Top 5 des pires éruptions volcaniques jamais enregistrées

Les volcans sont aussi fascinants que terrifiants et si vous en avez déjà vu un, vous voyez de quoi nous parlons. Si certaines éruptions restent anecdotiques, d’autres ont marqué l’histoire par leur puissance destructrice. Tsunamis, famines, extinctions locales… Voici les pires éruptions volcaniques jamais enregistrées.

1. L’éruption du Tambora (Indonésie, 1815)

C’est l’une des pires éruptions de volcan jamais enregistrées. Avec un indice d’explosivité volcanique (VEI) de 7 sur 8, le nombre de décès estimé est de 92 000. Cet épisode a eu un effet terrible.

L’éruption du mont Tambora, en Indonésie, détient d’ailleurs le record de la plus meurtrière de l’histoire. L’explosion a été entendue à plus de 2 000 km et un projeté 150 km³ de cendres dans l’atmosphère.

Résultat ? Un refroidissement climatique, entraînant des famines catastrophiques. 1816 est conservé dans l’histoire comme l’année sans été.

2. Le Krakatoa (Indonésie, 1883)

Avec un indice d’explosivité volcanique (VEI) de 6 sur 8, il y aurait eu environ 36 000 morts, notamment à cause de tsunamis gigantesques qui ont eu lieu à cause du volcan.

Le Krakatoa a littéralement explosé en 1883, générant un bruit si fort qu’il a été entendu jusqu’en Australie et à 5 000 km de distance.

L’onde de choc a fait plusieurs fois le tour du globe, et des tsunamis de plus de 40 mètres de haut ont englouti les côtes voisines. L’éruption a même modifié la couleur des couchers de soleil dans le monde entier.

3. Le Vésuve (Italie, 79 après J.-C.)

Avec son indice d’explosivité volcanique de 5 sur 8, il y aurait environ 16 000 décès à cause de cette éruption volcanique. Elle a entraîné la destruction totale de Pompéi et Herculanum.

Le Vésuve est donc probablement l’éruption la plus célèbre de l’histoire. En une nuit, Pompéi et Herculanum ont été ensevelies sous des mètres de cendres et de pierre ponce, figées dans le temps.

Des milliers de personnes sont mortes asphyxiées ou brûlées vives. Aujourd’hui, les vestiges de Pompéi offrent un témoignage glacé de cette tragédie.

4. L’éruption du Laki (Islande, 1783)

Un undice d’explosivité volcanique de 6 sur 8 avec 9 000 morts estimés en Islande et des dizaines de milliers en Europe… L’éruption du Laki, en Islande, a libéré d’énormes quantités de dioxyde de soufre dans l’atmosphère, empoisonnant les cultures et les troupeaux.

Un épais brouillard toxique sur la couverture de l’Europe, causant des famines et un hiver anormalement rigoureux. Certains historiens estiment même que cette catastrophe a contribué à la Révolution française en exacerbant la crise alimentaire.

5. Le mont Saint Helens (USA, 1980)

Son indice d’explosivité volcanique était de 5 sur 8 avec un nombre de morts estimé de 57. Le mont Saint Helens, aux États-Unis, a explosé en 1980 après des mois de signaux inquiétants.

L’explosion a soufflé 600 km² de forêt et a généré un glissement de terrain record. Heureusement, les autorités avaient évacué une grande partie du bilan de la région, entraînant un humain encore plus dramatique.

Et la prochaine grande éruption ?

Les scientifiques surveillent plusieurs volcans susceptibles de provoquer une catastrophe comparable. Cependant, de nombreux volcans sont activement surveillés pour éviter les drames.

Parmi ceux qui sont le plus surveillés, il y a par exemple le volcan de Yellowstone (USA). C’est un supervolcan qui, s’il explose, pourrait plonger la planète dans un hiver volcanique de plusieurs années.

Il y a aussi le Campi Flegrei (Italie) , près de Naples, qui pourrait être encore plus dangereux que le Vésuve, ou encore le Toba (Indonésie).

