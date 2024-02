Alors que l’hiver se terminera dans quelques semaines, un bon nombre de propriétaires ont demandé si son chat peut dormir dehors durant cette période. Une question bien logique si on se fie aux passionnés de félins, surtout en France.

Comme le révèle un sondage qu’IFOP a mené en 2020, plus d’un foyer français sur deux accueillerait un compagnon à quatre pattes. Un tiers de ces ménages choisit le chat, qui parait-il, le deuxième animal de compagnie préféré après le chien. Ces amis félins ont une tendance naturelle à être câlins et indépendants. Ils aiment explorer de nouveaux endroits et se livrer à leur environnement. De nombreux propriétaires se demandent si leurs chatons peuvent dormir dehors en hiver. L’une des questions que beaucoup se posent surtout à l’approche de la saison hivernale.

Quelle température le chat peut-il supporter dehors en hiver ?

Le chat résiste naturellement au froid, en raison de sa fourrure épaisse et de sa température corporelle élevée de 38,5 °C. Pour autant, il ne supporte pas quand il fait trop froid. Selon les vétérinaires, l’idéal est de maintenir une température extérieure supérieure à 10 °C pour son confort. En dessous de ce seuil, l’animal commence à souffrir et à courir des risques d’hypothermie ou d’engelures.

Cela concerne autant les chats qui ont l’habitude de vivre dehors en toute saison. S’ils restent exposés plus de 8 h d’affilée avec un mercure inférieur à -15 °C, il est impératif de les faire rentrer au chaud. Et ce, aussitôt que possible. On vous recommande de ne pas laisser les félins passer leurs nuits entières à l’extérieur, en plein cœur de l’hiver.

Comment savoir si le chat a froid ?

Les chats en hiver changent de comportement. Ils cherchent avant tout des sources de chaleur : près de radiateurs, des cheminées ou à proximité des autres animaux voire de son maître. Là, ils abandonnent leur position décontractée pour se rouler en boule, les oreilles plaquées sur la tête.

Lorsqu’il se met à frissonner ou à trembler, c’est une alerte qu’il faille agir rapidement pour le réchauffer. Si le chat en hiver semble plus apathique que d’habitude, cela peut indiquer qu’il a froid. Un matou qui miaule plus que la normale tente de communiquer son inconfort dû au froid.

Pour aider un félin qui a froid, on vous conseille de le tempérer avec une couverture, une bouillotte pour chat ou un coussin chauffant. Il convient de maintenir une température ambiante modérée dans la maison. S’il ne retrouve pas une température correcte à la suite d’un réchauffement en intérieur, consultez un vétérinaire.

Quelles sont les conditions requises pour que le félin puisse dormir dehors en hiver ?

Garantir la sécurité et le confort d’un chat passant ses nuits à l’extérieur lors des mois les plus rudes nécessite quelques précautions. Tout d’abord, vous devez lui octroyer un abri isolé, imperméable au vent et à l’humidité. Cet endroit doit au strict minimum contenir une literie isolante. Une cabane surélevée avec des coussins et des couvertures est envisageable. Son habitat doit permettre au félin de s’abriter en cas d’intempéries soudaines.

Vous devez veiller à ce qu’il accède facilement à de la nourriture hypercalorique et à de l’eau fraîche. Donner au chat la possibilité de regagner un intérieur tempéré depuis une chatière s’avère aussi indispensable. Il passera par cette porte pour rentrer à la maison lorsqu’il fait trop froid dehors.

En tant que maître d’un animal de compagnie aussi adorable qu’est le chat, votre rôle est d’assurer son bien-être. Pour cela, il faudra protéger ses coussinets de pattes de l’humidité, du sel, des résidus de déneigement et du gel. Cela l’évitera de tout risque d’inflammations et d’engelures.

Les chats habitués à vivre à l’extérieur aiment passer du temps sous les voitures où ils se réfugient pour trouver de la chaleur. Tâchez donc de bien vérifier dans cet endroit avant de partir le matin.

Avec toutes ces précautions, les minets les plus rustiques devraient pouvoir dormir dehors en hiver.

Quelles sont les conséquences du froid excessif chez le chat ?

Les effets du grand froid sur les chats en hiver sont multiples et potentiellement très graves. Ils ont beau être des animaux robustes, cependant, ils restent vulnérables face au froid excessif, en particulier, s’ils y restent pendant un certain temps.

L’une des conséquences les plus graves est l’hypothermie. C’est-à-dire que la température de leur corps descend en dessous de 36,5 °C. Ceci entraine des symptômes progressifs : tremblements, troubles respiratoires qui peuvent finir par le coma. Quand l’un de ces signes apparaît, pensez à réchauffer votre chat au plus vite. En effet, l’hypothermie répétée à plusieurs reprises peut causer des lésions internes irréversibles : fractures osseuses, insuffisances rénales…

Les parties du corps du chat les plus exposées au froid, comme les oreilles, la queue, et les pattes, peuvent souffrir d’engelures. Cela peut causer des dommages aux tissus, entrainant des douleurs, des rougeurs, des gonflements, et dans les cas graves, des nécroses nécessitant une intervention médicale.

Par ailleurs, le froid fragilise les défenses immunitaires du chat, le rendant vulnérable aux infections respiratoires ou cutanées opportunistes (virus, mycoses…). Ces dernières peuvent devenir chroniques. Le stress lié au froid entraine aussi des problèmes digestifs, avec diarrhées et vomissements qui mènent à la déshydratation si aucune source de chaleur n’est trouvée.

En hiver, l’eau peut geler. En conséquence, les chats qui sont à l’extérieur peinent à boire de l’eau fraîche. Ils peuvent être atteints de la déshydratation. De même, le risque d’intoxication par l’antigel augmente, car ils peuvent être attirés par son goût sucré. Sachez que l’ingestion, ne serait-ce que de petites quantités, de ce produit peut être fatal.

Le froid peut limiter les activités extérieures du chat. Il gage du poids surtout, si vous ne faites pas attention à l’apport calorique.

Un chat qui dort dehors en hiver : FAQ

Existe-t-il des races de chat qui résistent mieux que d’autres au froid ?

Oui, certaines races de chats sont réputées pour mieux supporter les températures froides que la moyenne des chats domestiques. C’est le cas pour le Maine coon, le Norvégien, le Sibérien, et le Persan. Ils ont un pelage adapté aux climats froids, ce qui leur permet de tolérer les basses températures. Ces félins ont historiquement vécu dans des environnements froids, ce qui a contribué à l’adaptation de leur pelage.

Mon chat peut-il rester dehors par moins de 0 °C la nuit pendant plusieurs heures ?

Il est vrai que certains chats passent leur temps à l’extérieur, même en hiver. Ce sont surtout ceux qui peuvent résister à des températures inférieures à 0 °C. Toutefois, il n’est pas conseillé de laisser votre animal de compagnie dormir dehors par de telles températures durant plusieurs heures. On vous conseille de ne pas dépasser 2 à 3 h maximum, notamment la nuit.

Quel type d’abri prévoir pour laisser mon chat dormir dehors en hiver ?

Optiez pour un abri fermé, surélevé du sol, protégé du vent et imperméable à l’humidité. Il doit contenir une literie sèche et isolante, comme de la paille ou des couvertures épaisses. Un endroit où votre animal de compagnie peut se blottir au chaud. Faites en sorte qu’il y ait une petite entrée lui permettant de réguler sa température. Pensez à ajouter des coussins chauffants pour lui octroyer tout le confort nécessaire.

Dois-je laisser une gamelle de croquettes et de l’eau pour mon chat dehors en hiver ?

Non, on vous déconseille de laisser de la nourriture constamment accessible en hiver. L’humidité et le gel à l’extérieur peuvent l’abîmer. Il vaut mieux apporter de petites quantités à intervalles réguliers lorsque le chat passe son temps dehors. Privilégiez des aliments hypercaloriques pour l’énergie ; et pensez à changer régulièrement l’eau pour éviter qu’elle gèle.

