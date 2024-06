Après l’histoire invraisemblable de cette femme qui a retrouvé son chat perdu 10 ans après grâce à internet, une femme de 45 ans a perdu la vie alors qu’elle essayait de sauver son chien de la glace. Son corps vient d’être retrouvé, plusieurs mois après le drame.

Cette femme de 45 ans tente de sauver son chien tombé dans l’eau glacée

Le samedi 23 décembre 2023, Amanda Richmond Rogers a perdu la vie en effectuant un acte héroïque. Très proche de ses animaux, la mère de famille américaine a tout tenté pour sauver son chien de la noyade et du froid.

Ce jour-là, Amanda était partie en randonnée avec son mari et leurs deux chiens. Une petite escapade en Alaska pour fêter leurs dix-huit ans de mariage. Mais, le rêve se transforme en cauchemar.

Alors qu’ils marchaient au niveau d’une rivière glacée, un des deux chiens est tombé dans un trou d’eau. L’animal est alors passé sous l’épaisse couche de glace. Amanda, en voyant cela, n’a pas hésité une seconde. La maman a sauté dans le trou d’eau glacée pour tenter de secourir son chien en détresse.

Amanda aurait sauté à l’eau juste après son époux, Brian. L’homme a expliqué s’être rué vers le trou pour tenter de secourir le chien, sans succès. Finalement, Amanda a tenté aussi.

« J’ai cru voir une grosse patte blanche sous la glace. J’ai sauté à l’eau pour sauver notre chien. Je me suis accroché au bord alors que je nageais sous la glace », avait déclaré l’homme qui a survécu à la glace.

« J’allais vers l’obscurité pour essayer de sentir et d’attraper notre chien. Je me suis retourné et Amanda entrait dans l’eau. Je savais à l’expression de son visage qu’elle allait sauver notre chien« , a-t-il ajouté. Amanda a sauté et est passée sous la glace.

Le corps d’Amanda retrouvé enlaçant son chien dans les bras

Son corps est resté introuvable depuis les faits, présumé toujours sur place, proche de North Fork Eagle River en Alaska. Brian Rogers, le mari d’Amanda, n’a plus jamais revu son épouse. Mais, l’histoire ne s’arrête pas là.

Âgé de 49 ans, l’homme vient finalement d’apprendre que le corps de son épouse a été retrouvé, accompagné de celui de son chien, Groot. En effet, quatre mois après, ce 24 mars 2024, Amanda a été retrouvée sans vie. Son corps gelé tenait dans ses bras le corps de son chien, Groot, qu’elle a tenté de sauver.

