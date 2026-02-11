Sur Vinted, une vente peut parfois poser problème : erreur de taille, article finalement indisponible, acheteur qui change d’avis ou souci d’expédition. Bonne nouvelle : il est possible d’annuler une vente sur Vinted, à condition de respecter certaines règles et d’agir au bon moment. Voici tout ce qu’il faut savoir pour annuler une vente sur Vinted, que l’on soit vendeur ou acheteur.

À quel moment peut-on annuler une vente sur Vinted ?

L’annulation dépend avant tout de l’état de la transaction. Tant que le colis n’a pas été expédié, la démarche reste simple. En revanche, une fois l’envoi effectué, les options deviennent plus limitées.

Avant l’expédition, annuler une vente sur Vinted est possible directement depuis la conversation liée à la vente. Le vendeur ou l’acheteur peut initier la demande, sans justification obligatoire, même si expliquer la raison permet d’éviter les tensions.

Après l’expédition, la vente ne peut plus être annulée automatiquement. Il faudra alors passer par un retour ou ouvrir un litige si l’article ne correspond pas à l’annonce ou arrive endommagé.

Comment annuler une vente en tant que vendeur ?

Si vous êtes vendeur et que vous ne pouvez plus honorer la vente, la procédure se fait en quelques étapes : dans la messagerie liée à la transaction, il suffit de sélectionner l’option permettant d’annuler la commande, puis de choisir un motif parmi ceux proposés par Vinted. Une fois l’annulation confirmée, l’acheteur est automatiquement remboursé.

Attention toutefois : des annulations répétées côté vendeur peuvent avoir un impact sur la visibilité du compte. Vinted valorise les profils fiables, capables de respecter leurs engagements.

Comment annuler une vente sur Vinted en tant qu’acheteur ?

L’acheteur peut aussi être à l’origine de l’annulation, tant que le colis n’a pas été envoyé. Là encore, la démarche se fait depuis la conversation, via l’option dédiée.

Une fois le vendeur informé et l’annulation validée, le remboursement est déclenché automatiquement. Les frais de protection acheteur sont également restitués.

En revanche, si le vendeur a déjà expédié le colis, l’acheteur devra attendre la réception de l’article pour demander un retour, conformément aux conditions de Vinted.

Que se passe-t-il en cas de problème après l’envoi ?

Si un souci survient après l’expédition — article non conforme, endommagé ou jamais reçu — il ne s’agit plus d’une annulation classique, mais d’un litige. L’acheteur dispose d’un délai pour signaler le problème depuis l’application.

Vinted bloque alors la transaction le temps d’analyser la situation. Selon le cas, un retour peut être demandé ou un remboursement accordé sans renvoi.

Le remboursement est-il automatique ?

Oui. Dès qu’une annulation est validée avant l’envoi, le remboursement se fait automatiquement via le moyen de paiement utilisé lors de l’achat. Le délai dépend de la banque, mais il faut généralement compter quelques jours.

Dans le cadre d’un litige ou d’un retour, le remboursement intervient une fois la procédure finalisée et validée par Vinted.

Peut-on refuser une annulation sur Vinted ?

Un vendeur n’est pas obligé d’accepter une annulation demandée par l’acheteur si le colis a déjà été expédié. Avant l’envoi, en revanche, l’annulation reste la solution la plus simple pour éviter des démarches plus longues.

De son côté, un acheteur ne peut pas empêcher un vendeur d’annuler une vente sur Vinted avant l’expédition, même si cela reste exceptionnel et peu apprécié sur la plateforme.

Annuler une vente sur Vinted : ce qu’il faut retenir

En bref, annuler une vente sur Vinted est possible, surtout avant l’expédition du colis. La procédure est simple, rapide et généralement sans conséquences si elle reste occasionnelle. En revanche, une fois l’article envoyé, il faut passer par un retour ou un litige, selon la situation. Pour éviter toute mauvaise surprise, mieux vaut toujours communiquer rapidement et clairement avec l’autre partie.

FAQ – Annuler une vente sur Vinted

Quels sont mes droits en tant que client si le produit ne correspond pas à la description ? En tant que client, vous avez des droits : si le produit reçu ne correspond pas à la description (taille, état, défaut non mentionné), vous pouvez lancer un recours via le service d’assistance. Avant tout, vérifiez les photos et le texte de l’annonce, puis comparez avec ce que vous avez reçu : cette étape est essentielle pour appuyer votre demande en cas de litiges. Quelle étape suivre sur la ligne de discussion pour annuler avant l’envoi ? Avant l’expédition, l’annulation se fait depuis la ligne de conversation : ouvrez la discussion de la commande, repérez l’icône (menu/options) puis sélectionnez l’option d’annulation. Cette étape est généralement la plus simple pour les acheteurs comme pour les vendeurs, surtout si le colis n’a pas encore été confié au transporteur. Que faire si le transport pose problème (colis bloqué, perdu, non livré) ? Si un souci de transport survient, commencez par vérifiez le suivi et les preuves d’envoi, notamment le nom du transporteur. Si le colis n’arrive pas, vous pouvez ouvrir un dossier auprès du service : la plateforme gèle la transaction le temps de l’analyse. Les litiges liés au transport sont traités au cas par cas, selon les informations disponibles et la source de suivi. Quels recours existent pour les acheteurs et les vendeurs en cas de litiges après réception ? Après réception, si le problème concerne le contenu (article endommagé, non conforme, incomplet), les acheteurs ont un recours via l’ouverture d’un dossier dans l’appli. Les vendeurs peuvent aussi répondre et fournir leurs preuves. Selon le cas, il peut y avoir retour, remboursement ou autre solution : cela dépend du dossier et des échanges entre les parties. Où trouver une source fiable sur le droit de la consommation et quand consulter des avocats ? Pour comprendre le droit et le droit de la consommation, privilégiez une source officielle (sites publics, associations de consommateurs, guides web reconnus). Si la situation devient complexe (montants élevés, fraude présumée, blocage persistant), consulter des avocats peut aider à clarifier vos options et vos recours, surtout si plusieurs produits sont concernés ou si les échanges avec le service n’aboutissent pas.

Annuler une vente sur Vinted reste une démarche simple tant que le colis n’a pas été expédié. Que l’initiative vienne du vendeur ou de l’acheteur, tout se fait directement depuis la conversation et le remboursement est automatique. En revanche, une fois l’envoi effectué, l’annulation n’est plus possible et il faut passer par un retour ou un litige. Pour éviter les complications, la clé reste la même : agir vite et communiquer clairement.

