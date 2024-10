Comprendre « l’existence précède l’essence » en 5 minutes

Le concept « L’existence précède l’essence » est l’une des idées centrales de l’existentialisme, une philosophie qui a été popularisée par des penseurs comme Jean-Paul Sartre au XXe siècle. Cette expression, bien que dense, est en réalité une idée simple et puissante. Voyons donc ce que signifie cette phrase, pourquoi elle est si importante en philosophie.

1. Définition de « l’existence précède l’essence »

« L’existence précède l’essence » signifie que les êtres humains existent d’abord, avant de définir ce qu’ils sont ou ce qu’ils doivent devenir.

Contrairement à certains objets ou créatures dont la nature est prédéterminée (comme un couteau dont l’essence est de couper), les êtres humains, selon Sartre, n’ont pas une « essence » prédéfinie à leur naissance.

Ils viennent au monde sans destin fixe ou nature définie, et ce n’est qu’au fil du temps, à travers leurs actions, qu’ils construisent leur essence.

Pour mieux comprendre cette idée, il est essentiel de différencier deux concepts philosophiques clés : l’existence et l’essence.

L’essence fait référence à la nature, à l’identité ou à la fonction d’un objet ou d’un être. Par exemple, l’essence d’un couteau est de couper ; c’est la fonction pour laquelle il a été conçu.

L’existence, quant à elle, est simplement le fait d’être, d’exister dans le monde, sans aucune considération de la fonction ou de la nature de cet être.

Dans la tradition philosophique antérieure à Sartre, on croyait souvent que l’essence précède l’existence, c’est-à-dire que chaque être ou chose a une nature prédéterminée.

Par exemple, on croyait que les humains avaient un rôle ou une essence prédéfinis, souvent dictés par la religion ou les structures sociales. L’idée que Dieu ou une force divine crée les êtres humains avec une essence particulière était courante dans de nombreuses philosophies.

2. Pourquoi cette pensée est importante dans la philosophie ?

Cette pensée est la fondatrice du mouvement de l’existentialisme en philosophie. L’existentialisme, et particulièrement la phrase « l’existence précède l’essence », renverse cette idée. Pour Sartre, l’être humain n’a pas de nature définie à la naissance.

C’est par ses choix et ses actions qu’il crée sa propre essence.

En d’autres termes, chaque individu est responsable de définir qui il est et ce qu’il devient. Nous ne sommes pas prédestinés à être quoi que ce soit ; nous avons la liberté de construire notre vie, mais cette liberté s’accompagne d’une grande responsabilité.

Le concept de « l’existence précède l’essence » marque un tournant radical dans la façon dont nous comprenons la liberté et la responsabilité humaines. Il implique que chaque personne est libre de se définir à travers ses choix et ses actions.

Cela signifie que nous ne pouvons pas blâmer la société, la biologie ou une quelconque nature préexistante pour ce que nous sommes devenus. Selon Sartre, nous sommes absolument responsables de nous-mêmes.

Cela a des implications morales et éthiques profondes. Si nous sommes totalement libres de choisir, alors nous devons accepter la responsabilité de nos actions, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Chaque choix que nous faisons contribue à définir ce que nous sommes et, par extension, à influencer le monde autour de nous.

3. Concrètement, comment l’illustrer dans la vie quotidienne ?

Bien que cette idée puisse sembler abstraite, elle a des répercussions très pratiques dans la vie quotidienne. Par exemple, dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Si « l’existence précède l’essence », cela signifie que nous ne sommes pas prédestinés à suivre une carrière ou un chemin de vie spécifique.

Une personne peut choisir de réorienter sa carrière à tout moment, en décidant de ce qui correspond le mieux à ses valeurs et à ses aspirations. Elle n’est pas définie par ce qu’elle a fait dans le passé, mais par ce qu’elle choisit de faire dans le présent et l’avenir.

Dans les relations humaines aussi. En effet, ce concept peut également s’appliquer aux relations. Nous ne sommes pas enfermés dans des rôles sociaux prédéfinis. Par exemple, une personne peut choisir de transformer sa relation avec un ami ou un membre de la famille en fonction de nouvelles décisions et actions.

Et forcément, la liberté et la responsabilité sont directement visées. L’idée de Sartre met un grand accent sur la responsabilité individuelle. Dans la vie quotidienne, cela signifie que nous devons assumer la pleine responsabilité de nos actions et de nos choix.

Nous ne pouvons pas nous décharger de cette responsabilité en disant que nous avons été contraints par notre nature, notre passé ou les attentes des autres.

4. Les critiques de cette pensée par Sartre

Bien que « l’existence précède l’essence » soit une idée séduisante pour ceux qui valorisent la liberté individuelle, elle a également été critiquée.

Certains philosophes, notamment ceux qui croient en des déterminismes biologiques, culturels ou économiques, affirment que notre liberté n’est jamais totale.

C’est le cas de Bourdieu, par exemple. Il disait que « nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de devenir libres ».

Selon certains, nous sommes influencés par notre environnement, notre éducation, notre biologie, et de nombreux autres facteurs qui limitent notre capacité à choisir librement.

De plus, certains critiques estiment que la responsabilité radicale que Sartre place sur les épaules de chaque individu peut être écrasante. Dans un monde complexe et imprévisible, il peut sembler injuste de dire que chaque personne est entièrement responsable de son propre sort.

Voilà, nous espérons que vous avez mieux compris ce concept philosophique. Et si vous aimez bien ce genre de contenu, pourquoi pas lire notre résumé de l’allégorie de la caverne de Platon ?

