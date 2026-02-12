Quand une vente est conclue sur Vinted, une question revient systématiquement, côté vendeur comme côté acheteur : en combien de temps le colis doit-il être envoyé ? La plateforme encadre précisément les délais d’expédition, mais entre la préparation du colis, le choix du transporteur et le dépôt effectif, quelques nuances méritent d’être éclaircies. Voici ce qu’il faut vraiment savoir pour envoyer un colis sur Vinted dans les temps et sans stress.

Un délai officiel de 5 jours ouvrés pour envoyer un colis sur Vinted

Sur Vinted, le vendeur dispose de 5 jours ouvrés pour expédier le colis après la confirmation de la vente. Ce délai démarre dès que l’acheteur a procédé au paiement et que la commande est validée par la plateforme.

Les jours ouvrés correspondent du lundi au vendredi, hors jours fériés. Autrement dit, un achat effectué un vendredi soir ou pendant le week-end repousse mécaniquement la date limite d’envoi. Vinted affiche d’ailleurs une date butoir précise dans la conversation de vente, visible à tout moment.

Si le colis n’est pas expédié dans ce laps de temps, la transaction est automatiquement annulée et l’acheteur remboursé. Le vendeur, lui, risque une évaluation négative ou une perte de crédibilité sur son profil.

Ce que signifie “envoyer le colis” pour Vinted

Point important : pour Vinted, le colis est considéré comme envoyé dès son dépôt auprès du transporteur, et non à sa réception par l’acheteur. Il suffit donc de scanner le colis en point relais, bureau de poste ou consigne automatique pour que l’envoi soit validé.

Le suivi se met alors à jour automatiquement dans l’application. Tant que cette étape n’est pas effectuée, le délai continue de courir, même si le colis est prêt chez le vendeur.

Les délais de livraison après l’envoi

Une fois le colis expédié, les délais de livraison varient selon le transporteur choisi. En règle générale, il faut compter :

2 à 3 jours ouvrés pour une livraison en point relais

pour une livraison en point relais 3 à 5 jours ouvrés pour une livraison à domicile

pour une livraison à domicile Jusqu’à 6 jours ouvrés pour certains envois internationaux

Vinted travaille avec plusieurs transporteurs partenaires (Mondial Relay, Relais Colis, La Poste, etc.), chacun ayant ses propres délais. Ceux-ci restent indicatifs : périodes de forte affluence, jours fériés ou conditions exceptionnelles peuvent rallonger la livraison.

Peut-on demander plus de temps pour envoyer un colis sur Vinted ?

Oui, dans certains cas. Vinted permet de demander une prolongation du délai d’envoi, directement depuis la conversation avec l’acheteur. Cette option est particulièrement utile en cas d’imprévu : déplacement professionnel, souci de santé ou difficulté à accéder à un point relais.

La demande doit être faite avant l’expiration des 5 jours ouvrés. L’acheteur est alors libre d’accepter ou de refuser. En cas de refus, le vendeur reste tenu de respecter le délai initial.

Que se passe-t-il si le colis est envoyé en retard ?

Si le délai est dépassé sans prolongation acceptée, la vente est automatiquement annulée par Vinted. Le paiement est recrédité à l’acheteur et le vendeur ne reçoit rien, même s’il envoie le colis après coup.

Envoyer un colis sur Vinted hors délai expose aussi à des avis négatifs, un élément loin d’être anodin sur une plateforme où la réputation joue un rôle clé dans la décision d’achat.

Côté acheteur : quand s’inquiéter d’un colis Vinted ?

Pour l’acheteur, il est normal que le statut reste en “préparation” pendant quelques jours. Tant que le délai d’envoi n’est pas dépassé, aucune action n’est nécessaire.

En revanche, si le suivi ne se met pas à jour après la date limite, la plateforme intervient automatiquement. Une fois le colis expédié, Vinted laisse généralement jusqu’à 25 jours avant de considérer un colis comme perdu, afin de tenir compte des retards exceptionnels.

Bien expédier son colis pour éviter les litiges

Respecter les délais est une chose, mais la qualité de l’envoi compte tout autant. Un colis bien emballé, conforme au poids et aux dimensions indiqués, limite les blocages logistiques et les retards de livraison.

Préparer son colis à l’avance, vérifier les horaires des points relais et privilégier les jours ouvrés pour le dépôt restent les meilleures pratiques pour éviter toute mauvaise surprise.

FAQ – Vinted : délais d’envoi et expédition (5 questions)

Que faire si l’acheteuse voit que le colis n’a toujours pas été envoyé ? Tant que le délai des 5 jours ouvrés n’est pas dépassé, les acheteurs peuvent attendre sans s’inquiéter : le statut reste parfois en préparation. En cas de problème (imprévu côté vendeurs), il est possible de demander une prolongation directement en ligne via la conversation. Si la date limite est dépassée, la vente est annulée et l’acheteur récupère généralement un remboursement automatique. Comment éviter un litige lié à l’emballage ou à un produit abîmé ? Un bon emballage fait souvent toute la différence : choisissez une boîte solide, protégez le produit (ou les produits) avec du papier de calage, et adaptez l’emballage à la taille. Avant l’envoi, prenez des photos du colis fermé et de l’intérieur (objet protégé) : ce sont des preuves utiles si un litige survient (colis endommagé, objet manquant, etc.). Où trouver l’étiquette et le bordereau d’envoi sur Vinted ? Après une vente, Vinted génère une étiquette (souvent appelée bordereau) à télécharger. Elle se récupère dans la conversation de vente : imprimez-la, collez-la proprement sur le colis (bien visible, sans pli), puis faites scanner le colis au point relais. Gardez une preuve de dépôt (le reçu) si le transporteur en fournit un : c’est utile pour le service client en cas de blocage de suivi. Comment se passe un retour et qui paie le prix du renvoi ? Un retour peut être demandé si l’article ne correspond pas à l’annonce, s’il arrive endommagé, ou si un souci est reconnu. Le prix du renvoi dépend du contexte (raison, décision dans le cadre de la protection Vinted). Une fois le retour validé et réceptionné, le remboursement est déclenché selon les règles de la plateforme. Pour éviter les malentendus, conservez toujours des preuves (photos, reçu, suivi). Que faire en cas d’arnaques ou d’article non conforme à l’annonce ? En cas d’arnaques, de produit contrefait ou non conforme, il faut signaler le problème rapidement depuis la transaction (rubrique aide/transaction) afin d’activer la protection. Rassemblez un maximum de preuves : photos, captures de l’annonce, échanges, et preuve de dépôt ou de livraison. Le service client analysera les éléments pour trancher. Petit réflexe utile en France comme ailleurs : vérifiez toujours les détails (état, taille, description) avant de finaliser les ventes, surtout quand plusieurs articles sont achetés d’un coup.

Sur Vinted, le vendeur a 5 jours ouvrés pour envoyer son colis, à compter de la vente. Une fois déposé chez le transporteur, la livraison prend généralement entre 2 et 5 jours ouvrés selon le mode choisi. En cas d’imprévu, une prolongation peut être demandée, à condition de s’y prendre à temps. Respecter ces délais, c’est la clé d’une transaction fluide et d’une bonne réputation sur la plateforme.

