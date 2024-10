13 jobs de fonctionnaire pour la sécurité de l’emploi

En France, le statut de fonctionnaire est souvent perçu comme un gage de stabilité et de sécurité de l’emploi. Alors que les métiers du secteur privé peuvent être sujets à des licenciements, à des crises économiques ou à des restructurations, les emplois de fonctionnaires offrent une certaine tranquillité d’esprit. Que ce soit dans l’administration, la justice ou la santé, voici 13 métiers de fonctionnaire à connaître.

1. Enseignant dans l’Éducation nationale

Le métier d’enseignant reste l’un des piliers du service public français. Que ce soit en primaire, au collège ou au lycée, les enseignants bénéficient d’une sécurité de l’emploi inégalée une fois titularisés.

En plus de la stabilité, ce métier offre des opportunités d’évolution vers des postes de direction ou de gestion dans l’éducation. Il faut simplement savoir que beaucoup de titulaires trouvent qu’ils ne sont pas assez bien payés, à cause notamment des enfants qui sont de plus en plus turbulents.

Également, il est rare de pouvoir choisir l’établissement où vous allez enseigner. Vous pouvez faire des vœux, mais vous serez envoyé selon la demande. Mais, à côté, vous avez droit aux vacances scolaires, ce qui n’est pas à négliger.

2. Policier

Les agents de la police nationale bénéficient d’une sécurité d’emploi remarquable. En plus d’assurer la protection des citoyens, les policiers peuvent évoluer vers des postes plus spécialisés (brigades criminelles, cybercriminalité, etc.).

Ce métier garantit non seulement une sécurité de l’emploi, mais également des perspectives d’évolution et de formation continue. Après, il faut savoir que ce métier peut être très prenant mentalement et difficile.

3. Gendarme

Tout comme la police, la gendarmerie assure un statut protecteur à ses agents. Ils travaillent à la sécurité des zones rurales et semi-rurales, et leur emploi est garanti par l’État. Ce métier, tout comme celui de policier, offre de nombreuses possibilités de spécialisation et de promotion interne.

Pour le différencier du policier, le gendarme est aussi un militaire. Mais, comme son collègue, c’est un emploi difficile mais passionnant pour ceux qui l’exercent.

4. Infirmier dans la fonction publique hospitalière

Les infirmiers du secteur public bénéficient non seulement d’une grande stabilité, mais aussi d’un besoin constant de main-d’œuvre, surtout en période de crise sanitaire. Les infirmiers fonctionnaires peuvent aussi se spécialiser ou évoluer vers des postes de cadre de santé.

Là aussi, c’est souvent un métier difficile, il faut être accroché. Mais, la plupart disent que c’est très gratifiant car vous aidez des gens.

5. Magistrat

Le métier de magistrat est l’un des plus prestigieux dans la fonction publique française. Les juges et procureurs sont protégés par leur statut et bénéficient d’une indépendance dans l’exercice de leur fonction. De plus, leur position garantit une stabilité professionnelle tout au long de leur carrière.

6. Douanier

Les douaniers jouent un rôle clé dans la surveillance des frontières et la protection économique de la France. Ce métier garantit une sécurité de l’emploi, avec des possibilités de spécialisation dans la lutte contre la fraude, le trafic illégal ou la protection de l’environnement.

7. Agent des finances publiques

Travailler dans les impôts ou la trésorerie publique offre un emploi sécurisé. Les agents des finances publiques sont responsables de la gestion fiscale et financière du pays, et leur expertise est toujours nécessaire, peu importe la conjoncture économique. Le secteur propose également des perspectives d’évolution intéressantes.

8. Inspecteur du travail

L’inspecteur du travail est chargé de veiller à la bonne application du droit du travail dans les entreprises. Ce métier de fonctionnaire assure une sécurité d’emploi tout en permettant de jouer un rôle central dans la régulation des conditions de travail en France.

9. Attaché territorial

Les attachés territoriaux travaillent au sein des collectivités locales (mairies, conseils départementaux, etc.) et bénéficient d’une grande stabilité d’emploi. Ils occupent des postes variés dans la gestion des services publics, l’aménagement du territoire, ou encore la politique culturelle.

10. Assistant de service social

Les assistants de service social fonctionnaires accompagnent les citoyens en difficulté dans les démarches administratives, l’insertion professionnelle ou encore l’accès aux droits sociaux. Ce métier, bien que parfois difficile, offre une sécurité d’emploi, une stabilité et une réelle opportunité d’aider les autres.

11. Bibliothécaire dans la fonction publique

Travailler en tant que bibliothécaire dans la fonction publique offre une stabilité d’emploi unique, avec des postes répartis dans les bibliothèques municipales, universitaires ou nationales. En plus de la sécurité, ce métier permet de travailler dans un environnement stimulant sur le plan intellectuel et culturel.

12. Agent de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

Les agents de la PJJ travaillent à la réinsertion et à l’accompagnement des jeunes en difficulté ou en conflit avec la loi. Leur mission est essentielle pour la société, et ils bénéficient d’une sécurité d’emploi garantie par le statut de fonctionnaire.

13. Conservateur du patrimoine

Le conservateur du patrimoine est responsable de la préservation, de l’étude et de la valorisation des œuvres d’art, des monuments historiques et des sites archéologiques. Ce métier rare, mais prestigieux, offre non seulement une grande sécurité d’emploi, mais aussi la possibilité de travailler au cœur de la culture et de l’histoire françaises.

