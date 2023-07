Ces 5 vieux téléphones valent une fortune maintenant, en possédez-vous ?

Actuellement, le monde du téléphone voit apparaître des générations de smartphones ultra-intelligents et performants, de vraies caméras professionnelles pour certains modèles. Des technologies qui continuent d’évoluer à la vitesse de l’éclair. Avec le temps, le premier iPhone ou le Nokia 3310 paraissent déjà d’une autre ère. Des vieux téléphones qui sont d’ailleurs maintenant très recherchés par les collectionneurs. Voici 5 d’entre eux, qui valent très cher maintenant. Si vous en avez un chez vous, sachez que vous allez vous faire beaucoup d’argent à la revente.

L’iPhone 1, le premier smartphone de chez Apple vaut très cher maintenant

Plus du tout produit par le géant à la pomme, le premier iPhone est une relique qui vaut cher à ce jour. Aux enchères, ce téléphone peut se vendre 40 000 euros facilement si celui-ci est en bon état et dans son emballage d’origine. Vous pouvez en tirer un peu moins s’il n’a pas l’emballage et qu’il est cassé, mais vous aurez toujours pour votre argent. Le téléphone emblématique, un OVNI sorti en 2007, est une vraie révolution technologique à cette époque. C’est bien pour cela qu’il est extrêmement recherché en collection de vieux téléphones.

Motorola 8000x : un des vieux téléphones les plus chers actuellement

Le modèle de Motorola 8000x est une version compacte du premier téléphone du monde, le Dynatac 8000, inventé par Martin Cooper en 1983. Actuellement, ce modèle compact se vend très bien sur le net, pour des sommes folles.

Aux enchères, vous pouvez obtenir 4000 euros si vous le vendez à un collectionneur demandeur. Il faut que le téléphone soit en bon état évidemment, sinon vous en aurez pour moins.

Motorola Aura A1, un téléphone de luxe qui peut se vendre une fortune aujourd’hui

Un modèle petit et puissant, un téléphone luxueux de chez Motorola, mis sur le marché en 2008. Ce téléphone était déjà vendu très cher à l’époque, environ 2000 euros. Actuellement, vous en aurez pour beaucoup moins, mais son prix de revente bat quand même des records étant donné son âge. Vous pouvez gagner 1000 euros, voire plus si le téléphone est neuf.

Nokia 8800 Sirocco, un des vieux téléphones qui se revendent cher

Si ce téléphone dort dans un de vos tiroirs, n’attendez pas une seconde pour le mettre en vente sur eBay. Ce téléphone sorti en 2005 et rendu populaire dans les films John Wick est un produit de collection qui peut se vendre 400 euros d’occasion et bien plus neuf.

Nokia 3310, un téléphone extrêmement résistant, mais aussi très cher

Le Nokia 3310 est maintenant connu comme un téléphone incassable, robuste et à la batterie inépuisable. Si vous en avez un chez vous, il se peut que ce téléphone s’allume encore tant il tient dans la durée. Dans tous les cas, les collectionneurs sont très demandeurs pour ce modèle. Aux enchères, vous pouvez le vendre environ 300 euros, voire davantage.

Alors, avez-vous un de ces vieux téléphones chez vous ? Si oui, vous avez vraiment beaucoup de chance.