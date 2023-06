Après avoir donné naissance, une mère peut reprendre son corps en main en redevenant active avec l’aval de son médecin. Mais quelle activité pratiquer après son accouchement ? Une fois ce cap passé, vous pouvez vous féliciter et vous accorder un temps de repos bien mérité. Que cela soit par voie basse ou par césarienne, les mamans ont besoin de temps pour récupérer physiquement et émotionnellement. Il est toutefois important de rappeler le point suivant : ne négligez pas votre bien-être après l’accouchement.

Dans cet article, nous vous partagerons le top 5 des activités bénéfiques pour les mamans après l’accouchement. Découvrez les sports et les soins qui vous aideront à vous remettre en forme, à vous détendre et à profiter de votre nouveau rôle de mère.

La marche légère pour commencer doucement

Une fois que votre médecin vous donne le feu vert, la marche légère est une excellente activité pour commencer à retrouver votre énergie et renforcer vos muscles. Vous pouvez emmener votre bébé avec vous dans une poussette ou dans un porte-bébé. Cet exercice vous donnera à tous les deux l’occasion de vous aérer. Cette bouffée d’air frais s’avère totalement bénéfique pour votre bien-être mental. Anticipez la montée du baby blues et de la dépression post-partum grâce à ces balades matinales. La marche légère favorise en outre la circulation sanguine et aide à la perte de poids post-partum.

Les exercices de Kegel pour vos muscles pelviens

Les exercices de Kegel sont recommandés pour renforcer les muscles du plancher pelvien. Ces derniers sont en effet affaiblis pendant la grossesse et l’accouchement. Ce type d’exercice est primordial pour prévenir l’incontinence urinaire et à restaurer la fermeté de la zone pelvienne. Les exercices de Kegel peuvent être effectués n’importe où et à tout moment de la journée.

Pour effectuer ces exercices dans les règles, il est essentiel de ne pas contracter les fesses ou les cuisses. Il faut aussi maintenir une respiration normale et ne pas rentrer le ventre. Essayez de contracter les muscles de l’anus et du vagin jusqu’à atteindre environ 60 à 80 % de votre capacité maximale, sans bloquer votre respiration. Maintenez cette contraction pendant aussi longtemps que possible, mais ne dépassez pas 10 secondes.

Accordez-vous ensuite une pause d’une durée équivalente au double du temps de contraction. Par exemple, si vous avez maintenu la contraction pendant 5 secondes, prenez une pause de 10 secondes. Il est crucial de relâcher complètement les muscles après chaque contraction afin d’éviter toute tension et de préserver la souplesse de la région. Répétez cet exercice autant de fois que vous le souhaitez, en fonction de vos capacités, mais n’excédez pas 10 répétitions. Pratiquez cet entraînement pendant 2 semaines, puis évaluez vos progrès et ajustez la durée de la contraction et le nombre de répétitions en conséquence.

Commencez par le maîtriser en position couchée, puis en position assise, et enfin debout.

À mesure que vos capacités s’amélioreront, vous pourrez effectuer cet exercice n’importe où et à tout moment. Commencez par le maîtriser en position couchée, puis en position assise, et enfin debout. Il est normal de prendre entre 4 et 6 semaines pour être capable de changer de position. Avec le temps, vous pourrez même réaliser cet exercice en voiture, en attendant dans une file d’attente ou en regardant la télévision.

Découvrez-ici les exercices à effectuer durant cette période :

Le Yoga postnatal, du bon à tous les niveaux

Le yoga postnatal est une activité douce et apaisante qui combine des exercices de respiration, des étirements et des postures relaxantes. Il peut aider à renforcer les muscles, à améliorer la posture et à favoriser la relaxation. De nombreux cours de yoga postnatal sont spécialement conçus pour les nouvelles mamans. En le pratiquant en groupe, vous pouvez vous connecter avec d’autres mères dans la même période de transition que vous. Le soutien entre femmes vous apportera l’élan nécessaire pour aborder cette nouvelle phase de votre vie. Vous verrez que vous ne le regretterez pas.

Le cardio-poussette, l’activité idéale après l’accouchement ?

Maintenant que vous sentez que votre corps a repris des forces, vous pouvez vous attaquer à des exercices un peu plus intenses. N’oubliez jamais de demander l’avis de votre médecin ou de votre gynécologue avant de commencer une activité après votre accouchement. Le cardio-poussette, également connue sous le nom de « jogging poussette » ou « running poussette », est une activité physique qui consiste à faire du jogging ou de la course à pied tout en poussant bébé dans la poussette. Cette pratique permet aux mamans (ou aux papas) de combiner leur envie de faire de l’exercice avec leur rôle parental.

Le cardio-poussette présente de nombreux avantages. Tout d’abord, il permet de faire de l’exercice cardiovasculaire, ce qui contribue à améliorer la condition physique, à brûler des calories et à favoriser la perte de poids post-partum. En poussant la poussette, vous sollicitez vos muscles des bras, des épaules et du torse, ce qui peut également contribuer à tonifier votre corps.

C’est également une occasion de sortir de la maison, de respirer l’air frais et de profiter de la nature tout en passant du temps avec votre bébé. Certaines mamans trouvent également que le rythme régulier et les mouvements doux du jogging peuvent être apaisants pour leur bébé, favorisant ainsi un sommeil paisible pendant l’activité.

Le massage et les divers soins du corps

Un massage relaxant ou des soins du corps peuvent être incroyablement bénéfiques comme activité après l’accouchement. Les massages peuvent aider à soulager les tensions musculaires, à réduire le stress et à améliorer la circulation sanguine. Les soins du corps tels que les enveloppements corporels, les bains chauds ou les soins du visage peuvent également offrir une détente et une régénération bien méritées.

Après avoir donné naissance à un bébé, il est important de prendre soin de vous en tant que mère. Les activités mentionnées ci-dessus peuvent contribuer à votre bien-être global. N’oubliez pas de consulter votre professionnel de santé pour obtenir des conseils adaptés à votre situation spécifique. Prenez soin de vous, maman, vous le méritez amplement !