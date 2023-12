Croissance économique mondiale : les perspectives s’assombrissent

La croissance économique mondiale, un indicateur clé de la santé économique globale, est confrontée à des défis majeurs. Les perspectives pour 2023 sont de plus en plus sombres, avec des prévisions de croissance qui pourraient passer sous les 2 %.

Facteurs de ralentissement

Plusieurs facteurs contribuent à ce ralentissement. La guerre en Ukraine et la politique zéro covid en Chine sont les principales causes de cette sombre perspective. L’inflation, la hausse des taux d’intérêt, la diminution des investissements et les perturbations causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie sont également des facteurs qui marquent fortement le pas de la croissance.

Les principales conséquences

Une croissance mondiale inférieure à 2 % serait une première depuis 2009 (-1,3 %), si l’on excepte les conséquences de la pandémie en 2020, année où le PIB mondial a reculé de 3,3 %.

La croissance chinoise sera équivalente en 2022 à la croissance mondiale, du jamais vu depuis 40 ans. Jusqu’ici, 35 % à 40 % de la croissance mondiale dépendait de la croissance chinoise, mais ce n’est pas le cas cette année, et ce ne sera pas le cas l’année prochaine.

Les perspectives du Fonds monétaire international (FMI) concernant la croissance mondiale en 2023 sont de plus en plus inquiétantes. L’institution l’estime aujourd’hui à moins de 2 % alors que, lors de la publication de son rapport sur les prévisions économiques mondiales (WEO), en octobre dernier, elle anticipait une croissance de 2,7 % pour 2023.

Le Fonds doit mettre à jour en janvier ses prévisions pour 2023, mais la situation économique « s’est récemment assombrie, sur la base de ce que nous voyons tant concernant le sentiment des consommateurs que des investisseurs ».

