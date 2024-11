Le gaspillage alimentaire est une problématique mondiale qui atteint des proportions alarmantes. Chaque année, le monde gaspille environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture. Ce chiffre représente alors près d’un tiers des aliments produits. Cette situation a des répercussions économiques, sociales et environnementales dramatiques. Mais pourquoi ce phénomène est-il si préoccupant et comment pouvons-nous inverser la tendance ? Voici un tour d’horizon des chiffres clés et des actions indispensables pour lutter contre ce fléau.

Le gaspillage alimentaire en chiffres : un constat édifiant

Selon les données de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), chaque année :

17 % des aliments produits à l’échelle mondiale finissent à la poubelle.

finissent à la poubelle. En Europe, une personne gaspille en moyenne 173 kg de nourriture par an .

. La France jette 10 millions de tonnes de nourriture chaque année, ce qui représente une perte de 16 milliards d’euros.

Ces chiffres cachent des réalités variées : le gaspillage alimentaire peut survenir tout au long de la chaîne, de la production à la consommation. Par exemple :

20 % des fruits et légumes sont rejetés dès la récolte en raison de normes esthétiques.

sont rejetés dès la récolte en raison de normes esthétiques. Les ménages contribuent à hauteur de 33 % au gaspillage alimentaire total. Et cela, souvent à cause d’une mauvaise gestion des stocks ou d’une confusion avec les dates de péremption.

Les impacts du gaspillage alimentaire sur la planète

Le gaspillage alimentaire n’est pas seulement une question d’éthique ou d’économie, il a également des répercussions désastreuses sur notre environnement. Nous mobilisons des ressources considérables pour produire, transformer, transporter et distribuer des aliments. Malheureusement, la plupart finiront par être jetés. Ce phénomène amplifie donc des crises environnementales déjà existantes, comme le changement climatique, l’épuisement des ressources naturelles et la perte de biodiversité. Voici les principaux impacts environnementaux liés au gaspillage alimentaire.

Un gaspillage massif des ressources naturelles

Produire des aliments implique une consommation importante de ressources, notamment en eau, en terres agricoles et en énergie. Lorsque ces aliments sont gaspillés, toutes ces ressources sont également perdues :

Eau : Environ 25 % de l’eau douce mondiale est utilisée pour produire des aliments qui ne seront jamais consommés. Cela représente une quantité phénoménale, dans un contexte où près de 2,4 milliards de personnes dans le monde manquent déjà d’accès à l’eau potable.

: Environ est utilisée pour produire des aliments qui ne seront jamais consommés. Cela représente une quantité phénoménale, dans un contexte où près de dans le monde manquent déjà d’accès à l’eau potable. Terres agricoles : Plus de 28 % des terres agricoles mondiales servent à cultiver ou élever des produits qui finiront gaspillés. Ces terres pourraient cependant servir de manière plus durable pour nourrir davantage de personnes ou pour préserver les écosystèmes naturels.

: Plus de servent à cultiver ou élever des produits qui finiront gaspillés. Ces terres pourraient cependant servir de manière plus durable pour nourrir davantage de personnes ou pour préserver les écosystèmes naturels. Énergie : L’énergie nécessaire à la production alimentaire, du fonctionnement des machines agricoles à l’alimentation des chaînes de froid, est également gaspillée. Cela contribue ainsi à une consommation énergétique inutile.

Un contributeur majeur au changement climatique

Le gaspillage alimentaire est responsable de 8 à 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette proportion s’explique par plusieurs facteurs :

La production agricole : Les engrais, pesticides et carburants utilisés pour produire des aliments génèrent des émissions de CO₂ et de méthane.

: Les engrais, pesticides et carburants utilisés pour produire des aliments génèrent des émissions de CO₂ et de méthane. Le transport et le stockage : Les produits alimentaires, souvent transportés sur de longues distances ou stockés dans des installations réfrigérées, augmentent l’empreinte carbone.

: Les produits alimentaires, souvent transportés sur de longues distances ou stockés dans des installations réfrigérées, augmentent l’empreinte carbone. La décomposition des déchets : Lorsque les aliments sont jetés dans des décharges, ils se décomposent et libèrent du méthane. Un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone.

Selon une étude de la FAO, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre, après la Chine et les États-Unis.

Une menace pour la biodiversité et une pollution des sols et des eaux

Le gaspillage alimentaire exerce une pression énorme sur les écosystèmes et contribue à la dégradation de la biodiversité. Pour satisfaire la demande croissante en nourriture, des millions d’hectares de forêts sont détruits chaque année, entraînant :

La déforestation : Des régions comme l’Amazonie sont exploitées pour transformer des terres forestières en terres agricoles. La raison est souvent pour produire des denrées comme le soja ou l’huile de palme.

: Des régions comme l’Amazonie sont exploitées pour transformer des terres forestières en terres agricoles. La raison est souvent pour produire des denrées comme le soja ou l’huile de palme. La perte d’habitats : Les animaux sauvages voient leur habitat naturel détruit, ce qui pousse de nombreuses espèces au bord de l’extinction.

: Les animaux sauvages voient leur habitat naturel détruit, ce qui pousse de nombreuses espèces au bord de l’extinction. La surpêche : Environ 35 % des poissons pêchés dans le monde sont gaspillés, accentuant la surexploitation des stocks halieutiques.

Le gaspillage alimentaire contribue également à la pollution des sols, des rivières et des océans. Lorsqu’ils sont jetés, les aliments peuvent :

Contaminer les sols avec des produits chimiques résiduels (pesticides et engrais).

avec des produits chimiques résiduels (pesticides et engrais). Polluer les eaux lorsque les décharges à ciel ouvert ou les systèmes d’évacuation des déchets alimentaires ne sont pas bien gérés.

Par ailleurs, les déchets alimentaires qui atteignent les océans, directement ou via les rivières, aggravent certains problèmes. Ces derniers sont liés à la prolifération des algues et à la réduction de l’oxygène dans les eaux, mettant en danger la faune marine.

Des systèmes alimentaires sous pression

Le gaspillage alimentaire contribue également à fragiliser les systèmes alimentaires mondiaux. Un point qui ne vient pas souvent à l’esprit d’où l’importance de le mentionner ici. En effet, la demande alimentaire augmente avec la croissance démographique. La perte d’une part significative de la production complique l’accès à une alimentation durable et abordable pour tous. Cela crée un cercle vicieux :

Augmentation des prix alimentaires : Les pertes massives tout au long de la chaîne d’approvisionnement peuvent entraîner une hausse des prix, pénalisant surtout les populations les plus vulnérables. Surproduction : Pour compenser les pertes, de nombreux producteurs sont poussés à produire davantage. Cette situation exerce alors une pression supplémentaire sur les ressources naturelles.

Les conséquences sociales : une injustice criante

Alors que près de 828 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, le gaspillage alimentaire apparaît comme une aberration morale. Les denrées gaspillées chaque année pourraient suffire à nourrir plus de 1,3 milliard de personnes. Soit bien plus que le nombre de personnes actuellement sous-alimentées.

En parallèle, l’accès à une alimentation saine est inégalement réparti. Les pays riches, qui génèrent le plus de déchets alimentaires, sont souvent les moins touchés par la malnutrition. Les pays en développement subissent un double fardeau : la faim et le coût environnemental de la production gaspillée.

Pourquoi gaspille-t-on autant ? Les causes multiples

Les consommateurs jouent un rôle majeur dans le gaspillage alimentaire, en particulier dans les pays développés. Parmi les causes principales figurent :

Les achats excessifs : Les promotions, telles que « 3 pour le prix de 2″, incitent à acheter en grande quantité, souvent plus que ce qui peut être consommé avant la péremption.

: Les promotions, telles que « 3 pour le prix de 2″, incitent à acheter en grande quantité, souvent plus que ce qui peut être consommé avant la péremption. La confusion sur les dates : Beaucoup de personnes jettent des aliments encore comestibles, confondant les mentions « à consommer de préférence avant » (qualité optimale) et « à consommer jusqu’au » (sécurité alimentaire).

: Beaucoup de personnes jettent des aliments encore comestibles, confondant les mentions « à consommer de préférence avant » (qualité optimale) et « à consommer jusqu’au » (sécurité alimentaire). Une mauvaise gestion des stocks domestiques : Oublier des produits dans le réfrigérateur ou mal organiser les placards conduit fréquemment à jeter des denrées périmées.

: Oublier des produits dans le réfrigérateur ou mal organiser les placards conduit fréquemment à jeter des denrées périmées. Un manque de planification : Sans liste de courses ou menus prévus, les aliments achetés finissent souvent inutilisés.

Avant même que les aliments n’atteignent les consommateurs, de nombreuses pertes se produisent :

Les normes esthétiques : Les fruits et légumes « moches » sont souvent écartés par les producteurs et les distributeurs, car ils ne répondent pas aux standards visuels imposés.

: Les fruits et légumes « moches » sont souvent écartés par les producteurs et les distributeurs, car ils ne répondent pas aux standards visuels imposés. Les surplus agricoles : En cas de récoltes abondantes, une partie des produits est laissée à pourrir faute de débouchés économiques ou logistiques.

: En cas de récoltes abondantes, une partie des produits est laissée à pourrir faute de débouchés économiques ou logistiques. Les invendus des grandes surfaces : Les produits proches de leur date limite de consommation sont fréquemment jetés, malgré leur comestibilité.

Enfin, le gaspillage alimentaire résulte d’une coordination imparfaite entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Une logistique inadéquate, des infrastructures de stockage insuffisantes (notamment dans les pays en développement), et une surproduction planifiée contribuent à ces pertes massives.

Ces causes, bien qu’interconnectées, révèlent des opportunités d’action à chaque niveau pour réduire ce phénomène.

Des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire

Adopter des gestes simples peut significativement réduire le gaspillage alimentaire à la maison :

Planifier ses repas pour éviter les achats superflus.

pour éviter les achats superflus. Comprendre les étiquettes et privilégier les produits proches de leur date limite dans les magasins.

Cuisiner les restes pour leur donner une nouvelle vie (exemple : transformer les légumes flétris en soupe).

Il faudrait aussi soutenir et s’orienter vers les innovations technologiques. Les applications comme Too Good To Go ou Phenix permettent aux consommateurs de racheter des invendus à prix réduit. Les emballages intelligents, qui détectent la fraîcheur des aliments, pourraient à terme remplacer les dates de péremption.

Des initiatives comme les Banques alimentaires et les épiceries solidaires permettent de récupérer les invendus pour les redistribuer à ceux qui en ont besoin. En France, la loi Garot de 2016 oblige les grandes surfaces à donner leurs invendus alimentaires. Une mesure qui pourrait être étendue à d’autres secteurs.

En vidéo, comment des femmes font de la récupération dans les poubelles pour réduire le gaspillage (et qui énervent les commerçants) :

Objectifs pour un avenir durable : vers une réduction de 50 % d’ici 2030

L’objectif fixé par les Nations unies dans les Objectifs de développement durable (ODD) est clair : réduire de moitié le gaspillage alimentaire mondial par habitant d’ici 2030. Cet engagement passe par des actions coordonnées entre les gouvernements, les entreprises et les citoyens.

L’économie circulaire propose une approche intéressante pour lutter contre le gaspillage. Cela inclut :

Le compostage des déchets organiques.

L’utilisation des surplus alimentaires pour produire de l’énergie (biogaz).

La valorisation des produits en fin de vie dans d’autres industries (par exemple, l’utilisation de résidus pour la fabrication de cosmétiques).

Cependant, pour un résultat palpable à court terme, la France ambitionne de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025. Pour atteindre cet objectif, une mobilisation collective est essentielle, impliquant tous les maillons de la chaîne alimentaire, de la production agricole jusqu’à la consommation. C’est dans cette optique que les RÉGAL (RÉseaux de lutte contre le Gaspillage Alimentaire) ont été mis en place et connaissent un essor croissant à l’échelle régionale.

Le gaspillage alimentaire n’est pas une fatalité. Les chiffres sont certes alarmants, mais ils nous offrent une opportunité de réfléchir et de changer nos habitudes. En adoptant des gestes simples, en soutenant les initiatives locales et en plaidant pour des politiques plus strictes, chacun peut jouer un rôle dans cette lutte essentielle.

