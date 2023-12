Un paresseux est-il vraiment paresseux ? Pas tant que ça !

Même en anglais (Sloth), cet animal est appelé paresseux. Comme quoi, la plupart des nations pensent que cet animal hors norme est vraiment un fainéant. Mais est-ce le cas ? Maintenant que vous savez si le chat voit ou non dans le noir, cap sur un autre vrai ou faux. C’est parti !

Le mammifère le plus lent du monde

Le paresseux est un mammifère (comme nous) très connu dans le monde, réputé pour être très très lent. Et c’est effectivement le cas puisque cet animal surtout présent en Amérique du Sud et en Amérique centrale est le mammifère le plus lent du monde. Un record placé à 0,2 km/h tout de même.

Dotées de longues griffes très tranchantes, déjà présentes à l’ère glaciaire (espèces géantes éteintes), les six espèces de paresseux actuellement vivantes sont pourtant loin d’être paresseuses, comme l’indique leur nom.

Malgré sa lenteur, cet animal doté de 18 dents et menacé par l’activité humaine n’est pas un flemmard.

Folivore, il se nourrit essentiellement de feuilles d’arbre qu’il peut broyer aisément avec sa dentition fortifiée. Il se nourrit surtout de feuilles avec une qualité nutritive très faible. Un régime qui l’oblige à être très lent pour économiser ses forces.

Le paresseux, un animal très sportif malgré tout

Pour avoir des feuilles, l’animal doit grimper des arbres très hauts et il peut passer plusieurs jours à escalader un seul arbre (sa lenteur oblige). Et lorsqu’il est au sol, il doit en plus fuir les prédateurs, très nombreux dans son habitat naturel. C’est du sport pour cet animal très lent !

Notez que le paresseux est aussi un bon nageur, il fait donc de la natation en plus de cela… Non, sans rire, il fait même de l’apnée puisqu’il peut retenir sa respiration sous l’eau pendant un quart d’heure.

Par ailleurs, il ne dort pas beaucoup plus que d’autres animaux, voire moins pour d’autres. En moyenne, il se repose 15 heures sur 24 heures. En comparaison, un chat dort davantage.

Vous savez désormais tout sur nos amis les paresseux. Et maintenant : à votre avis, le taureau n’aime pas le rouge, vrai ou faux ?

