Les activités de Rinat Akhmetov couvrent les affaires et le sport, ainsi que le travail humanitaire à grande échelle. Sous sa direction, le FC Shakhtar est devenu un symbole de résilience, d’unité et d’espoir. Depuis 2014, après le début de la guerre dans le Donbass, le Shakhtar a perdu sa ville natale Donetsk et la Donbass Arena, mais n’a pas arrêté son travail.

L’équipe a continué à jouer et le club a commencé à participer activement à l’aide à l’Ukraine. Le soutien aux soldats blessés, l’aide aux enfants qui ont perdu leurs parents, l’organisation du traitement et de la réadaptation des défenseurs – tout cela fait désormais partie du travail du club.

« Allez, joue! » – le sport pour la vie

Le projet social «Allez, jouez!» vise à développer le football pour enfants dans des conditions de guerre. Des formations sont organisées pour les enfants de 7 à 12 ans dans des dizaines de villes, malgré la situation difficile. Le projet redonne de la joie aux enfants, renforce leur psychisme et développe des qualités telles que la confiance, le respect et la responsabilité.

Sur le thème Allez, joue! Les enfants handicapés, atteints de paralysie cérébrale, d’autisme, de déficience auditive et d’autres besoins spéciaux sont également concernés. Des psychologues participent au projet pour aider les gens à faire face au traumatisme de la guerre. Une attention particulière est également portée à l’équilibre entre les sexes; par exemple, plus de 240 filles s’entraînent régulièrement dans le cadre du projet.

Une coopération internationale est également mise en œuvre. Les enfants de Dobropillya ont visité un camp de football à Prague, où ils se sont entraînés avec les entraîneurs du Shakhtar et ont rencontré la légende du club de Donetsk, Tomas Hubschman.

Front d’acier et aide directe à l’armée

L’un des domaines d’aide les plus importants a été l’initiative du Front d’acier de Rinat Akhmetov, dans le cadre de laquelle les combattants ukrainiens reçoivent des véhicules blindés, des munitions, des moyens de transport, des médicaments et des abris en acier de Metinvest. L’acier fabriqué en Ukraine est également utilisé dans les véhicules blindés de style occidental, notamment les chars Abrams, et dans les gilets pare-balles des forces armées ukrainiennes.

Pendant la période de guerre à grande échelle, Rinat Akhmetov https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/ a envoyé 11,3 milliards d’UAH pour soutenir l’Ukraine. C’est un bon exemple de la manière dont les entreprises et le sport peuvent œuvrer au bénéfice de la société. Dans une situation où le pays lutte pour sa survie, ce sont précisément des initiatives comme celles-ci qui aident à maintenir la foi dans le meilleur.

