Cette activité rendrait beaucoup plus heureux, selon une étude

Le bonheur est quelque chose de complexe. Mais globalement, on peut dire qu’on est heureux s’il y a plus de moments de sérénité, sans stress, et de plaisir, dans la vie, que de moments de malheur et de tristesse. Et justement, selon une étude, une activité très anodine peut vraiment vous aider à aller mieux au quotidien.

Comment être plus heureux chaque jour ?

Les scientifiques se penchent réellement sur la question depuis de nombreuses années : qu’est-ce qui rend heureux l’être humain ? Nous avons plusieurs pistes, mais globalement, il semble que les gens soient plus heureux lorsqu’il y a moins de stress, plus de confiance en soi et lorsqu’on met sa santé mentale au centre de ses préoccupations.

C’est d’ailleurs ce que démontrent ces conseils faciles pour être heureux au quotidien. Et c’est aussi ce que montrent ces 7 habitudes connues pour cultiver le bonheur chez les gens qui les pratiquent.

Et après la pratique de la gratitude quotidienne, aidant considérablement au bonheur, il y aurait une autre activité incroyable pour aller mieux dans sa peau et dans son corps. Une étude de l’université de Tsukuba, il suffirait de seulement 3 minutes par jour de cette activité.

Danser et se laisser aller, un bon moyen de lâcher prise

De quoi parle-t-on ? De la danse ! En plus d’être un très bon sport très complet, cardio et bon pour les muscles, c’est aussi un bon moyen de se réapproprier son corps, de mieux le connaître et d’accroitre le bonheur. Et ce, même si vous dansez brièvement avec un casque sur les oreilles chez vous, à l’abri des regards.

Selon cette étude, danser ou « groover« , c’est-à-dire danser au rythme de la musique, sans essayer d’en faire trop, juste se laisser aller, permet de « stimuler l’activité du cortex préfrontal dorsolatéral et à améliorer les fonctions exécutives ».

Un bon moyen de « cultiver des émotions positives et alimenter la motivation« , selon les chercheurs japonais.

