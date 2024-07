Shopping en ligne : comment faire des économies ?

L’ère numérique nous offre d’innombrables possibilités et l’une des plus populaires est le shopping en ligne. Il permet non seulement de gagner du temps mais aussi de trouver certains produits à des prix bien plus intéressants que dans les magasins physiques. Explorerons diverses astuces et conseils pour maximiser vos économies lors de vos achats en ligne.

En bref :

🌐 Astuces Description 🛍️ Comparer les prix Utiliser des comparateurs 💻 Extensions Installer des extensions pour avoir du cashback 📧 Newsletters S’abonner pour des codes promo 🔍 Sites promo Consulter des sites spécialisés 📱 Cashback Utiliser des applications dédiées 🏷️ Fidélité S’inscrire aux programmes de fidélité 🗂️ Historique des prix Regarder les prix avant et après promo 📆 Soldes Préparer et utiliser des alertes de prix 🤝 Achats groupés Acheter en grande quantité 👥 Premières commandes Créer de nouveaux comptes

🛍️ Comparer les prix avant l’achat, le meilleur moyen de faire des économies en ligne

Une des premières étapes pour réaliser des économies lors de vos achats en ligne consiste à comparer les prix entre plusieurs sites marchands. Différents outils et extensions de navigateur peuvent vous aider à automatiser ce processus et à découvrir rapidement où se trouve la meilleure offre.

1. Utiliser des comparateurs de prix

Les comparateurs de prix tels que Google Shopping, sont d’excellents outils pour vérifier en un clin d’œil les différentes offres disponibles. Entrez simplement le nom du produit que vous recherchez, et ces plateformes vous fourniront une liste des vendeurs avec leur prix respectif.

Pour maximiser vos économies, il est aussi essentiel de consulter les comparateurs de prix spécialisés. Ces comparateurs affichent souvent les codes promotionnels disponibles, vous permettant de combiner plusieurs réductions pour un même achat. Cette méthode peut être particulièrement efficace lors de périodes de vente en ligne comme le Black Friday où les prix fluctuent rapidement.

2. Installer des extensions de navigateur

Pour faciliter la comparaison des prix directement depuis votre navigateur, pensez à installer des extensions comme Honey ou CamelCamelCamel. Ces outils permettent non seulement de voir les variations de prix sur une période donnée, mais aussi d’obtenir des notifications lorsque le prix d’un article baisse.

✅ Profiter des codes promo et des promotions

Les promotions et les codes promo jouent un rôle crucial dans la réduction de vos dépenses en ligne. En restant vigilant et en sachant où chercher, vous pouvez obtenir des rabais significatifs sur vos achats.

1. S’abonner aux newsletters des sites marchands

En vous abonnant aux newsletters de vos sites marchands préférés, vous recevrez régulièrement des informations sur les promotions en cours ainsi que des codes promo exclusifs réservés aux abonnés. Cette méthode simple peut souvent aboutir à des réductions appréciables.

2. Visiter des sites spécialisés en codes promotionnels

Il existe de nombreux sites Web dédiés à la collecte de codes promotionnels valides pour divers produits et marques. Ces plateformes telles que codepromo.hostingpics.net mettent à jour quotidiennement leurs bases de données avec les dernières offres. Pensez à consulter ces ressources avant de finaliser votre achat.

3. Utiliser des applications mobiles et sites de promos pour des remises supplémentaires

De nombreuses applications mobiles et sites offrent des cashbacks et des remises lorsqu’elles sont utilisées pour effectuer des achats en ligne. Consultez ces applications, comme iGraal, pour découvrir des offres spéciales qui pourraient vous être utiles.

Pensez aussi à des services comme Rakuten qui offrent des cashbacks sur une grande variété de boutiques en ligne. Ces applications sont souvent associées à des codes promo supplémentaires pour maximiser vos économies.

En cumulant cashbacks et promotions, vous pouvez réduire de manière significative le coût de vos achats. De plus, ces applications proposent parfois des ventes flash exclusives pour leurs utilisateurs, augmentant encore plus les opportunités de faire des économies.

💍Participer aux programmes de fidélité et au cashback

Les programmes de fidélité et les offres de cashback sont d’autres moyens efficaces pour accumuler des économies lors de vos achats en ligne. Bien utilisés, ils peuvent considérablement alléger votre facture totale.

1. S’inscrire aux programmes de fidélité

Beaucoup de grands sites de vente en ligne, tels qu’Amazon avec son programme Prime, offrent divers avantages à leurs membres fidèles, incluant des réductions et un accès prioritaire aux ventes flash. De plus, des programmes de loyauté moins connus sur des sites spécifiques peuvent également offrir des points échangeables contre des réductions futures.

N’oubliez pas les programmes de fidélité des boutiques en ligne moins connues. Des sites comme Sephora ou Zalando offrent des points de fidélité qui se transforment en réductions sur vos futurs achats. Certains programmes incluent également des codes promotionnels exclusifs pour leurs membres.

De plus, en suivant ces boutiques sur les réseaux sociaux, vous pouvez être informé en avant-première des promotions et codes promo. Utiliser ces astuces vous permet d’accumuler des économies tout au long de l’année.

2. Explorer les offres de cashback

Le cashback est une stratégie particulièrement efficace pour économiser sur vos achats en ligne. Des sites tels que iGraal ou Poulpeo proposent des remboursements en pourcentage sur les achats réalisés via leurs liens affiliés. Même si le montant individuel peut sembler faible, il s’accumule rapidement avec le temps.

🌐 Optimiser ses achats en ligne pendant les périodes de soldes

Les grandes périodes de soldes, telles que le Black Friday, les soldes d’été et d’hiver, ainsi que le Cyber Monday, présentent des opportunités idéales pour réaliser des économies substantielles. Cependant, il convient de savoir comment naviguer pendant ces périodes pour maximiser les bénéfices.

1. Préparer sa liste d’achats en avance

Pour éviter les achats impulsifs dictés par les rabais alléchants, il est recommandé de dresser une liste de ce dont vous avez réellement besoin avant le début des soldes. Cela vous aidera à rester concentré et à ne pas dépasser votre budget.

2. Vérifier l’historique des prix

Avant de vous précipiter pour acheter un article en solde, vérifiez son historique des prix à l’aide d’outils comme CamelCamelCamel ou Keepa. Cela permet de s’assurer que la réduction affichée est réelle et pertinente.

3. Mettre en place des alertes

En plaçant des alertes de prix sur les produits que vous souhaitez acheter, vous serez instantanément informé dès qu’ils seront en promotion. Des sites comme PriceAlarm vous permettent de définir ces alertes facilement.

👨‍👨‍👧‍👦 Profiter des options groupées et des achats en gros

Acheter en grande quantité ou profiter des options d’achats groupés peut aussi être une source importante d’économies.

1. Avoir recours aux clubs d’achat

Les clubs d’achat et les services d’abonnement comme Amazon Pantry ou Costco offrent des réductions significatives sur les produits achetés en grandes quantités. C’est une bonne option pour les articles non périssables ou de première nécessité.

Des sites comme Groupon proposent régulièrement des ventes flash où l’achat en quantité permet de bénéficier de réductions importantes. En formant des groupes avec des amis ou famille, vous pouvez mutualiser les frais et maximiser les économies. Pensez aussi à utiliser des comparateurs de prix spécifiques aux ventes en gros pour trouver les meilleures offres sur internet.

2. Partager les achats avec des amis ou la famille

Si un produit coûte moins cher lorsqu’il est acheté en grande quantité, envisagez de partager cet achat avec des amis ou de la famille. Ainsi, chacun profite des réductions sans avoir à stocker une grosse quantité de produits chez soi.

Former des groupes d’achat pour bénéficier de remises de groupe.

Alterner les commandes avec des confidents pour mutualiser les frais de livraison.

➕ Tirer parti des offres de première commande et des remises nouveau client

De nombreux détaillants en ligne offrent des réductions spéciales pour les nouveaux clients ou lors de la première commande. Voici comment en tirer le meilleur parti.

Pour encore plus d’économies, recherchez des codes promo spécifiques aux nouveaux clients sur des forums ou des blogs de shopping en ligne. De nombreux sites partagent ces codes régulièrement.

1. S’inscrire de nouveaux comptes pour profiter des remises

Les programmes de fidélité proposent souvent des réductions pour chaque premier achat réalisé, ce qui peut être très avantageux si vous êtes un nouveau client.

Créez un nouveau compte avec une adresse e-mail différente pour chaque premier achat sur un site. Bien que cela prenne un peu de temps, les réductions additionnelles en valent souvent la peine.

2. Utiliser des services de messagerie temporaire

Certains services permettent la création d’adresses e-mail temporaires pour recevoir des codes promo et des rabais sans avoir à encombrer votre boîte de réception principale. Utilisez ces services pour obtenir les meilleures offres sans effort supplémentaire. En utilisant des adresses e-mail alternatives et des services de messagerie temporaire, vous pouvez multiplier ces réductions sans effort.

❌ Éviter les pièges courants dans le shopping en ligne

Pour conclure cette exploration, il est aussi utile de mettre en garde contre les erreurs communes pouvant nuire à vos tentatives d’économie.

1. Frais de livraison cachés

Même si un produit semble beaucoup moins cher, les frais de livraisons élevés peuvent diminuer vos économies potentielles. Assurez-vous toujours de vérifier les coûts totaux avant de finaliser vos achats.

2. Ne pas se fier uniquement aux prix barrés

Il est fréquent pour les sites de montrer un ancien prix barré présentant une fausse sensation d’économie. Vérifiez toujours la réalité des réductions avant de cliquer sur ‘acheter’. Référez-vous aux historiques de prix.

3. Tenir compte des avis clients

Les retours clients sont précieux pour éviter les achats inutiles ou de mauvaise qualité. Consulter les avis utilisateurs vous donne souvent une idée précise de la fiabilité du vendeur et de la qualité des produits proposés.

Enfin, n’oubliez pas de vérifier les comparateurs de prix avant chaque achat en ligne. Utilisez des codes promotionnels et inscrivez-vous aux newsletters pour être informé des promotions en cours. Suivre ces astuces vous permettra de faire des économies substantielles tout en profitant des meilleurs produits au meilleur prix.

