Et si les milliardaires étaient riches grâce à leurs petites habitudes bizarres du quotidien ? Voici quelques exemples parlants qui devraient vous inspirer (enfin, si vous n’avez pas froid aux yeux).

1. Se lever aux aurores pour être seul avec ses pensées

De nombreux milliardaires, comme Tim Cook (PDG d’Apple) ou Jack Dorsey (fondateur de Twitter), se réveillent avant 5 h du matin. Pourquoi ? Ces heures matinales offrent un moment de calme absolu, loin des distractions du quotidien. Elles permettent de réfléchir, de planifier la journée et de se concentrer sur des tâches importantes avant que le monde ne s’éveille.

Adopter cette habitude peut transformer votre productivité. Les matins tranquilles sont propices à la méditation, à l’écriture ou à la mise en place d’une stratégie pour vos projets personnels ou professionnels.

2. Porter les mêmes vêtements tous les jours

Mark Zuckerberg, Steve Jobs ou encore Albert Einstein partageaient une obsession pour la simplicité vestimentaire. Zuckerberg est célèbre pour son t-shirt gris, tandis que Jobs a rendu célèbre son col roulé noir.

Cette pratique évite la « fatigue décisionnelle », un phénomène psychologique qui explique que prendre trop de décisions épuise notre capacité à faire des choix judicieux. En simplifiant votre garde-robe, vous gagnez du temps et de l’énergie pour des décisions plus importantes.

VOIR AUSSI : Les 5 secrets des milliardaires pour rester au sommet

3. Pratiquer des rituels quotidiens étranges

Jack Dorsey pratique la méditation Vipassana, un type de méditation silencieuse qu’il effectue chaque matin et soir pendant 10 à 15 minutes. Oprah Winfrey, quant à elle, commence sa journée avec une séance de gratitude.

Ces rituels permettent de développer une connexion avec soi-même et de cultiver un état d’esprit positif. Même si certains peuvent sembler excentriques, ils ont souvent pour but de renforcer la concentration et la résilience face aux défis.

4. Faire des semaines de retraite

Certains milliardaires prônent la déconnexion régulière des écrans et des réseaux sociaux. Bill Gates, par exemple, s’offre deux « semaines de retraite » chaque année, durant lesquelles il s’isole pour lire et réfléchir à ses projets. Cette habitude peut sembler étrange à une époque où la connectivité est reine, mais elle est essentielle pour échapper à la surcharge informationnelle.

5. Dormir dans des endroits inhabituels

Elon Musk est connu pour dormir directement sur le sol de son usine lorsqu’il fait face à des deadlines serrées. D’autres, comme Richard Branson, prônent les siestes improvisées pour recharger leurs batteries. Dormir à des moments ou dans des lieux non conventionnels est une façon de s’adapter à des horaires de travail intenses sans sacrifier totalement son énergie.

VOIR AUSSI : 7 signes qui prouvent que vous pourriez devenir riche si vous le vouliez

6. Lire à outrance

Warren Buffett consacre 80 % de ses journées à la lecture. Bill Gates lit environ 50 livres par an. Ces milliardaires considèrent la lecture comme une forme d’investissement personnel, leur permettant de rester informés et de développer leurs compétences.

Vous pourriez intégrer cette habitude à votre vie en réservant chaque jour un moment pour lire des livres, des articles ou des études qui enrichissent votre connaissance dans des domaines variés.

7. Les habitudes alimentaires étranges

Certaines habitudes alimentaires des milliardaires sont pour le moins surprenantes. Warren Buffett, par exemple, commence ses journées avec un Coca-Cola et mange des fast-foods presque quotidiennement. Cela peut sembler contre-intuitif pour quelqu’un qui gère des milliards, mais il affirme que cela le rend heureux.

Bien qu’il ne soit pas recommandé d’adopter un régime similaire, cette excentricité rappelle l’importance de trouver du plaisir dans les petites choses.

Notez cet article