des lardons par exemple.

La fougasse et la pâte à pizza 🍕

Cette recette peut aussi être utilisée pour faire une fougasse ou une pâte à pizza. Il vous suffira de faire la même recette, de diviser en pâtons, puis d’étaler la pâte doucement puis de garnir la pizza. J’utilise même cette recette pour faire une pâte pour la quiche, mais dans ce cas je ne mets pas de levure. Sans levure, pas besoin de repos.

La variante des wraps maisons 🌯

Il est aussi possible de faire des wraps / tortillas. Pour cela, rien de plus simple, c’est farine + eau + sel + huile (en soi, vous pouvez même mettre juste de l’eau et de la farine). C’est donc presque la même recette mais sans levure. Sans levure, pas besoin de repos.

Il faut cependant que la pâte ne soit absolument pas collante, donc au moment du pétrissage, farinez bien pour que la pâte devienne élastique mais non collante. Vous divisez en petits pâtons, farinez chaque pâton et étalez-les avec un rouleau à pâtisserie. Ajoutez de la farine dès que ça colle. Cuisez chaque tortilla dans une poêle bien chaude avec un tout petit peu de matière grasse.

Notez cet article