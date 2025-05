Comment connaître sa taille de soutien-gorge : le guide complet

Trop grand ou trop petit, vous vous demandez comment connaître votre taille de soutien-gorge ? Une mauvaise mesure peut vite être désagréable et transformer l’achat de votre lingerie en véritable casse-tête. Pour éviter douleurs, marques rouges ou soutien inadapté, suivez ce guide simple et pratique pour bien mesurer votre tour de poitrine, votre bonnet, et trouver la taille de soutien-gorge parfaite.

Pourquoi il est important de bien connaître sa taille

Beaucoup de femmes portent une taille incorrecte sans le savoir. Un soutien-gorge trop grand ne maintient pas la poitrine, tandis qu’un modèle trop petit peut comprimer le buste et gêner la respiration. Grâce à une bonne mesure, vous assurez confort, maintien… et mise en valeur de vos dessous préférés, que ce soit en lingerie, mais aussi vos maillots de bain.

Comment prendre ses mesures avec un mètre ruban

Pas besoin d’être une experte : un mètre ruban souple suffit et plusieurs prises de mesures sont nécessaires.

1. Mesurer le tour de buste

C’est la première étape. Placez le ruban bien à plat sous la poitrine, au niveau du tour de buste. Veillez à ce qu’il soit ni trop serré, ni trop lâche. Notez la mesure en centimètres.

2. Mesurer le tour de poitrine

Ensuite, mesurez la partie la plus large de la poitrine, en passant le mètre ruban horizontalement au niveau des tétons. Là encore, la mesure doit être prise sans tricher, à l’inspiration normale.

3. Calculer sa taille de soutien-gorge : l’équation simple à savoir

Votre taille soutien s’obtient grâce à la différence entre votre tour de poitrine et votre tour de buste :

Si la différence est de 13 cm → bonnet A

15 cm → bonnet B

17 cm → bonnet C

19 cm → bonnet D

21 cm → bonnet E

23 cm → bonnet F

Par exemple :

Tour de buste = 80 cm

Tour de poitrine = 95 cm

Différence = 15 cm → Taille = 80B

Tour de buste = 87 cm

Tour de poitrine = 104 cm

Différence = 17 cm → Taille = 90C

Voilà, le calcul n’est pas compliqué, mais il fallait quand même connaître ses différentes étapes.

Astuce : en cas de doute, un guide des tailles est souvent disponible sur les sites de lingerie pour vous donner des équivalences entre les marques françaises, européennes ou américaines.

Et si ma taille change ?

Le corps évolue au fil du temps : cycles hormonaux, grossesse, perte ou prise de poids… Il est donc conseillé de reprendre vos mesures régulièrement pour ajuster votre taille de soutien-gorge. Certaines marques proposent même une taille universelle pour plus de souplesse, mais attention : le maintien peut être moins précis.

En résumé

✔ Munissez-vous d’un mètre ruban

✔ Prenez votre tour de buste et votre tour de poitrine

✔ Calculez la différence pour connaître votre taille de bonnet

✔ Consultez un guide des tailles pour vérifier l’équivalence selon les marques

✔ Reprenez vos mesures régulièrement pour rester confortable

Trouver la bonne taille de soutien-gorge, ce n’est pas qu’une question de chiffres : c’est aussi une façon de se sentir bien dans son corps. Un soutien mal ajusté peut vite gêner au quotidien. Avec quelques mesures simples et un bon guide tailles, vous évitez l’inconfort et gagnez en assurance. Pensez à vérifier les équivalences selon les marques, surtout pour la lingerie et les maillots de bain. Et avec la livraison offerte sur de nombreux sites, vous pouvez essayer tranquillement chez vous ! Bien choisir ses dessous, c’est déjà se faciliter la journée.

