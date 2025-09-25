Elle se fait passer pour sa mère décédée et empoche 300 000 euros

C’est un cas de fraude très particulier et qui a secoué les USA. Pendant 25 ans, une femme a usurpé l’identité de sa mère décédée et a empoché plus de 300 000 euros indûment. On vous raconte ce qu’il s’est passé.

Cette femme usurpe l’identité de sa mère et touche plus de 300 000 euros

Comme nous l’apprend BFMTV, une américaine se serait livré à une fraude impressionnante qui a secoué les États-Unis. Pendant 25 ans, une femme s’est fait passer pour sa mère décédée afin d’empocher l’argent de la Sécurité sociale américaine.

Mavious Redmond, âgée de 54 ans, est une habitante du Minnesota, aux États-Unis. Cette dernière a usurpé l’identité de sa défunte mère pour toucher des prestations d’assurance retraite. D’après un communiqué, elle aurait perçu un peu plus de 360 000 dollars, soit environ 307 000 euros grâce à cette escroquerie.

Une arnaque qui a duré de 1999 à 2024. Selon BFMTV, « elle a par exemple profité de 3200 dollars liés à l’impact économique du Covid-19 distribués sur le compte bancaire de sa mère ».

« Le stratagème de Mavious Redmond était éhonté »

Selon le procureur fédéral par intérim Joseph H. Thompson, « le stratagème de Mavious Redmond était éhonté. Ce n’était pas de l’argent gratuit. C’était l’argent des contribuables, volé à un programme fondé sur le travail acharné des habitants du Minnesota qui ont cotisé à chaque paie ».

« Nous ne laisserons pas faire cela. Nous continuerons d’engager des poursuites jusqu’à ce que chaque fraudeur du Minnesota comprenne qu’il y a un prix à payer pour voler les contribuables« , a-t-il aussi ajouté.

« Elle modifiait l’adresse de sa mère pour refléter ses propres changements d’adresse », explique le communiqué. La femme aurait aussi imité la signature de sa mère.

Une situation financière compliquée

Robert Meyers, son avocat, s’est aussi exprimé sur le sujet. « Ce n’est pas une criminelle endurcie. Le crime de Mavious Redmond était un crime d’opportunité né du désespoir. Cette fraude n’avait pas pour but de lui permettre de vivre dans le luxe », a-t-il déclaré selon USA Today.

D’après son avocat, il s’agissait de « circonstances désespérées » alors que la femme était dans une situation financière compliquée. Elle travaillait au Subway et allait souvent dans les banques alimentaires.

Puis, après la révélation de cette fraude, elle a trouvé un autre emploi au McDo. Mais, son employeur, en découvrant l’escroquerie, l’a licencié. Maintenant, elle vivrait dans un refuge. Ce 21 août, elle a aussi été condamnée à 1 an de prison.

