Actuellement, de nombreuses questions se posent quant à notre consommation de viandes et de poissons. D’après le CH de Toulon, il est conseillé de ne pas dépasser 150 g de produits animaux par jour. Concernant le célèbre saumon, très consommé lors des fêtes, la France est le second pays dans la liste des pays les plus consommateurs de saumon d’élevage.

Le saumon d’élevage, un vrai désastre écologique ?

En moyenne, un français consommerait 3 kg de saumon chaque année. Sauf que la plupart des saumons que nous mangeons sont issus d’élevages de masse, notamment en Norvège. Selon le Portail de l’Intelligence économique, « en 2020, la pêche représentait environ 600 000 tonnes contre 3 millions pour l’élevage. De fait, le salmonidé d’élevage représente aujourd’hui trois quarts de l’offre mondiale« .

Sauf que l’élevage de saumons pose de nombreuses questions, à la fois écologiques et éthiques. Comme l’a relayé Reporterre sur son compte Instagram, « 440 poissons sauvages » seraient nécessaires « pour nourrir 1 saumon d’élevage ». Des données affolantes qui ont été mises en avant par l’ONG Seastemik. L’ONG a récemment publié un rapport sur le sujet, il est nommé ainsi : « Saumons : la bombe rose d’un système alimentaire à bout de souffle ».

« Ce rapport montre qu’il est urgent d’atténuer les effets délétères des modes de production alimentaire non durables tels que l’industrie du saumon, qui menace les écosystèmes marins, terrestres et humains parmi les plus fragiles au monde et déjà sous pression en raison de l’urgence climatique actuelle », explique l’ONG dans ce rapport.

« Le saumon est le deuxième plus gros consommateur de soja après le poulet »

« Les écosystèmes marins sont dévorés par le système alimentaire actuel. Marqué par une surpêche et une aquaculture intensive insoutenables, il creuse les inégalités sociales et met en péril la vie marine », lit-on.

« 3 millions de tonnes de saumons atlantique d’élevage, soit 600 millions de saumons, ont été abattus en 2021 dans le monde alors qu’en milieu sauvage, le Salmo salar a fait son apparition parmi les espèces “quasi-menacées” de la liste rouge de l’UICN en 2023″, peut-on aussi lire.

« 76 % de la production mondiale de soja sont destinés à l’alimentation des animaux d’élevage contre 20 % destinés à l’alimentation humaine. Le saumon est le deuxième plus gros consommateur de soja après le poulet », peut-on aussi apprendre.

Faut-il arrêter de manger du saumon ?

Le saumon d’élevage serait donc un gros problème pour l’écosystème, pour l’écologie, pour la protection de nos ressources. Mais aussi, il convient de rappeler que la majorité des élevages n’offrent pas assez de place pour les saumons, souvent élevés dans des conditions déplorables.

Faut-il continuer à manger du saumon ? De notre côté, nous pensons que cela reste possible, mais il faudrait donc privilégier les poissons sauvages plutôt que les poissons d’élevage. Néanmoins, les sauvages sont désormais très durs à trouver en magasin.

Le mieux ne serait-il donc pas de totalement arrêter sa consommation ? Ce qui est certain, c’est que le plus gros problème, c’est la surproduction de saumons et sa surconsommation. C’est sur cela que nous pouvons agir individuellement, par exemple en choisissant de limiter sa consommation de poissons d’élevage.

