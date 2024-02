De nombreux propriétaires de chats se demandent s’il est possible de se balader avec leur chat comme on le ferait avec un chien. Ce sont surtout ceux qui n’ont pas accès à un espace extérieur sécurisé qui se posent cette question. Autant le dire, promener son chat en laisse est devenue une activité de plus en plus courante, ces derniers temps. Si l’idée peut sembler étrange au premier abord, elle comporte de nombreux avantages pour le bien-être de votre félin.

Est-ce une bonne idée de promener son chat ?

Contrairement aux idées reçues, il n’y a aucune loi interdisant de balader avec son chat. Cela étant, par mesure de précaution, plusieurs aspects doivent être pris en compte. La première chose à faire est de vous assurer que votre félin est à jour avec ses vaccins. Vous le protégerez ainsi contre d’éventuelles maladies : rage ou typhus du chat.

Bien que l’idée puisse sembler inhabituelle, promener son chat en laisse présente des avantages, à condition de respecter ses besoins. Cela peut lui offrir une stimulation mentale et l’occuper dans des activités physiques pour les chats. Ceux, par nature curieux, apprécient de découvrir de nouveaux environnements.

Ensuite, il est important de bien connaître le caractère de son chat. Certains félins casaniers préféreront rester bien au chaud à la maison plutôt que de s’aventurer dehors. Pour ces chiens d’appartement, les promenades permettent aussi de prendre l’air, se dépenser et prévenir l’ennui ou certains troubles comportementaux.

Pour d’autres au tempérament plus aventureux, la balade sera une activité enrichissante. Dans tous les cas, il est préférable de commencer doucement dans un environnement calme. L’adaptation de votre chat à l’environnement extérieur peut varier en fonction de son caractère et de ses habitudes.

La question sur l’adaptation de votre chat à l’environnement extérieur peut varier en fonction de son caractère et de ses habitudes. Vous devez donc observer son comportement.

Où promener son chat ?

Tous les chats ne sont pas destinés à devenir des animaux de promenade. Pour les premières sorties, il vaut mieux privilégier un environnement calme et peu bruyant. Optez pour un endroit paisible, loin des routes fréquentées et des zones où les chiens sont nombreux.

Un parc tranquille ou un jardin sécurisé peut s’avérer un bon point de départ. L’idée est de permettre à votre félin de s’acclimater à l’extérieur, sans pour autant le surcharger de stimuli stressants.

Si votre chat est du genre intrépide, vous pourriez l’emmener dans des lieux plus animés, comme un parc public ou un jardin. Vous lui offrez l’occasion d’explorer de nouveaux territoires. Cependant, attendez-vous à ce qu’il marque son territoire en se frottant aux arbres et arbustes.

Quel que soit le lieu de la balade, la prudence est de mise. Dans une zone urbaine, par exemple, votre matou court davantage de risques de fugue ou d’accident.

Promener son chat : avec quel équipement ?

Pour promener son chat en toute sécurité, plusieurs options s’offrent à vous : un collier avec la laisse ou un harnais.

Le collier avec laisse est traditionnellement utilisé pour les félins comme pour les chiens. Cette solution est pratique du fait qu’il est facile à installer et permet une identification rapide grâce à une médaille. Toutefois, cet outil présente des risques de blessures cervicales et d’évasion, surtout si le chat s’agite ou tente de s’échapper. En effet, il risque de s’emmêler les pattes au risque de se sentir entravé, ce qui va encore aggraver la situation. S’il est trop agile, le collier peut se retirer.

Quant à la laisse, si elle est plus courte, elle offre un meilleur contrôle dans les zones très fréquentées. En optant pour un modèle plus long, vous pouvez promener votre chat dans des espaces ouverts. Cependant, faites que vous achetiez une laisse à la fois résistante et légère pour le confort de votre chat. Cela vous permettra aussi à assurer la sécurité des promenades félines.

Par ailleurs, le harnais pour chat demeure la meilleure option pour promener son minou à l’extérieur de la maison. Les harnais sont ajustables et faits de matériaux doux et résistants pour s’adapter aux mieux à la morphologie de votre minou. Il répartit la pression sur le corps, diminue les risques de blessures et offre un bon contrôle des mouvements. De quoi garantir son confort et sa sécurité. Disponibles en divers modèles, y compris ceux en forme de gilet et ceux avec des sangles réglables. Choisissez-en un assez serré pour éviter les fugues.

Pour le prix, comptez au minimum 10 euros pour un harnais de très bonne qualité ; de même pour un collier avec laisse !

Quels conseils ?

En plus des points déjà mentionnés, voici quelques conseils supplémentaires pour des balades réussies avec son chat :

S’assurer qu’il porte une médaille d’identification du propriétaire sur son harnais avec le numéro de téléphone, même s’il est déjà pucé. En cas de fuite, cela facilitera sa recherche et son retour.

Choisir un harnais spécial chat, qui s’avère plus confortable et sécurisant qu’un collier. Opter pour une laisse adaptée, non rétractable.

Habituer progressivement le chat au port du harnais, puis à la laisse, en le récompensant.

Familiarisez-le avec l’extérieur, sans forcer s’il est craintif. Privilégier les environnements calmes et les jardins.

Être vigilant aux rencontres avec d’autres animaux, notamment les chiens. Même tenus en laisse, certains peuvent être imprévisibles et effrayer votre chat.

Privilégier les balades tôt le matin ou en fin d’après-midi pour éviter les heures les plus chaudes. Cela préservera le chat de la déshydratation et des coups de chaleur.

Essayer d’établir une routine pour les balades, en sortant à peu près à la même heure chaque jour. Les chats apprécient la routine, et cela aidera l’animal à anticiper et à se préparer à la promenade.

Laisser le félin mener la promenade à son rythme pour chaque sortie.

Augmenter petit à petit la durée et la distance des promenades, en commençant par de courtes sorties. Cela permettra à votre chat de s’habituer à son nouvel environnement.

Être toujours attentif au comportement et à l’état de l’animal pendant la promenade. S’il commence à faire des signes de stress ou de fatigue, il est temps de rentrer à la maison.

Envisager d’utiliser un petit sac à dos pour transporter de l’eau, des friandises, un jouet préféré. Et éventuellement un kit de premiers secours pour chats, en cas de blessures.

En résumé

Si vous voulez passer plus de bons moments avec votre chat, essayez de le promener en laisse ! Ça demandera quelques efforts, mais voir votre chat heureux et libre vaut vraiment le coup. Votre chat pourra renifler, jouer et découvrir plein de nouvelles choses dehors avec vous. Et vous créerez ensemble des souvenirs uniques ! Alors, lancez-vous et vous verrez que promener son chat ne peut être qu’une belle aventure !

