Inflation : vers un pic en 2023 ?

L’année 2023 semble être marquée par une inflation importante dans la zone euro et en France. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation, notamment la guerre en Ukraine et le confinement en Chine.

Situation et perspectives macroéconomiques

L’économie de la zone euro a été affectée par une série de chocs sans précédent au cours des dernières années. Ces chocs ont entraîné une dégradation des perspectives économiques depuis le début de l’année 2022. Ils ont eu pour effet de ralentir la croissance et d’accélérer l’inflation. Cette situation, appelée « slow-flation », pourrait-elle se transformer en « stagflation », c’est-à-dire conduire à une récession ? Cette menace ne s’est pas matérialisée jusqu’à présent.

Prévisions d’inflation pour 2023

Selon les projections macroéconomiques de la Banque de France, l’inflation devrait atteindre 5,8 % en 2023. Cependant, d’autres sources prévoient une inflation de 5,6 % ou même de 5,4 % pour la même année. En France, l’Insee a noté une augmentation des prix à la consommation de 4,9 % sur un an en août 2023.

Facteurs contribuant à l’inflation

Plusieurs facteurs ont contribué à cette inflation. Le choc négatif sur les termes de l’échange résultant des prix très élevés de l’énergie, dont le coût économique pour 2022 est évalué à 1,3 % du PIB, des contraintes au niveau de l’offre en termes d’approvisionnement et de recrutement, et l’environnement géopolitique, avec en particulier la guerre injustifiable menée par la Russie en Ukraine qui a pesé sur la confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs.

Prévisions pour les années suivantes

Malgré le pic d’inflation prévu pour 2023, les prévisions pour les années suivantes sont plus optimistes. La Banque de France estime que l’inflation devrait revenir autour de 2 % en 2025. De même, la BCE prévoit une baisse des prix de 3,0 % en 2024 et 2,2 % en 2025.

Bien que l’inflation soit prévue pour atteindre un pic en 2023, les perspectives pour les années suivantes sont plus optimistes, avec une diminution progressive de l’inflation prévue.

