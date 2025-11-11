Comment savoir si mon chat a de la fièvre ? Et que faire ?

Votre chat est tout mou, ne mange plus, se cache dans un coin ou vous regarde avec ces yeux mi-clos qu’il réserve aux mauvais jours ? Vous avez peut-être affaire à un félin fiévreux. Mais contrairement à nous, il ne peut pas dire qu’il a chaud. Voici comment reconnaître la fièvre chez le chat, ce qui peut la provoquer et ce qu’il faut faire sans perdre de temps.

Comment savoir si un chat a de la fièvre ?

La température normale d’un chat adulte se situe entre 38 et 39 °C. Au-delà de 39,5 °C, on parle de fièvre, et au-delà de 41 °C, d’une urgence vétérinaire. Voici les signes qui peuvent alerter, dans un premier temps :

Apathie : votre chat dort plus que d’habitude, bouge peu ou évite tout contact.

: votre chat dort plus que d’habitude, bouge peu ou évite tout contact. Perte d’appétit : il délaisse ses croquettes, même ses friandises préférées.

: il délaisse ses croquettes, même ses friandises préférées. Respiration rapide ou haletante , parfois avec le nez chaud et sec.

, parfois avec le nez chaud et sec. Tremblements, frissons ou sensation de chaleur au niveau des oreilles et des pattes.

ou sensation de au niveau des oreilles et des pattes. Poil terne, hérissé, et parfois un comportement étrange : il se cache, fuit la lumière, ou refuse d’être touché.

Pour en avoir le cœur net, il n’y a qu’une seule méthode fiable : prendre sa température avec un thermomètre rectal pour animaux (digital, avec embout souple). Vous pouvez en trouver en pharmacie.

Comment prendre la température avec le thermomètre : Lubrifiez l’embout (vaseline ou huile), insérez-le doucement sur 1 à 2 cm, maintenez votre chat calmement, puis attendez le bip. Si la température dépasse 39,5 °C, il a bien de la fièvre.

VOIR AUSSI : Mon chat perd ses poils : causes possibles et solutions

Les causes possibles de la fièvre chez le chat

Une fièvre n’est pas une maladie, mais un symptôme. Elle signale que l’organisme se défend contre quelque chose. Les causes les plus courantes sont :

Une infection. C’est le cas le plus fréquent. La fièvre peut être liée à : une infection bactérienne (abcès, morsure, infection dentaire, otite, infection urinaire, etc.), une infection virale (coryza, leucose, PIF, calicivirus), ou encore une infection parasitaire (tiques, puces, toxoplasmose).

C’est le cas le plus fréquent. La fièvre peut être liée à : une infection bactérienne (abcès, morsure, infection dentaire, otite, infection urinaire, etc.), une infection virale (coryza, leucose, PIF, calicivirus), ou encore une infection parasitaire (tiques, puces, toxoplasmose). Une inflammation interne. Un problème au foie, aux reins ou à l’intestin peut aussi provoquer une montée de température.

Un problème au foie, aux reins ou à l’intestin peut aussi provoquer une montée de température. Une cause “idiopathique”. Il arrive que la fièvre apparaisse sans cause identifiable, même après analyses. On parle alors de “fièvre d’origine inconnue” : l’organisme réagit à un stress ou à un agent pathogène non détecté.

Il arrive que la fièvre apparaisse sans cause identifiable, même après analyses. On parle alors de “fièvre d’origine inconnue” : l’organisme réagit à un stress ou à un agent pathogène non détecté. Un coup de chaud. En été, un chat peut souffrir d’hyperthermie après une exposition prolongée au soleil ou s’il reste enfermé dans une pièce trop chaude. Dans ce cas, la température grimpe rapidement, et le danger est immédiat.

VOIR AUSSI : Mon chat boit beaucoup : faut-il s’inquiéter ?

Que faire si votre chat a de la fièvre ?

Premièrement : ne jamais donner de médicament humain. C’est capital. Le paracétamol, l’ibuprofène et l’aspirine sont hautement toxiques pour les chats, même à petites doses. Une seule ingestion peut leur être fatale.

Puis, veillez à vérifier son environnement et son hydratation. Laissez-le au calme dans une pièce tempérée (20–22 °C). Proposez-lui de l’eau fraîche, éventuellement un peu de bouillon sans sel. Vous pouvez humidifier légèrement ses pattes ou son cou avec un linge frais, mais pas glacé.

Observez pendant 24 heures maximum. Si la fièvre est légère (moins de 39,5 °C) et qu’il garde un peu d’énergie, surveillez-le quelques heures. Mais au-delà de 24 h, ou si la température dépasse 40 °C, direction vétérinaire.

Chez le vétérinaire, le praticien réalisera un examen complet (yeux, oreilles, bouche, abdomen, ganglions), une prise de sang pour chercher une infection ou un problème organique, et parfois une radio ou une échographie. Le traitement dépendra de la cause : antibiotiques, anti-inflammatoires, perfusion ou hospitalisation en cas de déshydratation sévère.

Dans tous les cas, consultez un vétérinaire tout de suite si : votre chat a plus de 40 °C de fièvre, s’il ne mange plus du tout ou refuse de boire, mais aussi s’il tremble, halète ou présente des convulsions. Consultez aussi s’il semble désorienté ou miaule de douleur ou s’il a moins d’un an ou souffre déjà d’une maladie chronique (leucose, insuffisance rénale, etc).

Notez cet article