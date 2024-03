Alors que l’accès à l’avortement est menacé dans plusieurs pays, un nouveau danger émerge : la désinformation sur les réseaux sociaux. Un rapport accablant révèle comment ces plateformes propagent de fausses informations et des méthodes risquées, mettant en péril la santé des femmes.

Les réseaux sociaux : terreau fertile de la désinformation

Le rapport, publié conjointement par la Fondation des Femmes et l’organisation indépendante ISD, analyse différentes publications. À savoir sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter entre mai 2022 et juin 2023. Le constat est alarmant. Un cinquième des contenus vidéos sur l’avortement diffusés sur Instagram sont trompeurs ou dissuasifs. Des pages Facebook anti-avortement se font passer pour des sources d’information neutres, diffusant de faux témoignages d’expériences négatives, impossibles à vérifier. Sur YouTube, malgré des règles plus strictes, la modération reste défaillante, laissant proliférer des vidéos contredisant les recommandations des autorités sanitaires.

Des contenus mensongers et dangereux

La désinformation sur l’avortement prend plusieurs formes :

Faux témoignages

Des récits exagérés de douleurs physiques et psychologiques post-IVG, culpabilisant les femmes et nourrissant la peur.

Affirmations fallacieuses

Des informations erronées sur les risques et les effets secondaires de l’IVG, incitant les femmes à se tourner vers des méthodes dangereuses.

Discours culpabilisants

Une focalisation sur la souffrance présumée du fœtus avorté, instillant un sentiment de culpabilité chez les femmes ayant recours à l’IVG.

Des plateformes défaillantes

Malgré les efforts de certaines plateformes comme YouTube pour interdire les contenus contredisant les recommandations des autorités sanitaires, la modération reste insuffisante. La désinformation se propage facilement, atteignant des jeunes femmes en recherche d’informations fiables.

Les conséquences néfastes de la désinformation

L’impact de la désinformation sur l’avortement est réel et multidimensionnel :

Retard dans l’accès à l’IVG

La peur et la confusion engendrées par les fausses informations peuvent retarder la prise de décision et l’accès aux soins.

Recours à des méthodes dangereuses

Désespérées par le manque d’informations fiables, certaines femmes peuvent se tourner vers des méthodes d’avortement clandestines et dangereuses.

Culpabilité et souffrance psychologique

Les discours culpabilisants et les témoignages mensongers peuvent accentuer la souffrance psychologique des femmes après leur avortement.

Agir contre la désinformation

Face à ce constat alarmant, il urge d’agir pour endiguer la désinformation sur l’avortement :

Renforcement de la modération

Les plateformes doivent investir davantage dans la modération des contenus et s’appuyer sur l’expertise d’organisations spécialisées.

Éducation aux médias

Sensibiliser les jeunes aux dangers de la désinformation et leur apprendre à décrypter les contenus en ligne.

Mobilisation des pouvoirs publics

Adoption de lois et de réglementations pour contrer la diffusion de fausses informations sur la santé et l’avortement.

La lutte contre la désinformation sur l’avortement est un enjeu crucial pour la santé et les droits des femmes. En exigeant des plateformes plus de responsabilité, en investissant dans l’éducation aux médias et en mobilisant les pouvoirs publics, nous pouvons contribuer à protéger l’accès à l’avortement et à garantir la santé des femmes.

