Difficulté à se concentrer, esprit qui s’emballe, impression de toujours courir après le temps… Et si ce n’était pas un manque d’efforts, mais un fonctionnement cérébral différent ? Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) concerne des millions d’enfants et d’adultes à travers le monde, souvent sans être diagnostiqué ou compris. Longtemps réduit à des clichés, il est aujourd’hui reconnu comme un véritable trouble du développement du cerveau et du système nerveux, et il a de multiples visages. Mieux le comprendre, c’est déjà faire un pas vers plus de bienveillance et d’épanouissement.

Qu’est-ce que le TDAH ?

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) touche environ 5 % des enfants et 2,5% des adultes dans le monde, selon ScienceDirect. Le TDAH est un trouble neurologique qui affecte principalement trois domaines : l’attention, l’impulsivité et parfois l’hyperactivité. Contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas d’un manque de volonté ou d’un problème d’éducation, mais bien d’un fonctionnement différent du cerveau, particulièrement dans les régions impliquées dans le contrôle exécutif et la régulation de l’attention.

VOIR AUSSI : Haut Potentiel Intellectuel (HPI) : les 7 signes qui ne trompent pas

Quels sont les trois types de TDAH ?

Le TDAH se manifeste sous trois formes principales, d’où l’importance de la mention « avec ou sans hyperactivité » dans son appellation, car on l’a souvent confondu avec l’hyperactivité.

Le type inattentif (anciennement appelé TDA) se caractérise par des difficultés importantes à maintenir l’attention, à s’organiser et à terminer les tâches. Les personnes concernées ont tendance à rêver éveillées, à égarer leurs affaires fréquemment et à éviter les activités nécessitant un effort mental soutenu. Ce type passe souvent inaperçu, particulièrement chez les filles et les femmes, car il ne présente pas de comportements perturbateurs.

Le type hyperactif-impulsif se manifeste par une agitation motrice constante, des difficultés à rester assis, une tendance à interrompre les autres et à agir sans réfléchir aux conséquences. Ces personnes semblent constamment « sur les nerfs » et ont du mal à attendre leur tour.

Le type combiné réunit les symptômes des deux autres types et représente la forme la plus courante du trouble.

Quels sont les signes à reconnaître ?

Chez l’enfant, les manifestations peuvent inclure l’oubli fréquent des consignes, la difficulté à se concentrer sur une tâche unique, l’agitation excessive en classe, l’interruption fréquente des conversations ou encore des résultats scolaires en deçà du potentiel réel. Il est important de noter que tous les enfants peuvent montrer ces comportements occasionnellement, mais dans le TDAH, ces symptômes sont persistants, présents dans plusieurs contextes (maison, école, activités) et interfèrent significativement avec le fonctionnement quotidien.

Chez l’adulte, le TDAH peut se traduire par des difficultés chroniques d’organisation, une procrastination importante, des oublis fréquents, une gestion difficile du temps, des difficultés à maintenir un emploi ou des relations stables, et parfois une sensation constante d’être submergé par les tâches quotidiennes, sans oublier un sentiment depuis l’enfance d’être différent des autres et de ne pas se sentir à sa place.

Chez certains enfants, en particulier lorsqu’il n’y a pas d’hyperactivité visible, les difficultés passent plus facilement inaperçues. Beaucoup apprennent à s’adapter, à compenser ou à masquer leurs difficultés, notamment les filles, qui ont souvent des stratégies de camouflage plus discrètes. Elles peuvent sembler calmes, rêveuses ou simplement « dans la lune », ce qui retarde parfois la reconnaissance du trouble. Ce phénomène explique pourquoi le diagnostic du TDAH est encore fréquemment posé tardivement, voire à l’âge adulte.

VOIR AUSSI : Boostez votre dopamine et soyez heureux !

Quelles sont les causes du TDAH ?

Les recherches scientifiques montrent que le TDAH a une forte composante génétique, avec une héritabilité estimée entre 70 et 80%. Des facteurs environnementaux peuvent également jouer un rôle, notamment l’exposition prénatale à certaines substances, la prématurité, des complications pendant la grossesse et le contexte de l’accouchement. Le TDAH est associé à des différences dans la structure et le fonctionnement de certaines régions cérébrales, ainsi qu’à un déséquilibre dans certains neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline.

Comment pose-t-on le diagnostic ?

Le diagnostic du TDAH nécessite une évaluation complète par un professionnel de santé qualifié (psychiatre, neurologue, pédiatre spécialisé ou psychologue). Cette évaluation comprend généralement des entretiens détaillés, des questionnaires standardisés, l’observation du comportement et parfois des tests neuropsychologiques. Il est essentiel d’écarter d’autres causes possibles des symptômes, comme les troubles anxieux, la dépression, les troubles du sommeil ou les difficultés d’apprentissage spécifiques.

Quels sont les traitements disponibles ?

La prise en charge du TDAH repose généralement sur une approche multimodale combinant plusieurs interventions. Les traitements médicamenteux, notamment les psychostimulants comme le méthylphénidate, sont souvent efficaces pour améliorer l’attention et réduire l’hyperactivité. Ces médicaments agissent en rééquilibrant les neurotransmetteurs dans le cerveau. D’autres options médicamenteuses existent pour les personnes qui ne répondent pas aux stimulants ou qui présentent des contre-indications.

Les interventions psychologiques et comportementales jouent un rôle crucial. La thérapie cognitivo-comportementale aide à développer des stratégies de gestion du temps, d’organisation et de régulation émotionnelle. Le coaching TDAH peut également apporter un soutien précieux dans la mise en place de routines et d’outils pratiques au quotidien.

Les aménagements environnementaux sont essentiels pour faciliter le fonctionnement. Cela peut inclure des adaptations scolaires ou professionnelles, la mise en place de systèmes d’organisation visuelle, l’utilisation d’outils technologiques ou la création d’un environnement de travail adapté.

Comment vivre avec le TDAH ?

Le TDAH présente certes des défis, mais de nombreuses personnes concernées développent également des forces remarquables. Elles font souvent preuve d’une grande créativité, d’une capacité à penser de manière non conventionnelle, d’un enthousiasme contagieux et d’une hyperfocalisation impressionnante quand les sujets les passionnent.

Avec un diagnostic approprié, un traitement adapté et un soutien adéquat, les personnes atteintes de TDAH peuvent mener une vie épanouie et réussir dans leurs projets personnels et professionnels. De nombreuses personnalités célèbres ont d’ailleurs révélé vivre avec ce trouble, contribuant à déstigmatiser cette condition.

L’importance de la sensibilisation

Mieux comprendre le TDAH permet de briser les préjugés et d’apporter le soutien nécessaire aux personnes concernées. Il est crucial de reconnaître que derrière les difficultés apparentes se cache souvent une personne qui fait des efforts considérables pour s’adapter à un monde qui n’est pas toujours conçu pour son mode de fonctionnement.

VOIR AUSSI :

Mini check-list : et si c’était un TDAH ?

Cette liste n’a pas valeur de diagnostic, mais peut aider à repérer des signes évocateurs. Si plusieurs affirmations vous parlent de manière persistante, il peut être utile d’en discuter avec un professionnel de santé.

Chez l’enfant :

A souvent du mal à rester concentré sur une tâche ou un jeu

Semble ne pas écouter lorsqu’on lui parle directement

Oublie fréquemment ses affaires ou ses devoirs

A du mal à suivre des consignes jusqu’au bout

Rêvasse souvent ou paraît « dans la lune »

Évite les activités demandant un effort mental soutenu

Peut être très calme en apparence, mais intérieurement distrait

Chez l’adulte :

A des difficultés chroniques d’organisation et de gestion du temps

Procrastine malgré la motivation

Oublie régulièrement des rendez-vous ou des tâches importantes

A du mal à terminer ce qu’il commence

Se sent facilement débordé par le quotidien

Alterne entre dispersion et périodes d’hyperfocalisation

A souvent l’impression de « fonctionner différemment » des autres

Si vous ou l’un de vos proches présentent des symptômes évocateurs de TDAH, n’hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Un diagnostic et une prise en charge précoces peuvent faire une différence considérable dans la qualité de vie et le développement du potentiel de chacun.

Vidéo bonus – TDAH

Le TDAH est un trouble neurodéveloppementnel réel, complexe et encore trop souvent mal compris. Loin des clichés sur le manque de volonté ou de discipline, il nécessite une reconnaissance, un accompagnement adapté et une approche bienveillante. Grâce aux avancées scientifiques, aux outils thérapeutiques et à une meilleure sensibilisation, les personnes concernées peuvent aujourd’hui mieux comprendre leur fonctionnement, valoriser leurs forces et construire une vie équilibrée. Reconnaître le TDAH, c’est avant tout permettre à chacun d’exprimer pleinement son potentiel.

Notez cet article